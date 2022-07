Teclado T-Dagger: conheça 6 modelos gamers por preços variados

A T-Dagger apresenta amplo portfólio de teclados gamer no Brasil. Os modelos são ideais para montar computadores para jogos e podem ser mecânicos ou de membrana. A lista a seguir reúne periféricos por preços a partir de R$ 77 , como é o caso do Tanker RGB T-TGK106, que tem layout ABNT2 e cabo de 1,5 metro de comprimento.

Já o Bermuda T-TGK312 apresenta iluminação LED e design minimalista por valores que partem de R$ 279. Outra opção é o T-Dagger Frigate, que conta com sistema anti-ghosting e setas intercambiáveis por cerca de R$ 529. Veja abaixo seis teclados T-Dagger para comprar em 2022.

1 de 7 Teclas mecânicos são ótimas alternativas para maximizar a performance de usuários gamers — Foto: Unsplash/Mateo Teclas mecânicos são ótimas alternativas para maximizar a performance de usuários gamers — Foto: Unsplash/Mateo

1. T-Dagger Tanker RGB T-TGK106 — a partir de R$ 77

O RGB T-TGK106 é o modelo de entrada e o acessório mais barato da lista da T-Dagger. O teclado, com 104 teclas, possui layout ABNT2, padrão brasileiro e iluminação LED. Ele traz cabo de 1,5 metro de comprimento e de acordo com as informações do fabricante, ele possui cabo USB PVC de alta velocidade para um uso mais rápido e conexões mais rápidas. O produto é encontrado por valores que partem de R$ 77.

Ele é um modelo membrana, teclado que possui um material emborrachado entre as teclas e placa que contém os circuitos de acionamento na digitação. Sua base é feita e revistada em material plástico ABS. Apesar de ser um modelo simples, ele possui nota 5 entre os compradores, que destacaram a maciez e a iluminação.

Prós: tecladas silenciosas e macias

tecladas silenciosas e macias Contras: pode não agradar gamers exigentes

2 de 7 O RGB T-TGK106 é o modelo de entrada e o acessório mais barato da lista da T-Dagger — Foto: Divulgação/T-Dagger O RGB T-TGK106 é o modelo de entrada e o acessório mais barato da lista da T-Dagger — Foto: Divulgação/T-Dagger

2. T-Dagger Submarine RGB TGK205 — a partir de R$ 129

O T-Dagger Submarine RGB TGK205 também é um teclado no estilo membrana. O acessório conta com cinco modos de iluminação retroiluminado RGB e teclas gravadas a laser para personalizar seu setup, sendo elas não removíveis. Somando 104 teclas, ele mede cerca de 46 cm. Já para um maior conforto, ele conta com apoio de pulso na parte inferior. Esta opção é vista por valores a partir de R$ 129.

Feito com plástico ABS, ele conta com teclas multimídia para uma maior facilidade durante o uso, 20 modos RGB5, teclas WASD e setas direcionais alternáveis. Ele é avaliado em 4,7 de 5 estrelas.

Prós: iluminação RGB

iluminação RGB Contras: teclas não removíveis

3 de 7 O T-Dagger Submarine RGB TGK205 conta com 20 modos RGB5, teclas WASD e setas direcionais alternáveis — Foto: Divulgação/T-Dagger O T-Dagger Submarine RGB TGK205 conta com 20 modos RGB5, teclas WASD e setas direcionais alternáveis — Foto: Divulgação/T-Dagger

3. T-Dagger Bora RGB T-TGK315 — a partir de R$ 239

O T-Dagger Bora T-TGK315-BL possui switch Outemu MK.2 DIY BROWN com layout no padrão brasileiro ABNT2. Ao total são 12 teclas de controle multimídia e controle de iluminação on-the-fly que se destaca durante o uso. Seu cabo possui 1,8 metro de comprimento e de acordo com as informações do fabricante, a tecla Win do dispositivo é alternável. Ele é voltado para quem busca uma opção mecânica construída com material plástico e metálico em sua estrutura. O periférico é vendido por cerca de R$ 239.

Ele também conta com o sistema key rollover, função que permite reconhecimento de múltiplas teclas para o anti-ghosting. Na Amazon, os clientes destacam que o teclado possui bom custo-benefício, macio e é confortável para usos prolongados. As avaliações apontam o produto com 4,8 de 5. No entanto, alguns consumidores relataram também que o switch do modelo pode não funcionar como o esperado e a durabilidade também não impressiona.

Prós: custo-benefício e confortável para usos prolongados

custo-benefício e confortável para usos prolongados Contras: durabilidade dos switches

4 de 7 O T-Dagger Bora RGB T-TGK315 é indicado quem busca um teclado mecânico — Foto: Divulgação/T-Dagger O T-Dagger Bora RGB T-TGK315 é indicado quem busca um teclado mecânico — Foto: Divulgação/T-Dagger

O T-TGK312 tende a ser um teclado ideal para os usuários que não podem ficar sem o teclado numérico, sendo uma opção prática para quem procura um acessório para a rotina de trabalho, atalhos e partidas. Sua configuração é no padrão brasileiro ABNT2 e ele também possui keycaps feitas com o método double shot-injection. O modelo é vendido por cifras a partir de R$ 279.

Sua base conta com uma iluminação LED na cor Ice Blue por tecla individual e RGB nas laterais. De acordo com os compradores, o acessório possui um design minimalista que se encaixa em qualquer setup. O material da case é feito em plástico ABS e seu cabo possui 1,5 metro de comprimento.

Prós: padrão ABNT2

padrão ABNT2 Contras: não há

5 de 7 O T-TGK315-BL possui cabo USB 1,8 metro de comprimento e possui bom custo-benefício — Foto: Divulgação/T-Dagger O T-TGK315-BL possui cabo USB 1,8 metro de comprimento e possui bom custo-benefício — Foto: Divulgação/T-Dagger

O T-TGK301, outro modelo mecânico USB da T-Dagger, pode ser uma aposta para quem procura um teclado multimídia. O acessório conta com sistema de switches intercambiáveis e N' Key Rollover para Anti-Ghosting, um recurso que permite ao usuário pressionar várias teclas ao mesmo tempo. O modelo é vendido por valores a partir de R$ 378.

Revestido com material plástico ABS e liga de alumínio, as teclas são no estilo flutuantes e ele também conta com descanso de pulso para maior conforto em longas jornadas. De acordo com os compradores, o acessório possui um tempo de resposta menor do que outros modelos da linha, diminuindo o intervalo entre apertar um botão e acontecer a ação no jogo.

Prós: bem iluminado e fácil de limpar

bem iluminado e fácil de limpar Contras: preço elevado

6 de 7 O T-Dagger Battleship T-TGK301possui switches intercambiáveis e N' Key Rollover para Anti-Ghosting — Foto: Divulgação/T-Dagger O T-Dagger Battleship T-TGK301possui switches intercambiáveis e N' Key Rollover para Anti-Ghosting — Foto: Divulgação/T-Dagger

O T-Dagger Frigate é um dos modelos mecânicos de destaque e de maior custo-benefício da marca. O teclado conta com sistema N' Key Rollover para Anti-Ghosting, um recurso que permite ao usuário pressionar várias teclas simultaneamente. Além disso, apresenta teclas WASD e setas intercambiáveis para facilitar a jogatina. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 529 para adquirir o produto.

Uma das suas características fica pelas teclas para controle de multimídia. O modelo tem cabo de 1,5 metro, configuração no padrão brasileiro ABNT2 e iluminação RGB coloridas nas teclas e na lateral. Seu material é robusto com metal e plástico ABS para uma maior durabilidade. Tendo 100% de aprovação pelos compradores, os usuários destacaram a qualidade a maciez do teclado.

Prós: maciez e durabilidade

maciez e durabilidade Contras: não há

7 de 7 O T-Dagger Frigate é um dos modelos mecânicos de destaque e de maior custo-benefício da marca — Foto: Divulgação/T-Dagger O T-Dagger Frigate é um dos modelos mecânicos de destaque e de maior custo-benefício da marca — Foto: Divulgação/T-Dagger

