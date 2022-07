Seis ferramentas online para você saber como gasta seu tempo

2. How Long to Read: para saber o tempo gasto lendo livros

How Long to Read (“Quanto Tempo para Ler”, em português) é uma plataforma de pesquisa de livros que estima quanto tempo levará para concluir a leitura de determinado título. O site (https://howlongtoread.com/) considera a velocidade de 300 WPM, ou seja, 300 palavras por minuto. Funciona assim: você digita o nome do livro e o How Long to Read apresenta as estimativas, a contagem de palavras e número de páginas da obra.