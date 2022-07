SSD 120 GB: seis modelos para otimizar a velocidade do computador

Já o Kingston A400 apresenta velocidade de leitura de 500 MB/s e promete ser resistente a impactos por valores que partem de R$ 135. Outra opção é o WD Green, que tem capa protetora na parte frontal e velocidade de leitura de 545 MB/s por cerca de R$ 399. Veja a seguir seis SSDs de 120 GB para comprar no Brasil em 2022.

1. Multilaser Axis 400 – a partir de R$ 133

O Axis 400, da Multilaser, é a opção mais em conta desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo promete ser dez vezes mais rápidos que discos rígidos comuns e consegue gravar até 400 MB/s. O dispositivo é confeccionado em plástico, pesa 60 gramas e possui tamanho de 2,5 polegadas. O SSD conta com tecnologia de conexão do tipo SATA e é compatível apenas em desktops.

No site da Amazon ele está avaliado com 4,2 de 5 estrelas e, embora não seja um modelo robusto, os compradores destacam que o periférico cumpre com o que se espera dele. O disco pode ser encontrado por preços a partir de R$ 133.

Prós: preço acessível

preço acessível Contras: compatível apenas com desktops

2. Kingston A400 – a partir de R$ 135

O Kingston A400 é um modelo que consegue atender necessidades básicas do dia a dia e garantir que o sistema operacional seja carregado de maneira eficiente. De acordo com a fabricante, o dispositivo de 120 GB oferece velocidade de leitura de 500 MB/s, é resistente a impactos, tem peso de 40,8 g e tamanho de 2,5 polegadas. Ele é vendido por valores que partem de R$ 135.

O modelo possui tecnologia de conexão do tipo SATA e pode ser utilizado tanto em desktops como notebooks. O SSD é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os consumidores relatam o quanto o periférico tornou os computadores mais rápidos. No entanto, alguns reclamam que ele não dispõe de memória DRAM, que poderia deixá-lo ainda mais rápido.

Prós: compatível tanto em desktops quanto em notebooks

compatível tanto em desktops quanto em notebooks Contras: não possui memória DRAM

3. Adata M.2 2280 – a partir de R$ 154

O disco Adata M.2 2280 é mais uma opção para quem busca melhorar a velocidade de leitura do computador. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui velocidade de leitura de 520 MB/s, possui 2 cm de altura e 8 cm de largura. Porém, ele não vem com capa protetora e, por conta disso, os circuitos ficam expostos, exigindo maior cuidado no manuseio. O produto é vendido por cifras a partir de R$ 154.

O hardware conta com tecnologia de conexão do tipo SATA e ESATA, é compatível com desktops, mas também pode ser instalado em notebooks por meio de adaptadores. O produto está avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e, os compradores apontam que o SSD é de fácil instalação.

Prós: possui tamanho compacto

possui tamanho compacto Contras: por não ter revestimento nos circuitos, será preciso maior cuidado na hora de manusear

4. PNY CS900 – a partir de R$ 157

O PNY CS900 pode ser outra escolha para os usuários que querem dar um upgrade no PC. Segundo a fabricante, o periférico de 120 GB possui velocidade de leitura de 512 MB/s, além de ser capaz de gravar a 490 MB/s. Outra característica é que o hardware promete baixo consumo de energia, trabalha de maneira silenciosa e não esquenta. O produto é comercializado por cerca de R$ 157.

A conexão do dispositivo é do tipo SATA e pode ser utilizado em desktops, notebooks e também em servidores. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e os compradores o classificam como bom custo-benefício, entretanto, alguns casos relataram incompatibilidade com o Windows 10 e outros consideram a velocidade abaixo do esperado de um SSD.

Prós: compatível em desktop, notebook e servidores

compatível em desktop, notebook e servidores Contras: alguns relatos afirmam que a velocidade está abaixo do padrão de SSDs

5. HP S650 – a partir de R$ 208

O HP S650 possui velocidade de leitura de 480 MB/s, valor que está um pouco abaixo, quando comparado a outros itens desta lista. O dispositivo é revestido por uma capa na cor preta, tem 7 cm de altura, 7 mm de largura e 45 g. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 208.

O periférico conta com conexão do tipo SATA, é compatível tanto em desktops quanto em notebooks e está avaliado com 5 de 5 estrelas na Amazon.

Prós: design fino e compacto

design fino e compacto Contras: velocidade de leitura abaixo de outros modelos mais baratos

6. WD Green – a partir de R$ 399

O modelo WD Green é o mais caro desta lista e também pode ser uma alternativa para melhorar o desempenho do PC. Segundo as especificações da fabricante, o dispositivo conta com velocidade de leitura de 545 MB/s, sendo este o SSD mais rápido desta lista. O item possui uma capa protetora na parte frontal, mas a parte de trás mantém os circuitos expostos. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 399 para adquirir o produto.

Com conexão do tipo SATA, o SSD é compatível em notebooks e desktops e está avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon. No campo de comentários, os compradores ressaltam que o dispositivo consegue deixar as aplicações mais fluidas e o sistema operacional mais ágil. Contudo, outros afirmam que o periférico não é compatível com alguns modelos de notebooks.

Prós: velocidade de leitura de 545 MB/s

velocidade de leitura de 545 MB/s Contras: não possui capa protetora em um dos lados, o que deixa os circuitos expostos e exige mais cuidado no manuseio

