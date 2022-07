SSD M2 1 TB: 7 modelos para melhorar o desempenho e o armazenamento

SSDs podem ser ideais para quem quer deixar o computador ou notebook mais rápido. Estes discos são bem mais rápidos que o HDs convencionais e podem acelerar a inicialização da máquina e deixar os programas mais velozes. Os componentes M2 são ainda mais ágeis que os SSDs SATA e as opções com 1 TB de armazenamento devem ser suficientes para guardar muitos arquivos no PC.