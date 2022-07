Subir de elo no LOL: veja os 10 campeões mais fáceis para chegar ao ouro

Em League of Legends (LOL), alguns campeões permitem que os jogadores tenham maior facilidade ao subir de elo nas partidas ranqueadas . Seja por apresentarem uma curva de aprendizado menor ou terem um kit mais capaz de carregar partidas em elos mais baixos, personagens como Darius, Shen e Jinx, entre outros, podem impulsionar o elo dos jogadores. Pensando nisso, o TechTudo separou 10 campeões que podem ajudar quem quer chegar de maneira mais fácil ao ouro no MOBA da Riot Games .

Darius

Darius é um dos campeões mais adequados para aprender ao jogar no topo. Um campeão com poder de snowball pode ser um grande fator durante as partidas. A Mão de Noxus tem um início de jogo muito forte e consegue ser efetivo na rota, sendo muito forte nos níveis iniciais e especialmente após o nível 6. Mesmo suscetível a ganks, por ter pouco mobilidade, é um campeão capaz de enfrentar 2v1 por ter em seu Dizimar (Q) uma habilidade de cura a partir do número de campeões atingidos. Caso pegue vantagem, o personagem é capaz de obliterar adversários com pouca vida, como meios, carregadores e suportes com extrema facilidade.

Shen

Diferente de Darius, o campeão Shen tem uma rota um pouco mais segura contra ganks por possuir um método de escapar com Corrida das Sombras (E), mas não tem um potencial de assassinar oponentes tão grande quanto o anterior. De toda forma, a partir do nível 6 o campeão ganha um teleporte global com Manter a União (R), seu ultimate. Ao ganhar noção de mapa quando atuando com Shen, o jogador pode promover diferença numérica em qualquer luta ou até mesmo gerar igualdade em caso de ganks. Com o decorrer do jogo, o campeão se torna um grande split pusher, capaz de gerar pressão em rotas ao mesmo tempo em que pode salvar seus aliados.

Selva

Master Yi

Um dos campeões mais jogados em elos mais baixos é o Master Yi, personagem fácil de se aprender a jogar e que pode ser muito forte. A curva de aprendizado do personagem passa muito mais pelo poder de decisão do jogador do que pelas mecânicas do personagem em si, que são simples. Sabendo a hora de gankar e manter o foco em ter um bom farm, o jogador conseguirá impactar o jogo desde o início, mesmo não sendo a fase mais forte do campeão.

Ao entender quando entrar e sair de lutas, utilizando Ataque Alpha (Q) para desviar de controle de grupo (CC) e outras habilidades inimigas, o Master Yi se torna um perigo aos oponentes por ter um potencial muito grande para carregar jogos com a ajuda de seu time.

Kha'Zix

Um campeão considerado mais difícil para se aprender a jogar devido às evoluções e também por causa da dinâmica de Ameaça Invisível (passiva), Kha'Zix apresenta um início de jogo forte para invasões e ganks. Por dar mais dano em inimigos isolados, é forte contra os caçadores inimigos e também em ganks especialmente aos meios e topos adversários.

Com poucas mortes e recursos à frente do outro caçador, o potencial do Ceifador do Vazio em eliminar inimigos em um combo é gigantesco, sendo um risco até mesmo aos tanks. Com tanto poder, o personagem pode acelerar muito os jogos, não dando chance para o time adversário voltar à partida.

Meio

Annie

Com um kit fácil de ser assimilado e a capacidade de eliminar inimigos instantaneamente, Annie é um dos personagens mais fortes em elos mais baixos. Um dos maiores problemas da campeã foi resolvido com o Explocinturão Hextec, permitindo que ela se aproxime rapidamente dos adversários. Além disso, em vantagem, a maga pode se dar ao luxo de andar mais pelo mapa, oferecendo perigo constante em todas as rotas. Por fim, é uma forte campeã em pick offs, ou seja, em pegar adversários fora de posição, algo muito comum nos elos mais baixos por falta de expertise dos jogadores em promoverem visão no mapa.

Veigar

Forte controle de grupo, capacidade de execução com um único clique e facilidade em manter a rota sob controle. Esses são os pontos que fazem de Veigar um ótimo personagem para subir a montanha do elo até o Ouro. Horizonte de Eventos (E) pode ser disruptivo em uma teamfight, por exemplo, até mesmo sob controle de jogadores que não são tão bons com o personagem.

Nas mãos corretas, o controle de grupo em área pode virar lutas e trazer grandes benefícios ao time. Além de tudo, com Poder Maligno Fenomenal (passiva), Veigar pode escalar infinitamente em Poder de Habilidade (PdH) e com Explosão Primordial (R), sendo capaz de eliminar inimigos de maneira rápida.

Atirador

Jinx

A protagonista de Arcane é uma atiradora versátil e que consegue ser útil em diversas situações. Jinx se sobressai não apenas quando consegue abates e carrega o jogo praticamente sozinha, mas também é ótima em conquistar objetivos e se reposicionar em lutas com Anime-se! (passiva).

Além disso, com Trocando! (Q) a campeão ganha velocidade de ataque ao utilizar Pow-Pow, sua metralhadora, sendo uma opção interessante para assassinar tanks, e Fishbones, capaz de causar dano em área. Com Mordidinha Flamejante! (E), ela ainda ganha utilidade ao poder causar controle de grupo, enraizando inimigos.

Twitch

O rato é um atirador com poderes que vão além do óbvio dano por segundo. Emboscada (Q) faz de Twitch um atirador capaz de oferecer perigo em ganks e em potencial de pegar um inimigo fora de posição, algo que pode mudar definitivamente uma partida. Caso adquira vantagem no início do jogo, é capaz de mandar bem não apenas na rota inferior, como também nas outras rotas adversárias. Além disso, Twitch é extremamente forte em lutas de grupo, pois ganha alcance e projéteis perfuráveis com Passando Fogo (R).

Suporte

Lux

Mesmo mais conhecida por ser uma maga que joga no meio, Lux pode ser utilizada como suporte e vencer jogos a partir dessa rota. Mesmo com dificuldade relativamente elevada por ter muitas habilidades que necessitam de mira, a campeã apresenta alto poder de pick off e explosão com o combo de suas habilidades. Na fase de rotas, pode ser bem opressora com Singularidade Lucente (E) e escapar de ganks com Ligação da Luz (Q). É mais um caso de personagem que pode carregar o jogo se conseguir recursos no early-game, mesmo sendo suporte.

Pyke

Suporte, assassino e capaz de conceder ouro aos aliados. Pyke tem uma curva de aprendizado relativamente alta, pois requer um tempo para conhecer as habilidades e aproveitar a movimentação do personagem por completo. Mesmo assim, o campeão pode ser útil sem que seja completamente aprimorado, já que apresenta um forte poder de surpreender adversários e também de execução, com Morte das Profundezas (R), concedendo ouro adicional ao aliado que der assistência. Dessa forma, Pyke pode ser útil além da função primária dos suportes e se tornar um assassino para exercer a função de carregador na partida.

