Teclado Corsair: 5 modelos para seu PC gamer

Já o Corsair K68 conta com resistência à água e teclas numéricas por preços que partem de R$ 581. Outra opção é o Corsair K95, que traz iluminação RGB e botões para controle multimídia por cerca de R$ 1.400. Veja a seguir cinco teclados Corsair para comprar em 2022.

Teclado Corsair: veja cinco modelos por preços que variam entre R$ 268 e R$ 1.400

1. Corsair K55 – a partir de R$ 268

O Corsair K55 oferece design robusto e apoio removível de punho na parte inferior, característica que pode proporcionar conforto. Além disso, apresenta teclas numéricas lateralizadas, o que pode facilitar na digitação de algarismos e botões para configuração multimídia no lado superior. A lateral do periférico ainda resguarda botões personalizáveis de atalho, uma vantagem para usuários que precisam facilitar o acionamento de comandos durante os jogos. Ele é vendido por preços a partir de R$ 268.

O produto ainda conta com iluminação RGB e tecnologia anti-ghosting, que garante o processamento de todas as teclas ao serem pressionadas simultaneamente. A fabricante promete teclagem silenciosa, ideal para usuários exigentes e resistência à água. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a configuração facilitada e o ótimo acabamento, mas criticam o encaixe do apoio de punho, que não tem boa qualidade.

Prós: presença de tecnologia anti-ghosting

presença de tecnologia anti-ghosting Contras: ausência de padrão ABNT2 nas teclas

Corsair K55 tem resistência à água

2. Corsair K60 – a partir de R$ 498

O Corsair K60 fornece iluminação RGB, enquanto os switches dedicados para cada uma das teclas prometem desempenho mecânico silencioso. A parte superior disponibiliza botões para configuração multimídia, um recurso útil que auxilia o usuário a operar músicas sem precisar abrir as janelas do programa ou navegar. Ele conta ainda com teclado numérico lateralizado e cabo de conexão USB, compatível com desktops e notebooks. O periférico é visto por cerca de R$ 498.

O material de confecção traz alumínio escovado, ideal para aumentar o tempo de vida do periférico. Avaliado com uma nota de 4,3 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a performance do produto para uso gamer. No entanto, criticam a ausência de conforto na teclagem, o que compromete usuários que digitam muito.

Prós: compatível com consoles

compatível com consoles Contras: relatos de problemas de fabricação com a barra de espaço

Corsair K60 tem iluminação RGB

3. Corsair K68 – a partir de R$ 581

O Corsair K68 é um teclado mecânico, ou seja, cada tecla apresenta um switch dedicado para aprimorar a performance e processamento da digitação. O periférico hospeda teclas numéricas lateralizadas, botões superiores para a configuração multimídia de streamings e iluminação LED vermelha. Ele acompanha ainda um apoio removível de apoio, recurso bastante utilizado por jogadores que passam muito tempo na frente do PC. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 581.

O teclado é compatível com desktops e oferta um cabo de conexão USB. O diferencial deste teclado é a alta resistência a partículas de poeira e gotículas de água, que não afetam o desempenho das teclas. Além disso, também oferece teclas anti-ghosting para que todos os botões pressionados sejam devidamente registrados. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a iluminação LED e a performance silenciosa da teclagem. Porém, criticam que o cabo não oferta revestimento de nylon, o que pode deixá-lo mais frágil.

Prós: relativamente silencioso

relativamente silencioso Contras: o cabo de conexão não é revestido em nylon

Corsair K68 pode ser encontrado com iluminação na cor vermelha

O Corsair K70 é um teclado mecânico, isto é, contém switches em cada um das teclas para auxiliar na análise de resposta e apresenta o típico barulho de teclagem. O item oferta design padrão, com teclas numéricas lateralizadas para melhor digitação de algarismos e iluminação RGB para combinar com o setup gamer. A parte superior conta com botões de configuração multimídia, enquanto a inferior disponibiliza um apoio removível de punho que proporciona conforto ao usuário. Ele é encontrado por cifras a partir de R$ 1.168.

O periférico traz entrada USB para conexão cabeada, compatível com desktops e notebooks. O melhor ponto deste dispositivo se refere à sua confecção, já que foi produzido em alumínio escovado para garantir maior tempo de vida útil. Além disso, o sistema interno do teclado permite ao consumidor gravar até três diferentes padrões de iluminação. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores elogiaram a eficiência de resposta das teclas. Porém, criticaram a fragilidade do material.

Prós: apresenta apoio para os punhos

apresenta apoio para os punhos Contras: não contém tecnologia anti-ghosting

Corsair K70 apresenta conexão USB

O teclado K95 apresenta teclas com switches dedicados e um design robusto com iluminação RGB. Ele oferece botões para controle multimídia e teclas numéricas lateralizadas, características ideais para usuários mais exigentes. O apoio anatômico para os pulsos pode trazer mais conforto durante a jogatina. O modelo é compatível com desktops e conta com cabo de conexão USB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.400 para comprar o produto.

O fornecedor garante, ainda, que as teclas possuem fabricação em double injection e são programáveis conforme a preferência do usuário, característica ideal para aperfeiçoar a performance em jogos. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o desempenho do aparelho. No entanto, alguns criticam que as teclas demonstram acabamento de pouca qualidade.

Prós: apoio de pulso acolchoado e removível

apoio de pulso acolchoado e removível Contras: não apresenta padrão de teclas ABNT2

Corsair K95 é um teclado com iluminação RGB

