Suporte no LOL: veja 5 campeões fáceis de jogar e ideais para iniciantes

No League of Legends (LOL) , os suportes fazem parte de uma das cinco posições disponíveis em Summoner's Rift . Utilizados normalmente na rota inferior, eles são responsáveis por controlar a visão no mapa, proteger os aliados e criar jogadas ao longo das partidas. Com um elenco variado, essa função consegue agradar diversos estilos de jogo, desde os jogadores mais agressivos até os cautelosos. Pensando nisso, o TechTudo separou cinco campeões fáceis para aprender a jogar de suporte no MOBA da Riot Games .

1. Nautilus

O Titã das Profundezas é um dos suportes mais fáceis do LOL. Seu kit de habilidades é bastante focado em crowd control (também conhecido "CC" ou, em português, controle de grupo). Dessa forma, ele é um personagem interessante para aqueles que gostam de iniciar os combates em equipe. No entanto, esta pode ser a principal dificuldade do campeão: saber quando e como emboscar o adversário.

Nautilus conta com habilidades fáceis de entender e utilizar. Seu Q possui uma larga área de efeito, tornando-se fácil de acertar, enquanto o W é um escudo que bloqueia dano e o E causa lentidão nos oponentes. Sua ultimate também é simples: basta você escolher o alvo e clicar nele para causar dano e arremessá-lo ao ar.

2. Leona

Leona, a Alvorada Radiante, é outro poderoso suporte focado em controle de grupo e iniciativas. Graças às suas habilidades, ela é capaz de começar as lutas em segurança, além de proteger os aliados durante o processo. Por essa razão, assim como o Nautilus, a principal dificuldade em jogar com a personagem é saber quando ir até o inimigo.

As habilidades da campeã não são complicadas: o seu Q, que é capaz de atordoar um inimigo, é um ataque básico, ou seja, você vai acertá-lo com certeza. O W garante a ela bastante resistência mágica e armadura, a deixando ainda mais tanque. O E consegue atravessar as tropas para atingir o adversário, tornando-se fácil de acertar independente da posição do alvo. A sua ultimate é um pouco mais difícil de acertar, mas possui uma área de impacto larga.

3. Janna

A Fúria da Tormenta é um ótimo suporte para aqueles que gostam de personagens com mais foco em proteção. Ela é capaz de curar seus aliados, dar escudo a eles e ajudá-los com tornados e lentidões. Graças às suas habilidades, Janna consegue evitar rapidamente uma emboscada inimiga e garantir a segurança do time.

O kit de poderes da campeã é focado em proteger os aliados. Seu Q lança um furacão no oponente, levantando-o, seu W causa lentidão, enquanto o E protege torres e companheiros com um escudo. A habilidade ultimate de Janna, Monção, além de curar, também é ótima para evitar avanços inimigos ao jogá-los para longe.

4. Morgana

Morgana é popularmente conhecida por conta de suas habilidades, que podem ser uma dor de cabeça para o time inimigo. Seu Q, Ligação das Trevas, prende o adversário por alguns segundos, podendo garantir um abate facilmente. Escudo Negro, seu E, é capaz de proteger um aliado de Dano Mágico e de controles de grupo, tornando-se útil para evitar emboscadas. Por fim, o W da campeã causa dano em uma área, enquanto a ultimate concede a ela velocidade de movimento e atordoa os oponentes próximos.

5. Blitzcrank

O Grande Golem a Vapor, conhecido como Blitzcrank, é outra escolha viável para quem gosta de iniciar jogadas. O campeão é capaz de incomodar os adversários sem se expor muito, isso porque o seu Puxão Biônico (Q) possui uma longa distância. Dessa forma, você pode retirar oponentes frágeis, como magos e atiradores, da zona de segurança deles.

Blitzcrank também consegue se deslocar rapidamente pelo mapa com o seu W, ainda que sofra uma lentidão temporária após o fim do efeito. Seu E, Punho do Poder, causa dano e arremessa o oponente ao ar. Por fim, sua ultimate causa dano, silencia o adversário brevemente e quebra escudos inimigos próximos, tornando-se extremamente útil durante uma luta em equipe.

