Seu iPhone guarda lista de seus lugares mais visitados; saiba apagar

O Locais Significativos é uma ferramenta nativa dos celulares iPhone (iOS). O recurso armazena os locais em que o usuário visita com frequência, além de nome de cidades, bairros, datas e horários. De acordo com a Apple , o aparelho utiliza essas informações para entender quais locais o usuário gosta de visitar e, a partir disso, poder oferecer sugestões relevantes.

O mecanismo funciona por meio do GPS, que armazena os dados e consegue gerar um relatório detalhado sobre os deslocamentos. O algoritmo que faz as determinações analisa com que frequência e o tempo o usuário passa no local. Tudo acontece em segundo plano, sem a necessidade de ativar uma permissão ou enviar notificações.