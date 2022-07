Teclado Fortrek: 7 modelos com preços e usos variados

Já o Fortrek G Vickers oferece teclas de configuração multimídia e retroiluminação, o que deve agradar o público gamer por valores que partem de R$ 180. Outra opção é o Fortrek Cruiser, que conta com apoio de punho e iluminação RGB por cerca de R$ 290. Veja a seguir sete teclados Fortrek para comprar em 2022.

1 de 8 Teclado Fortrek: lista reúne sete modelos por preços que variam entre R$ 72 e R$ 290

1. Fortrek MKF102 – a partir de R$ 72

O MKF102 é um teclado bastante discreto, construído em plástico ABS e de tamanho convencional em virtude das teclas numéricas lateralizadas. Além disso, apresenta padrão ABNT2, isto é, contém o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. O periférico traz um conjunto de botões para configurações multimídia, recurso muito útil para usuários que consomem serviços de streaming, por exemplo. Ele é vendido por valores que partem de R$ 72.

A fabricante promete compatibilidade com os principais sistemas operacionais como Windows e Mac. O teclado disponibiliza conectividade cabeada via USB. Além disso, possui tecnologia plug-and-play, o que dispensa configuração prévia para utilizar o aparelho. Avaliado com uma nota de 4,1 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto proporcionado pela estrutura das teclas. Porém, criticam que os botões emperram com pouco tempo de uso, o que atrapalha a digitação.

Prós: formato ABNT2

Contras: frágil

2 de 8

O G Crusader foi desenvolvido especialmente para o público gamer, isso porque apresenta iluminação RGB em cada uma das teclas. O periférico conta com teclado numérico lateralizado para auxiliar na digitação de algarismos, teclas para administrar a retroiluminação LED e até botões para configuração multimídia de softwares e serviços de streaming. O produto é comercializado por cerca de R$ 113.

O padrão de tecla oferecido é o ABNT2, o que favorece a utilização dos usuários brasileiros. É possível conectá-lo aos sistemas Windows e Mac por meio da conectividade cabeada via USB. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam o bom custo-benefício e a facilidade para acionar os sistemas de luzes.

Prós: presença de iluminação RGB

Contras: as teclas não oferecem tecnologia anti-ghosting

3 de 8

3. Fortrek Holt – a partir de R$ 119

O modelo Holt fornece retroiluminação RGB facilmente configurável por meio de botões localizados no próprio periférico. Ele conta com teclado numérico lateralizado para a digitação facilitada de algarismos e teclas em padrão ABNT2. Seu diferencial é a construção semi-mecânica, isto é, possui uma torre de encaixe similar às teclas mecânicas, mas não dispõe de switches. Este detalhe pode fornecer aquele típico barulho de digitação, o que tende a agradar alguns públicos. Esta opção é encontrada por cifras a partir de R$ 119.

Além disso, este modelo também fornece uma construção mesclada em plástico ABS e alumínio escovado. A conexão USB é compatível com os sistemas Windows e Mac. Avaliado com uma nota 4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o material resistente da confecção do produto.

Prós: botões para configuração de luzes RGB

Contras: não oferece teclas multimídia

4 de 8

4. Fortrek G Vickers – a partir de R$ 180

O G Vickers, assim como os modelos anteriores, também oferece teclas de configuração multimídia na parte superior. Embora forneça tamanho padrão e simples, contém retroiluminação programável, o que facilmente pode interessar o público gamer que deseja investir em um modelo mais acessível. Além disso, foi confeccionado para atender as necessidades do público brasileiro, pois conta com formato de tecla ABNT2. O produto é vendido por cifras que partem de R$ 180.

Ele tem teclado numérico lateralizado, recurso útil para a digitação simplificada de algarismos. O seu diferencial é a construção mesclada entre alumínio escovado e plástico ABS, característica interessante para aumentar a vida útil do periférico. O periférico ainda disponibiliza conectividade USB compatível com os sistemas Windows e Mac. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores pontuam o conforto proporcionado pela teclagem.

Prós: compatível com Mac

Contras: as teclas não garantem acabamento double injection

5 de 8

5. Fortrek Black Hawk – a partir de R$ 245

O Black Hawk oferece design com botões em neon colorido e iluminação RGB discreta. Apresenta teclas numéricas lateralizadas e padrão ABNT2, que traz o "ç" e outros símbolos mais usados no Brasil. O teclado disponibiliza funcionamento mecânico, isto é, cada tecla possui um switch dedicado que aumenta a performance do computador. O modelo é visto por preços a partir de R$ 245.

As luzes coloridas garantem quatro modos diferentes de iluminação, cada um com sete efeitos distintos. O fornecedor garante, ainda, que as teclas possuem fabricação em double injection: são revestidas por duas camadas de materiais que reduzem as chances das letras apagarem. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o conforto trazido pelo material das teclas. Todavia, alguns alertam que o acessório apresenta clique duplo com pouco tempo de uso.

Prós: tecnologia anti-ghosting

Contras: não oferece teclas multimídia

6 de 8

6. Fortrek G Pro K7 Plus – a partir de R$ 249

O G Pro K7 Plus garante teclas multimídia e iluminação LED colorida e programável pelo próprio teclado, com 15 efeitos e nove tipos de vibrações. É compatível com Windows (todas as versões) e macOS. Com cabo de 1,7 metro de comprimento, oferece conexão USB 3.0 e proteção anti-quebra banhada a ouro, o que impede desconexão sistêmica e desenvolvimento de ferrugem no metal. O produto é encontrado por cerca de R$ 249.

Seu diferencial é o apoio removível de pulso, ideal para quem busca mais conforto na hora de digitar. Possui estrutura feita em metal, o que confere maior durabilidade ao modelo. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento final do produto e o peso do teclado, que garante estabilidade na digitação. As críticas, porém, ficam em relação ao barulho das teclas e à configuração RGB em macOS, que pode apresentar dificuldades.

Prós: boa durabilidade e bom custo-benefício

Contras: as teclas podem ser barulhentas

7 de 8

7. Fortrek Cruiser – a partir de R$ 290

O Cruiser apresenta um curto apoio de punho na parte inferior do teclado, o que pode ser útil para descansar os pulsos de forma mais confortável. Este mesmo apoio embarca botões para a configuração multimídia de serviços de streaming e softwares, além de controles destinados a administrar a iluminação RGB presente no periférico. De padrão ABNT2, este modelo oferta confecção mecânica: cada tecla contém seu próprio switch, o que otimiza o acionamento de cada botão. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 290 para comprar o produto.

Além disso, também promete tecnologia anti-ghosting que permite o processamento de mais de uma tecla ao serem pressionadas simultaneamente. O acabamento disponibiliza superfície em alumínio escovado para garantir a maior durabilidade possível. O sistema de conexão apresenta uma porta USB, compatível com Windows e Mac. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima intensidade de iluminação do jogo de LEDs. Porém, criticam que as teclas apresentam falhas com pouco tempo de uso.

Prós: apoio de punho

Contras: relatos de as teclas falharem

8 de 8

