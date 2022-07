Teclado ABNT2: 6 modelos gamers para conhecer antes de comprar

Os teclados com os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) garantem que todos os símbolos necessários estão presentes no dispositivo, e o modelo ABNT2 inclui a tecla Alt Gr para acessar mais funções. Na lista abaixo, reunimos seis modelos voltados para o público gamer, que devem garantir o melhor desempenho nas jogatinas ou durante a digitação de textos. Os preços começam em R$ 148 e podem chegar a até R$ 460.

Empresas como Redragon, HyperX, Cooler Master e Logitech oferecem teclados com iluminação RGB, como é o caso do modelo Alloy Core, que pode ser obtido por cerca de R$ 232. Já o Logitech G213 Prodigy possui distribuição de luz configurável, material resistente ao derramamento de líquidos e é vendido a partir de R$ 269. Conheça seis teclados gamers no padrão ABNT2 disponíveis para a compra em 2022.

1 de 7 Teclados com padrão ABNT2 podem garantir melhor desempenho nos jogos e na digitação — Foto: Divulgação/Unsplash (Axville) Teclados com padrão ABNT2 podem garantir melhor desempenho nos jogos e na digitação — Foto: Divulgação/Unsplash (Axville)

1. Redragon Dyaus 2 – a partir de R$ 148

2 de 7 O Dyaus 2, da Redragon, visa oferecer uma digitação silenciosa — Foto: Divulgação/Redragon O Dyaus 2, da Redragon, visa oferecer uma digitação silenciosa — Foto: Divulgação/Redragon

O Dyaus 2, da Redragon, dispõe de iluminação RGB nas teclas e no contorno do dispositivo e, segundo a fabricante, é capaz de oferecer uma digitação confortável e silenciosa, sem incomodar os que estão por perto. Além disso, o acessório também possui funções multimídia, que podem ser acessadas pela tecla FN, ideal para quem gosta de escutar música ou reproduzir vídeos no computador.

Outras características apontam que o dispositivo possui conexão USB-A e é compatível tanto com desktops quanto com notebooks. No site da Amazon, ele está avaliado com 4,3 das 5 estrelas, e os compradores o classificam como bom custo-benefício, no entanto, alguns relatam ter recebido o hardware com defeitos no RGB e nas teclas. O Dyaus 2 está disponível a partir de R$ 148.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não possui controle da iluminação RGB

2. HyperX Alloy Core – a partir de R$ 232

3 de 7 O HyperX Alloy Core consegue resistir até 120 ml de líquido — Foto: Divulgação/HyperX O HyperX Alloy Core consegue resistir até 120 ml de líquido — Foto: Divulgação/HyperX

Este modelo da HyperX é mais uma opção para os gamers com o padrão ABNT2. Ele possui seis efeitos de RGB e três níveis de brilho, que podem ser configurados por meio da tecla de acesso rápido. A fabricante destaca que o teclado é constituído de plástico reforçado, para garantir maior durabilidade, e testado para resistir a até 120 ml de líquido.

O teclado tem conexão micro USB, é compatível com desktops e dispositivos portáteis e está avaliado com 4,9 de 5 estrelas na Amazon. De acordo com os compradores, o dispositivo se destaca por ser silencioso, pelo conforto, iluminação e qualidade do material. No entanto, alguns reclamam da altura das teclas e sentem falta de um espaço para descansar o pulso. O HyperX Alloy Core pode ser comprado por valores a partir de R$ 232.

Prós: material resistente e seis opções de iluminação RGB

material resistente e seis opções de iluminação RGB Contras: não possui suporte para descansar o pulso

3. Redragon Karura – a partir de R$ 380

4 de 7 O Redragon Karura conta com 12 teclas para ajuste de multimídia — Foto: Divulgação/Redragon O Redragon Karura conta com 12 teclas para ajuste de multimídia — Foto: Divulgação/Redragon

O Redragon Karura é um teclado de membrana no formato slim, com iluminação RGB de várias cores e opções de níveis, 12 teclas para controle multimídia e estrutura à prova de respingos. A fabricante também aponta que o modelo não precisa de instalação de drivers para funcionar e, diferente do item anterior, possui descanso de pulso para oferecer maior conforto no uso.

O teclado traz fio trançado com 1,8 m de comprimento e USB banhado a ouro. Está avaliado com 4,5 de 5 estrelas na Amazon. De acordo com os compradores, o dispositivo se destaca pela praticidade de uso, mas alguns usuários reclamam que as teclas enroscam com facilidade. O Redragon Karura é ofertado por valores a partir de R$ 380.

Prós: possui suporte para descansar o pulso

possui suporte para descansar o pulso Contras: alguns compradores relatam que as teclas podem enroscar

4. Kit teclado e mouse Cooler Master – a partir de R$ 239

5 de 7 O kit de teclado e mouse da Cooler Master possuem iluminação em RGB — Foto: Divulgação/Cooler Master O kit de teclado e mouse da Cooler Master possuem iluminação em RGB — Foto: Divulgação/Cooler Master

O kit de teclado e mouse da Cooler Master pode ser uma escolha para os gamers que buscam aumentar o desempenho nos jogos FPS. Segundo a fabricante, o mouse possui quatro níveis de DPI: 400, 800, 1.600 e 3.200. Já o teclado, conta com 26 teclas de membrana, mas com uma estrutura que se assemelha aos modelos mecânicos.

Ambos os dispositivos possuem iluminação RGB e conexão via USB. O conjunto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon, e os compradores afirmam que o dispositivo possui bom tempo de resposta, atendendo ao prometido. Contudo, alguns acham o teclado muito barulhento e o mouse pequeno. O kit está acessível pela economia aproximada de R$ 239.

Prós: bom tempo de resposta no aperto das teclas

bom tempo de resposta no aperto das teclas Contras: alguns compradores apontam que o teclado é barulhento

5. Logitech G213 Prodigy – a partir de R$ 276

6 de 7 O Logitech G213 Prodigy visa ser resistentes contra líquidos — Foto: Divulgação/Logitech O Logitech G213 Prodigy visa ser resistentes contra líquidos — Foto: Divulgação/Logitech

O Logitech G213 Prodigy possui distribuição de luz configurável com até 16,8 milhões de cores. O modelo pode ser uma opção para os gamers, pois possibilita ajustar a iluminação de acordo com cada jogo. Além disso, o teclado também dispõe de um espaço para apoiar o pulso e promete ser resistente a líquidos e sujeiras.

O acessório conta com conexão USB e está avaliado com 4,7 de 5 estrelas na Amazon. Segundo os compradores, as teclas são macias, confortáveis e possuem boa iluminação. Entretanto, alguns relatam incompatibilidade com o G HUB, software que permite personalizar os produtos da Logitech. O produto pode ser comprado por valores a partir de R$ 276.

Prós: configurações variadas de iluminação e espaço para apoiar o pulso

configurações variadas de iluminação e espaço para apoiar o pulso Contras: funciona apenas em PCs

6. Logitech G413 Carbon – a partir de R$ 469

7 de 7 Logitech G413 Carbon promete resposta rápida nos jogos — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G413 Carbon promete resposta rápida nos jogos — Foto: Divulgação/Logitech

Outro modelo oferecido pela Logitech é o G413 Carbon. Diferente dos demais teclados da lista, este é mecânico e está no padrão Romer-G, que promete menos ruído no apertar das teclas. A fabricante também destaca que o acessório possui um bom tempo de resposta, principalmente em games que exigem comandos rápidos.

Assim como outras opções selecionadas, essa também possui conexão via USB e pode ser utilizada apenas em computadores. Os consumidores avaliam o produto com 4,7 de 5 estrelas na Amazon e elogiam o conforto, o design e a qualidade da construção. No entanto, por ser mecânico, alguns reclamam do barulho das teclas. É possível adquirir o Logitech G413 Carbon por a partir de R$ 469.

Prós: velocidade no tempo de resposta

velocidade no tempo de resposta Contras: iluminação apenas na cor vermelha

