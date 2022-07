SSD Samsung: seis modelos para melhorar o desempenho do computador

A Samsung oferece amplo portfólio de SSDs no Brasil. Estes componentes são bem mais rápidos que o HDs convencionais e deixam o computador ou notebook mais velozes na inicialização e para abrir programas. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 500 , como é o caso do Samsung 970 Evo Plus, que apresenta 250 GB de capacidade e conexão M.2.

Já o Samsung T7 Shield é um modelo portátil que traz design confeccionado em borracha e armazenamento de 1 TB por valores que partem de R$ 1.159. Outra opção é o Samsung T7 Touch, que oferece sistema de segurança via impressão digital e senha por cerca de R$ 1.390. Veja a seguir seis SSDs da Samsung para comprar em 2022.

1. Samsung 970 Evo Plus – a partir de R$ 500

O 970 Evo Plus da Samsung é o SSD mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, o modelo é voltado para o uso pessoal, tarefas do trabalho e jogos. Além disso, o dispositivo possui velocidade de leitura de 3.500 MB/s e promete realizar gravações a 3.300 MB/s.

Outra característica, é que o SSD conta com sistema de temperatura, que visa garantir o funcionamento ideal do hardware e evitar quedas no desempenho. O dispositivo possui conexão M.2 e é vendido nos tamanhos de 250 GB, 500 GB, 1 TB e 2 TB por preços a partir de R$ 500. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,9 de 5 estrelas. No campo dos comentários, os compradores relatam que o componente atende com o prometido.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: conexão M.2 que não está presente em modelos mais antigos de notebooks

2. Samsung T7 – a partir de R$ 749

Outra opção da Samsung é o T7 portátil. O modelo possui velocidade máxima de transferência de 1.050 MB/s por segundo e tecnologia Dynamic Thermal Guard (DTG), que visa proteger o periférico contra superaquecimentos. Além disso, o dispositivo é portátil e externo, o que promete mais praticidade na hora da instalação ou locomoção.

O SSD tem conexão via USB 3.2 e a Samsung recomenda o uso de cabos Tipo C para C ou Tipo C para A. Na Amazon, o dispositivo é vendido em tamanhos de 500 GB, 1 TB e 2 TB por valores que partem de R$ 749. O T7 é avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon e os consumidores elogiam o design e a portabilidade.

Prós: portabilidade

portabilidade Contras: não possui opção de 250 GB de armazenamento

3. Samsung 870 QVO – a partir de R$ 909

O Samsung 870 QVO é mais uma alternativa para os que querem fazer um upgrade no PC. De acordo com a fabricante, este SSD possui velocidade de leitura de 560 MB/s e gravação de 530 MB/s. O dispositivo é compatível em PCs e notebooks com sistemas operacionais Windows, Mac e Linux.

Diferente dos itens anteriores, este tem conexão via SATA, possui opções de capacidade de 1 TB, 2 TB ou 4 TB e está avaliado com 4,8 de 5 estrelas. Segundo os compradores, o modelo conta com fácil instalação e boa velocidade de leitura. No entanto, alguns criticam a performance para gravação. O Samsung 870 QVO pode ser encontrado por cifras que partem de R$ 909.

Prós: por possui conexão via SATA, é compatível com a maioria dos computadores

por possui conexão via SATA, é compatível com a maioria dos computadores Contras: velocidade de leitura e gravação inferior a de outros modelos desta lista

4. Samsung T7 Shield – a partir de R$ 1.159

O Samsung T7 Shield pode ser mais uma escolha para os que procuram uma opção portátil e externa. Este modelo possui um design em relevos, com a parte exterior confeccionada em borracha e, segundo as especificações da fabricante, conta com velocidade de 1.050 MB/s para leitura e 1.000 MB/s para gravação.

Além disso, o SSD possui conexão USB 3.2, é compatível com PC, Mac, consoles e demais dispositivos Android, mas, diferente dos itens anteriores, este só é vendido na capacidade de 1 TB. Os consumidores avaliaram o produto com 4,9 de 5 estrelas na Amazon e, muitos destacam o fato de ele não aquecer conforme o uso e ter boa durabilidade. O Samsung T7 shield pode ser obtido por aproximadamente R$ 1.159.

Prós: por ser externo, é de fácil instalação

por ser externo, é de fácil instalação Contras: disponível apenas na capacidade de 1 TB

5. Samsung 980 Pro – a partir de R$ 1.377

O 980 Pro é outra opção de SSD da Samsung. De acordo com a fabricante, ele é capaz de alcançar velocidade de leitura de 7.000 MB/s por segundo, que configura o dobro da velocidade do 970 Evo Plus. O periférico pode ser utilizado tanto em computadores como em notebooks.

O modelo possui formato M.2, mas só é vendido na capacidade de 1 TB e está avaliado com 4,8 de 5 estrelas na Amazon. Segundo os consumidores, o SSD cumpre com o prometido e possui fácil instalação. Por outro lado, alguns relatam que precisaram atualizar o firmware, pois o que veio limitava a velocidade do periférico. O Samsung 980 PRO é vendido a partir de R$ 1.377.

Prós: velocidade de leitura de 7.000 MB/s

velocidade de leitura de 7.000 MB/s Contras: conexão M.2 que não é compatível com hardwares antigos

6. Samsung T7 Touch – a partir de R$ 1.390

Outra alternativa de SSD da Samsung, é o T7 Touch. De acordo com a fabricante, este modelo oferece sistema de segurança via impressão digital e senha, é resistente a impactos e quedas de até 1,5 metro, possui velocidade de leitura de até 1.050 MB/s e gravação até 1.000 MB/s. Outra característica é que o dispositivo conta com um sistema em LED, que informa o tipo de tarefa que ele está realizando.

O SSD é portátil, funciona de maneira externa, via conexão USB 3.2 e está disponível no tamanho de 1 TB de armazenamento por cerca de R$ 1.390. No site da Amazon, o produto está avaliado com 4,7 de 5 estrelas e muitos compradores ressaltam a praticidade oferecida pelo sistema de segurança do periférico. Contudo, alguns relatam problemas de incompatibilidade com sistemas Mac.

Prós: sistema de segurança via impressão digital e senha

sistema de segurança via impressão digital e senha Contras: alguns compradores apontam problema de incompatibilidade em sistemas Mac

