SSD KingSpec: 8 modelos com capacidades e formatos variados

Já o KingSpec NT-256 traz conexão SATA e velocidade máxima de gravação de 400 MB/s por valores que partem de R$ 179. Outra opção é o KingSpec NT-XXX 2242 tem memória de 1 TB e três anos de garantia por cerca de R$ 692. Veja abaixo oito SSDs da KingSpec para comprar em 2022.

SSD KingSpec: lista reúne oito modelos por preços que variam entre R$ 116 e R$ 692

1. KingSpec P3-128 Orange - a partir de R$ 116

O King Spec P3-128 Orange é um SSD de 2,5 polegadas com capacidade de armazenamento de 128 GB. O modelo tem a interface Sata III e tecnologia Flash NAND, que guarda dados mesmo se a energia estiver desligada, o que torna o P3-128 Orange uma boa opção para dispositivos portáteis. Ele é vendido por cifras a partir de R$ 116.

A velocidade de leitura é entre 450 a 580 MB/s, enquanto a velocidade de gravação fica entre 250 a 570 MB/s. O equipamento tem uma vida útil de 1 milhão de horas e o fabricante fornece três anos de garantia. Na Amazon, está avaliado com nota 4,6 de 5 com compradores que elogiam o custo-benefício, mas alertam para o modelo não ser o mais rápido do mercado.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: armazenamento de 128 GB

SSD KingSpec P3-128 Orange com capacidade de armazenamento de 128 GB

2. KingSpec NE 2280 - a partir de R$ 168

O NE 2280 é um SSD com 23 gramas e a interface é ‎NVMe 1.3 com tecnologia de conexão SATA. Já a capacidade total de armazenamento é de 120 GB. A velocidade máxima de leitura é de 1800 MB/s, enquanto a velocidade máxima de gravação é de 600 MB/s. O modelo é vendido por cerca de R$ 168.

Conta ainda com gerenciamento térmico e de energia otimizado para ajudar a manter o alto desempenho durante cargas de trabalho intensas. A KingSpec oferece três anos de garantia para o SSD. Na página da Amazon, compradores avaliaram o produto com nota 4,2 de 5.

Prós: gerenciamento térmico e de energia

gerenciamento térmico e de energia Contras: espaço de armazenamento de 120 GB

KingSpec NE 2280 ideal para equipamentos pequenos

O SSD NT-256 é um modelo de 23 gramas compatível com desktops e notebooks. Ele tem as dimensões de 8 cm de comprimento x 2,2 cm de largura x 0,3 cm de altura e tecnologia de conexão SATA. Assim como diz o nome do item, a capacidade de armazenamento é de 256 GB. O disco é comercializado por valores que partem de R$ 179.

A velocidade máxima de leitura é de 550 MB/s, enquanto a velocidade máxima de gravação é de 400 MB/s. Na página da Amazon, compradores deram nota 4,5 de 5 e afirmam que o produto cumpre o que promete.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: espaço de armazenamento de 256 GB

KingSpec NT-256 ideal para desktops e notebooks

O P4-480 é compatível com desktop e uma boa opção para PC gamer. Ele tem 2,5 polegadas e capacidade de até 480 GB para armazenamento. A tecnologia de conexão é SATA e tem uma velocidade de leitura de 550 MB/s.

No site da Amazon, recebeu nota 4,4 de 5 com elogios a performance do produto. O modelo é vendido por preços a partir de R$ 304.

Prós: armazenamento de 480 GB

armazenamento de 480 GB Contras: preço elevado

KingSpec P4-480 tem capacidade de até 480 GB para armazenamento

5. KingSpec Z3-512 Max - a partir de R$ 412

O KingSpec Z3-512 Max é um SSD portátil. Ele é compatível com a maioria dos computadores Windows e Mac via porta USB, sendo preferencialmente para o uso em Windows 7, Mac 10.7, Android 4.0 ou superior. O disco pode ser encontrado por cerca de R$ 412.

O SSD tem 512 GB para armazenamento, com velocidade de leitura sequencial de 460 MB/s e velocidade de gravação sequencial de 450 MB/s. O fabricante ainda promete resistência a choques e criptografia segura.

Prós: resistência a choques e criptografia

resistência a choques e criptografia Contras: baixa velocidade de leitura e gravação para o preço

SSD KingSpec Z3-512 Max com 512 GB para armazenamento

O ZF18-128 tem 2,5 polegadas, um peso de 68 gramas e capacidade de armazenamento de 128 GB. A interface é do tipo ATA e a tecnologia de conexão é SATA. Na Amazon recebeu nota 4,4 de 5 com compradores que avaliam muito bem a funcionalidade do item. Esta opção é vendida por valores que partem de R$ 453.

Prós: compatível com diversos dispositivos

compatível com diversos dispositivos Contras: armazenamento de 128 GB

KingSpec ZF18-128 tem capacidade de armazenamento de 128 GB

O modelo P3-1TB é compatível com desktop e notebook. Ele tem tecnologia de conexão SATA III, 2,5 polegadas de tamanho e armazenamento de 1 TB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 597 para adquirir o produto.

Já a velocidade de leitura é 570 MB/s e a velocidade máxima de gravação é de 540 MB/s. No site da Amazon foi avaliado com nota 4,7 de 5, com elogios para a performance do produto.

Prós: capacidade de armazenamento de 1 TB

capacidade de armazenamento de 1 TB Contras: preço elevado

SSD KingSpec P3-1TB tem 2,5 polegadas

8. KingSpec NT-XXX 2242 - a partir de R$ 692

O KingSpec NT-XXX 2242 é indicado para o uso ultrabook, pois é menor que o SATA. A dimensão física NGFF é de 42 mm x 22 mm, a espessura fica em torno de 3,85 mm e 18 gramas. Apesar de pequeno, o SSD tem capacidade de armazenamento de 1 TB. Já a interface é do tipo Serial ATA-600. Ele é vendido por valores a partir de R$ 692.

A velocidade de leitura do NT-XXX é de 570 MB/s e a velocidade de gravação fica em 540 MB/s. Na Amazon, foi avaliado com nota 4,6 de 5 com elogios ao desempenho do produto, porém há relatos de falhas com o tempo. O fabricante oferece três anos de garantia.

Prós: capacidade de armazenamento de 1 TB

capacidade de armazenamento de 1 TB Contras: relato de falha com o tempo

KingSpec NT-XXX 2242 tem capacidade de armazenamento de 1TB

Com informações de KingSpec

