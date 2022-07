Snake, Pac-Man, T-Rex e mais: 10 jogos do Google para curtir no navegador

Existem diversos jogos “escondidos” no Google em formato de Doodle . Esses títulos são interessantes para jogatinas rápidas, mas também podem render horas de diversão. São réplicas de clássicos como Snake e Pac-Man , ou criações originais e igualmente divertidas, como Doodle Champion Island Game e T-Rex, todos acessados via navegador, sem precisar baixar nada.

Os jogos são extremamente leves e rodam em basicamente qualquer computador ou celular. Eles também não exigem nenhum tipo de instalação além do navegador em si, e é possível jogar sem controles, apenas com teclado e mouse ou na tela sensível ao toque de dispositivos mobile. Acompanhe a lista a seguir e veja como acessar cada um dos jogos para aproveitá-los.

2 de 12 Champion Island é um dos jogos que pode ser aproveitado dentro do Google — Foto: Divulgação/Google Champion Island é um dos jogos que pode ser aproveitado dentro do Google — Foto: Divulgação/Google

1. Snake

O game é uma "releitura" do clássico jogo da cobrinha, presente em celulares do final dos anos 1990 e início dos anos 2000. O objetivo é bem simples: controle a pequena cobra com as teclas direcionais do teclado e coma as maçãs para que o animal cresça. Além disso, é importante evitar as paredes e a própria cauda para não perder, e a ideia é seguir fazendo ponto até o impacto ser inevitável.

Para acessar, basta pesquisar “Snake” no Google e clicar em Jogar no primeiro resultado, sem nem precisar sair da mesma tela.

3 de 12 Snake, o jogo da cobrinha, está de volta e modernizado — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Snake, o jogo da cobrinha, está de volta e modernizado — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

2. Pac-Man

Pac-Man é um clássico absoluto da Bandai Namco e foi o primeiro jogo moderno de muita gente, desde o sucesso que fez nos fliperamas e no Atari. É possível aproveitar Pac-Man no Google e com jogabilidade idêntica: controle o personagem pelo labirinto para comer os pontos e evitar fantasmas. O controle fica nas setas do teclado e é possível comer pílulas que dão invencibilidade temporária. Limpe o labirinto para passar de fase.

Pesquise por “Pac-Man” no Google e clica no botão Jogar no primeiro resultado para aproveitar na mesma hora.

4 de 12 Pac-Man tem labirintos temáticos no Google — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Pac-Man tem labirintos temáticos no Google — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

3. T-Rex

O “joguinho do dinossauro”, que se chama T-Rex, basicamente é um game de corredor infinito. Ele não tem fim e consiste em simplesmente pular na hora certa com o dinossauro, evitando obstáculos, normalmente cactos, que surgem pelo caminho. Quanto mais distante se chega, maior sua pontuação é. Para pular, basta apertar a barra de espaço do teclado e controlar os saltos do seu simpático Tiranossauro fujão.

Este é um game que se diferencia pelo acesso. É possível jogá-lo no Google Chrome quando o computador não está com Internet conectada.

5 de 12 O jogo do dinossauro T-Rex só pode ser acessado sem Internet — Foto: Reprodução/Felipe Vinha O jogo do dinossauro T-Rex só pode ser acessado sem Internet — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

4. Jogo da Velha

Um dos maiores clássicos dos jogos de papel, o Jogo da Velha dispensa apresentações. As regras são simples: dois jogadores disputam o espaço marcado com quatro linhas. Basta marcar X ou O no lugar desejado e tentar conquistar três espaços seguidos – vence quem fizer isso primeiro. É um game difícil de vencer, e normalmente o resultado é um empate, mas pode divertir por algum tempo.

Assim como os outros, basta procurar por Jogo da Velha e começar a jogar na tela onde o game aparece no Google.

6 de 12 Clássico e simples, o Jogo da Velha é o rei do empate — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Clássico e simples, o Jogo da Velha é o rei do empate — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

5. Doodle Champion Island Game

O Champion Island foi um jogo lançado em formato de Doodle em 2021, comemorando os Jogos Olímpicos do Japão. Ele foi desenvolvido pelo Studio 4C e é uma aventura que mistura RPG com esportes. Este talvez seja o game mais elaborado entre os outros na lista, pois apresenta até mesmo uma pequena história envolvendo um gato que quer ser o campeão da ilha, mas que precisa encarar seus guardiões para isso. Há ainda uma animação no estilo japonês para apresentar a história, sem qualquer diálogo, apenas com cenas de ação.

Os comandos para jogar variam entre cada minigame que aparece em Champion Island, mas normalmente são simples e envolvem apenas teclado e mouse. Para acessar é necessário buscar por Doodle Champion Island Game e clicar no botão de Play que aparece no meio da arte retrô.

7 de 12 Champion Island é um dos jogos mais elaborados do Google — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Champion Island é um dos jogos mais elaborados do Google — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

6. Críquete

Também um jogo bem elaborado, com gráficos desenhados e bonitos, Críquete se inspira no famoso esporte da vida real, mas colocando pequenos grilos e lesmas para competir em um grande campo. É preciso apertar apenas um botão para jogar: o clique do mouse. O objetivo é rebater as bolas lançadas em sua direção para longe, justamente como funciona o esporte real. O game foi criado em homenagem à competição ICC Champions Trophy 2017.

Para jogar o Críquete pesquise por “Cricket Doodle” e entre no primeiro ou no segundo resultado. O jogo será o mesmo.

8 de 12 Inspirado no esporte real, Críquete é game de rebater bolas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Inspirado no esporte real, Críquete é game de rebater bolas — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

7. Lotería

Este jogo não é o que parece. Trata-se de um game do Doodle criado para celebrar um jogo de cartas mexicano chamado Lotería – note que existe um acento agudo na letra “i”. Além disso, este é um desafio multiplayer, sendo necessário jogar com outra pessoa, seja um amigo ou um desconhecido aleatório. As regras são um pouco elaboradas, mas, basicamente, envolvem combinar padrões das cartas que são dadas ao jogador para somar pontos e eliminar todo o tabuleiro.

Para jogar Lotería pesquise no Google por “Loteria doodle” e clique no botão Jogar para ser levado à explicação de regras – apenas em inglês.

9 de 12 Lotería é um jogo de cartas tradicional do México — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Lotería é um jogo de cartas tradicional do México — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

8. Campo Minado

No Campo Minado, o objetivo é clicar em todos os quadrados do mapa e evitar que as bombas explodam. No geral, basta clicar com o botão do mouse no quadrado desejado, mas é possível seguir algumas dicas para ir bem no jogo: os números que aparecem dizem quantos espaços vazios estão conectados no espaço ao lado, indicando onde é seguro arriscar um palpite. Se errar, perde todo o progresso e é necessário começar tudo de novo.

Simplesmente busque por “Campo Minado” no Google e clique no botão de Jogar para começar a arriscar seus palpites.

10 de 12 Campo Minado é desafiador e explosivo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Campo Minado é desafiador e explosivo — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

9. Paciência

Esse é um dos maiores clássicos dos jogos de PC, que acompanhava até mesmo cópias antigas do Windows. Para quem não sabe, ainda é possível aproveitá-lo no Google e as regras continuam simples e as mesmas. É preciso movimentar as cartas para formar conjuntos e eliminar colunas a fim de agrupá-las. O jogo acaba quando todas as quatro pilhas na região superior estiverem completas. Este é um game para ser jogado sozinho, apesar de ser de cartas. Inclusive, esse é o motivo por trás de seu nome original, “Solitário”.

Para jogar pesquise por “Paciência” e clique em Jogar na primeira tela do game que aparecer.

11 de 12 Clássico dos PCs, Paciência está disponível no Google — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Clássico dos PCs, Paciência está disponível no Google — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

10. Jogo da Memória

Este é o simples e tradicional Jogo da Memória, mas, aqui, ele funciona de forma diferente e lembra o brinquedo “Genius”. Na tela, os animais produzem notas musicais e o jogador precisa repeti-las na mesma ordem. Se errar, começa de novo. É um game bem simples mas que pode ser desafiador.

Pesquise por “jogo da memória do Google” e clique em Jogar para acessar e começar a testar sua memória rápida.