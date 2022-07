Spotify: 6 truques diferentes que você deveria testar agora

1 de 7 Conheça seis dicas para melhorar o uso do Spotify; streaming de áudio conta com recursos inéditos — Foto: Divulgação/GettyImages Conheça seis dicas para melhorar o uso do Spotify; streaming de áudio conta com recursos inéditos — Foto: Divulgação/GettyImages

1. Montar uma "Superbanda" com seus artistas favoritos

O Spotify conta com uma ferramenta que permite criar uma playlist personalizada com canções de até cinco artistas diferentes. Por meio do site oficial da plataforma, o usuário escolhe as bandas e músicos preferidos, e o próprio streaming gera a lista de reprodução com canções aleatórias dos artistas.

A playlist fica salva no app e pode ser editada manualmente, caso o ouvinte queira adicionar e/ou remover composições. É possível ainda compartilhar com outras pessoas que também poderão remodelar a lista.

Para acessar o recurso, vá até "https://spotify.com/supergrouper" pelo navegador do celular e toque em “Get started”. Selecione o número de artistas que estarão no grupo e, em seguida, insira o nome dos cantores. Então, escolha como chamará a "banda" e pressione “Listen to their playlist” para ouvir a seleção.

Spotify permite criar grupo com até cinco artistas

2. Dar "match" com outro usuário

Um outro recurso do streaming é a opção de solicitar que o app crie uma playlist que combine as suas preferências musicais com a de outro usuário. A funcionalidade analisa os dois perfis e une canções que podem agradar aos dois em uma única lista de reprodução. Cada pessoa pode enviar até dez convites para as combinações via WhatsApp, e-mail ou redes sociais.

Para criar um “match”, vá até o ícone de lupa e abra a seção “Feito para você”. Em seguida, toque na opção “Criar um match” e selecione “Convidar”. Então, envie o convite pelo WhatsApp, e-mail ou redes sociais. Depois que a solicitação for aceita, acesse novamente a aba “Feito para você” e veja a combinação disponível.

Playlist de Match do Spotify reúne músicas que combinam o gosto das duas pessoas

3. Encontrar os próximos shows de artistas e bandas

É possível com o Spotify descobrir shows em datas próximas que ocorrerão na região em que estiver. A função “Eventos ao vivo” atualiza o streaming com indicações de concertos, de acordo com as preferências musicais do usuário. O recurso também possibilita ver a agenda de shows completa de um cantor ou banda, mesmo que a apresentação aconteça em um local distante. Além disso, dá para ser direcionado diretamente para a página de compra de ingressos em sites, como Ticketmaster, Eventbrite e See Tickets.

Para acessar a funcionalidade, vá até o ícone de lupa no app e role a tela para baixo até encontrar o termo "Eventos ao vivo". Então, a plataforma exibirá os shows com datas mais próximas a você e de acordo com suas preferências musicais. Para ver o local e saber como comprar os ingressos, basta pressionar o evento desejado.

Descubra os eventos dos seus artistas favoritos no Spotify

4. Ouvir música no Spotify enquanto dirige

Uma outra possibilidade do streaming é ouvir músicas no carro, de maneira integrada com o GPS ou via Bluetooth/Cabo USB. A primeira opção pode ser feita no Google Maps ou Waze, apps de rotas disponíveis para Android e iPhone (iOS). O recurso insere ao GPS um player minimizado para reproduzir canções, playlists e podcasts no serviço de streaming.

Para ter acesso à funcionalidade, vá até o ícone de engrenagem no canto superior direito da tela e pressione a opção “Conectar a outros aplicativos”. Selecione o serviço de navegação desejado e toque em “Conectar”. Então, o app vai te redirecionar para a seleção. Então, pressione “Permitir” para ativar a função e, depois, “Spotify”.

Outra alternativa é conectar o aparelho celular à entrada USB do carro ou conectá-lo ao aparelho multimídia do veículo por meio do Bluetooth. Para isso, ative o Bluetooth no smartphone e também no painel de som. Depois de emparelhado, abra o Spotify e escolha o que deseja ouvir para ser reproduzido diretamente no automóvel.

Ação para autorizar o uso do Spotify em uma conta do Google Maps

5. Escutar a "Rádio" de um artista

O Spotify apresenta a funcionalidade “Rádio”, que permite ouvir canções baseadas em qualquer artista, álbum, playlist ou música. Quando o recurso é ativado, o streaming cria uma lista de reprodução com composições semelhantes à que foi escolhida pelo usuário.

Para usar a função, acesse a canção ou artista desejado e toque nos três pontinhos. Em seguida, selecione “Ir para a rádio”. Pronto, a playlist estará criada. Para salvar a lista de reprodução na biblioteca do streaming, basta tocar no ícone de coração.

Função Rádio no Spotify cria playlist com músicas semelhantes ao artista ou canção selecionada

6. Checar histórico de músicas tocadas recentemente ou mais ouvidas

O serviço também oferece acesso ao histórico de reprodução do usuário. A função exibe tudo o que foi ouvido nos últimos três meses, por padrão. Para visualizar a lista, basta ir até “Início” no aplicativo e pressionar o ícone de relógio no canto superior direito da tela.

Uma possibilidade diferente de verificar quais foram as músicas mais tocadas recentemente ou com maior número de repetições, é acessar o site "https://www.statsforspotify.com", que pode ser aberto via celular. Após conceder permissão de acesso à conta do Spotify, selecione entre as opções: “"Top Tracks", "Top Artists" ou "Top Genres" para ver uma lista com as composições, cantores ou gêneros mais ouvidos.

Site Stats for Spotify mostra músicas, artistas e gêneros mais ouvidos no Spotify

