Skillshare vale a pena? Veja preço e cursos da plataforma para criativos

Skillshare é uma plataforma de cursos online voltada para pessoas criativas. Disponível pelo preço anual de R$ 204, o serviço conta com mais de 40 mil aulas e oferece acesso ilimitado a cursos de diversas áreas, como fotografia, design gráfico, ilustração, escrita criativa etc. Além do site, a Skillshare está disponível via aplicativo para celulares Android e iPhone ( iOS ), e também pode ser acessada pela Apple TV ou Chromecast . O serviço foi lançado no Brasil em junho de 2022, e as primeiras aulas criadas por professores fluentes em português já estão disponíveis na plataforma. Todos os cursos lecionados em outros idiomas dispõem de legendas.

A plataforma pode ser uma alternativa interessante tanto para aqueles que querem desenvolver uma nova habilidade ou ganhar renda extra lecionando algum curso. Seu modelo de ensino, inclusive, conta com atividades práticas, propostas a partir de projetos feitos pelos professores. Confira, na lista seguir, como a Skillshare funciona e se ela realmente vale a pena.

1 de 7 Skillshare Brasil vale a pena? Veja na lista a seguir — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo Skillshare Brasil vale a pena? Veja na lista a seguir — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Como conseguir certificados de cursos online? Veja no Fórum do TechTudo

O que é a Skillshare?

A Skillshare se apresenta como a maior plataforma de aprendizagem do mundo voltado para pessoas criativas. Ela foi construída para facilitar a interação entre profissionais e alunos, que podem aprender o conteúdo de forma mais prática por meio de projetos criados pelos professores. Os usuários da Skillshare se dividem em quatro grupos principais: profissionais como animadores e ilustradores, que atuam como professores na plataforma; estudantes de diversas áreas que desejam aprimorar suas habilidades; pessoas que buscam conhecimentos novos por hobby e lazer; e empreendedores que desejam melhorar seus negócios por meio dos conhecimentos adquiridos na plataforma.

2 de 7 Skillshare oferece cursos de diversas áreas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Skillshare oferece cursos de diversas áreas — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O Skillshare conta com 14 mil professores, 830 mil assinantes ativos e está presente em mais de 150 países. Além disso, cerca de 800 novos conteúdos são adicionados todos os meses. Na América latina, a plataforma segue em franca expansão: já são 500 professores e um aumento de 72% na base local de assinantes.

Como funciona a Skillshare no Brasil?

Para utilizar a Skillshare, acesse o site oficial da plataforma (skillshare.com) ou baixe o aplicativo no seu celular pela Google Play Store ou App Store. Depois, cadastre e-mail e senha, ou faça login usando uma conta Google ou do Facebook. Em seguida, você será apresentado ao pacote de assinatura anual, que oferece acesso a todos os cursos disponíveis.

Antes de realizar o pagamento, você pode dar uma olhada nas opções que a Skillshare oferece. É possível selecionar uma categoria de cursos populares ou fazer uma busca no campo “O que você quer aprender hoje?”. Há conteúdos para alunos iniciantes, intermediários e avançados. Quando encontrar algo de seu interesse, basta clicar para visualizar a lista completa das aulas. Vale ressaltar que, antes de concluir a assinatura, só é possível assistir a um pequeno vídeo de apresentação de cada curso.

3 de 7 Cursos Skillshare podem ser assistidos após fazer assinatura — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Cursos Skillshare podem ser assistidos após fazer assinatura — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Uma vez assinante, o usuário consegue ter controle completo da plataforma. Ao clicar nos três pontinhos no alto do vídeo, surgem opções para acelerar o conteúdo, aumentar ou diminuir a qualidade, adicionar legendas e ativar o áudio em segundo plano para ouvir a aula enquanto faz outras tarefas. Na parte inferior de cada vídeo, há a aba “Projetos”, onde você visualiza criações de outros alunos e tem instruções detalhadas para colocar em prática o conhecimento adquirido no curso. Já na aba “Discussões”, o aluno consegue interagir com o professor e seus colegas.

Cursos disponíveis

Os cursos da Skillshare abrangem diversas áreas criativas. As mais populares na plataforma são: animação, design gráfico, ilustração, fotografia, filmes, artesanato e escrita criativa. Mas há também opções nas categorias de música, desenvolvimento da web, marketing, liderança e gestão, análise de dados para negócios, freelancer e empreendedorismo, design UI/UX, estilo de vida e produtividade. Ao escolher um segmento, você tem acesso ao número total de cursos sobre aquele assunto e pode escolher o que mais te agrada.

4 de 7 Cursos da Skillshare têm grande variedade — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Cursos da Skillshare têm grande variedade — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

A Skillshare não oferece certificado de conclusão de curso. Isso porque os conteúdos não são credenciados como técnicos ou de graduação, já que o objetivo da plataforma é que as pessoas possam aprender de forma rápida e prática. Ainda assim, esse tipo de aprendizagem ainda pode ser válida para a vida profissional, uma vez que diversas empresas valorizam profissionais que se capacitam por meio de cursos livres.

Preço da Skillshare Brasil

Por causa de seu recente lançamento no Brasil, a Skillshare está com um valor promocional anual de R$ 204 para as assinaturas feitas no site. Além disso, o aluno terá direito a um período de teste de sete dias, em que ele poderá acessar os cursos de forma gratuita. Se houver alguma insatisfação, basta cancelar a assinatura antes do fim do período para que a cobrança não seja feita.

5 de 7 Preço da Skillshare: plataforma oferece valor promocional de R$ 204 anuais — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Preço da Skillshare: plataforma oferece valor promocional de R$ 204 anuais — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Já os estudantes que se inscreverem por meio do aplicativo têm direito a um mês grátis e pagam apenas R$ 167,88 ao ano, o que equivale a R$ 13,99 ao mês. Esse é um valor bem inferior ao estabelecido pela plataforma dos Estados Unidos, onde o investimento anual gira em torno de R$ 835,00. Você pode pagar pelo serviço com o Google Pay, cartão de crédito ou com o Mercado Pago.

Além disso, ao indicar o Skillshare para algum amigo ou familiar, é creditado o valor de um mês grátis na sua conta quando o convidado confirmar o pagamento. Os indicados que se inscreverem também ganham o primeiro mês grátis ao utilizarem seu link de indicação.

Plataformas similares

A Skillshare apresenta uma proposta parecida com a de outras plataformas, como MasterClass, Linkedin Learning, Coursera e a já popular no Brasil Udemy. É válido, portanto, fazer uma comparação entre elas. Ambas oferecem cursos em diversas áreas de conhecimento e estão disponíveis em diferentes países e idiomas. Além disso, tanto os cursos da Udemy quanto os da Skillshare, são organizados em vídeos, e qualquer pessoa que queira ministrar uma aula pode se candidatar para ter seu conteúdo adicionado à plataforma.

6 de 7 Udemy é uma das plataformas similares à Skillshare — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Udemy é uma das plataformas similares à Skillshare — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

Uma grande diferença entre os serviços é em relação ao pagamento. A Skillshare oferece o serviço de assinatura anual, em que o estudante paga um valor por ano e tem livre acesso a todos os cursos disponíveis na plataforma. Já na Udemy você pode escolher um curso do seu interesse e pagar individualmente por ele.

Skillshare vale a pena?

Entre as vantagens da Skillshare estão sua grande variedade de cursos, a possibilidade de testar a plataforma grátis por um período e a aprendizagem de maneira prática por meio de projetos. Além disso, a Skillshare também permite ganhar um mês de assinatura grátis ao indicar o serviço para amigos. Outro ponto positivo é que você pode ter acesso a todo o acervo da plataforma com apenas um único pagamento.

7 de 7 Skillshare se destaca pela grande variedade de cursos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves Skillshare se destaca pela grande variedade de cursos — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O fato de a Skillshare não oferecer certificados, por outro lado, pode representar um ponto negativo para alguns usuários. Vale ressaltar ainda que a qualidade dos cursos é variada, pois os professores possuem diferentes formações, experiências e níveis de habilidade. Por isso, antes de iniciar um curso, vale verificar a quantidade de alunos inscritos e ler as avaliações para ter um indicativo de sua qualidade.

Veja também: cinco aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular