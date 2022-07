Sete adesivos do Instagram para melhorar o engajamento nos Stories

Usar adesivos de interação no Instagram Stories é uma boa estratégia para aumentar o engajamento dos seguidores — isto é, receber mais curtidas e respostas. A rede social oferece diferentes stickers, como enquetes, perguntas, emojis, e outros. Cada um pode ser usado de diferentes maneiras para conquistar a atenção dos amigos e visitantes. Além de deixarem as histórias mais atraentes, os adesivos também ajudam a aumentar o alcance das publicações. Isso porque os algoritmos do Instagram destacam posts com mais interações: ou seja, quanto mais engajamento a publicação tiver, maior poderá ser o alcance. Confira, a seguir, sete adesivos que você deveria usar para ter mais engajamento nos Stories.

1 de 8 Adesivos do Instagram podem aumentar engajamento dos Stories — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Adesivos do Instagram podem aumentar engajamento dos Stories — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

1. Enquete

O adesivo de enquete permite que usuário faça uma pergunta para os seguidores e ofereça quatro alternativas de múltipla escolha para que eles opinem sobre o assunto. À medida que as pessoas depositam seus votos, o sticker mostra a porcentagem do item mais votado. A facilidade de participar da enquete (dando apenas um toque na tela) pode ser um atrativo para que os usuários interajam com aquele conteúdo.

2 de 8 Enquete do Instagram Stories permite inserir até quatro alternativas para votar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Enquete do Instagram Stories permite inserir até quatro alternativas para votar — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Para o público geral, pode ser apenas um meio de criar debates rápidos online. No entanto, por se tratar de um adesivo que revela a opinião dos seguidores, a ferramenta pode ser usada por empresas para coletar ideias e feedback dos consumidores sobre seus produtos ou ações, criando uma relação de proximidade com os visitantes.

2. Caixinha de perguntas

Assim como o adesivo de enquete, a caixinha de perguntas do Instagram também permite que o usuário publique um questionamento para os seguidores. A diferença, porém, é que não há alternativas pré-determinadas pelo criador, e sim um campo em branco para que os visitantes escrevam em texto corrido sua opinião sobre o assunto em questão.

A ferramenta permite fazer perguntas sobre qualquer tema: desde a melhor cor de roupa para usar naquele dia até questões políticas, por exemplo. Isso amplia as possibilidades de interação com todos os nichos possíveis. A possibilidade de deixar um relato mais longo também pode fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade para comentar algo com profundidade, sem que fiquem “presas” a uma alternativa concreta.

3 de 8 Adesivo de perguntas também pode ser usado nas lives do Instagram — Foto: Divulgação/Instagram Adesivo de perguntas também pode ser usado nas lives do Instagram — Foto: Divulgação/Instagram

O criador ainda pode compartilhar as respostas recebidas no próprio perfil, comentando a opinião do público sobre o assunto. As caixinhas de perguntas podem ser úteis para demonstrar interesse no feedback deixado pelos seguidores, o que poderá aproximar ainda mais o criador da sua audiência. Vale ressaltar que o sticker também está disponível para uso nas lives do Instagram.

3. Teste

A figurinha de teste funciona de forma semelhante à enquete, mas tem um diferencial: o usuário deve escrever uma questão, informar as alternativas e determinar qual delas está correta. Assim, os seguidores devem escolher uma das opções e descobrir se acertaram ou não a questão. Da mesma forma que outros stickers, o usuário pode usar a ferramenta para falar sobre qualquer assunto.

4 de 8 Criar testes no Instagram Stories é um procedimento simples — Foto: Divulgação/Instagram Criar testes no Instagram Stories é um procedimento simples — Foto: Divulgação/Instagram

O grande trunfo do sticker para aumentar o engajamento é justamente despertar no seguidor a dúvida sobre qual alternativa está correta, fazendo com que ele tenha que interagir para descobrir a resposta certa. Isso pode ser usado pelo criador de conteúdo de diversas formas, como em curiosidades sobre sua vida, sua profissão ou temas triviais.

4. Contagem regressiva

O adesivo de contagem regressiva serve para despertar nos seguidores inquietação sobre um evento que está por vir. O criador determina a data de um acontecimento especial, e o Instagram mostra, automaticamente, quanto tempo falta para o fato acontecer, em dias, horas e minutos. Os usuários interessados podem ativar um lembrete por meio do próprio sticker para serem avisados quando a contagem chegar ao fim, aumentando o engajamento do post.

5 de 8 Sticker de contagem regressiva do Instagram ajuda a criar expectativa em torno de um assunto — Foto: Divulgação/Instagram Sticker de contagem regressiva do Instagram ajuda a criar expectativa em torno de um assunto — Foto: Divulgação/Instagram

É possível usar o sticker para criar suspense sobre o lançamento de um produto, um evento muito aguardado, a revelação de uma novidade ou uma mudança no visual, por exemplo. Além da notificação, o sticker pode despertar a curiosidade dos usuários sobre os preparativos do evento, fazendo com que as pessoas acompanhem os Stories daquele criador com maior frequência até a chegada do dia.

5. Emoji slider

O emoji slider é um adesivo de interação simples, no qual o criador pode fazer uma pergunta e escolher um emoji para que os usuários respondam à questão determinando a intensidade de seu sentimento (quão empolgado ou triste, por exemplo) em relação a certo assunto. Usando um comando deslizável, os visitantes podem expressar sua opinião e visualizar uma média das respostas dadas ao sticker.

6 de 8 Emoji deslizável mostra animações ao responder a pergunta — Foto: Divulgação/Instagram Emoji deslizável mostra animações ao responder a pergunta — Foto: Divulgação/Instagram

O adesivo pode ser confeccionado com qualquer emoji do teclado, mas é bastante comum ver carinhas apaixonadas e corações no sticker, demonstrando o nível de “amor” dado pelos seguidores àquela publicação. Sendo assim, o criador pode “apelar” para o sentimento e para um contexto emocional para garantir o engajamento dos seguidores.

6. Sua vez

O adesivo “Sua vez” permite criar correntes nos Stories do Instagram. Qualquer usuário pode criar um novo desafio para que os seguidores repliquem aquela brincadeira nas suas próprias histórias, dando continuidade à corrente. Isso fará com que os novos posts sejam anexados à publicação original, que sempre mostrará o nome do perfil criador.

7 de 8 Seguidores podem continuar corrente com o adesivo "Use a Sua" no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Seguidores podem continuar corrente com o adesivo "Use a Sua" no Instagram — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O sticker pode ser útil para demonstrar a criatividade do criador de conteúdo. Caso a corrente viralize nos Stories, é possível que os usuários participantes da brincadeira acessem o perfil do creator e sigam a conta para aguardar novos desafios. Além disso, ter muitas publicações anexadas a uma corrente mostra que a ideia original foi bem aceita pelo público, garantindo autoridade para o indivíduo naquele tema.

7. Reação com emoji

O sticker de reação com emoji também tem funcionamento simples e permite interações com apenas um toque na tela. O criador pode escolher qualquer emoji do teclado para adicionar à figurinha, para que os seguidores demonstrem seu sentimento em relação àquela publicação. Ao tocar no adesivo, os seguidores visualizarão uma “chuva de emojis” pela tela.

8 de 8 Figurinha de emoji permite reagir ao story com chuva de carinhas na tela — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes Figurinha de emoji permite reagir ao story com chuva de carinhas na tela — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Apesar de não haver uma interação com textos ou respostas, o adesivo é útil para saber se os seguidores gostaram daquele conteúdo e se compartilham da mesma opinião do criador sobre o assunto publicado. Assim, é possível entender o que o público gosta para criar novos conteúdos relacionados àquele tema.

