Teclados com teclas redondas: 6 opções por a partir de R$ 73

Teclados com teclas redondas podem ser escolhas de usuários que desejam combinar o acessório com os detalhes da escrivaninha, do quarto, ou mesmo do design de outros dispositivos. Os modelos disponíveis na Amazon variam em cores, tamanhos e tons, além de trazerem back litghting, conexão sem fio e outros diferenciais.

O DC120R, da Vinik, possui fundo na cor branca e detalhes em rosa pastel, além de contar com teclas multimídia e compatibilidade com desktops e notebooks por a partir de R$ 96. O modelo Gamer SteamPunk, da Kmex, acompanha padrão ABNT2, sistema de iluminação RGB em back lighting e tecnologia anti-ghosting por cerca de R$ 61. Já o Daydream, da Logitech, fornece teclas coloridas em até três tonalidades diferentes, atalhos personalizáveis com emojis, teclas multimídia e mecânicas pelo investimento aproximado de R$ 608.

1 de 7 O Logitech Daydream possui conexão sem fio por Bluetooth ou conector USB — Foto: Reprodução/Amazon O Logitech Daydream possui conexão sem fio por Bluetooth ou conector USB — Foto: Reprodução/Amazon

2 de 7 O Vinik TC200 oferta sistema de iluminação back lighting — Foto: Reprodução/Amazon O Vinik TC200 oferta sistema de iluminação back lighting — Foto: Reprodução/Amazon

O teclado TC200, da Vinik, assim como todos os modelos desta lista, apresenta design com inúmeras teclas redondas e outras apenas angulares. O dispositivo conta com padrão ABNT2, isto é, acompanha o "ç" e os símbolos mais utilizados no Brasil. A parte superior resguarda botões de atalho para configuração multimídia, um recurso interessante para consumidores ativos de músicas e até serviços de streaming. Na lateral, é possível encontrar o teclado numérico isolado, que facilita a digitação rápida de algarismos.

O modelo é compatível com PCs e se conecta por um cabo de 1,8 metro com entrada USB. As teclas trazem a tecnologia back lighting: uma iluminação LED que permeia toda a parte traseira de cada botão. Avaliado com nota de 3,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design bonito e o bom funcionamento do sistema de iluminação. No entanto, alguns criticam que as teclas duplicam as letras quando pressionadas. A opção mais barata da lista está disponível a partir de R$ 73.

Prós: back lighting

back lighting Contras: letras duplicadas

2. OEX TC401 – a partir de R$ 92

3 de 7 O OEX TC401 fornece padrão ABNT2 e teclado numérico lateralizado — Foto: Reprodução/Amazon O OEX TC401 fornece padrão ABNT2 e teclado numérico lateralizado — Foto: Reprodução/Amazon

O TC401, da OEX, apresenta design branco, diferente do modelo anterior. O item conta com extensão numérica lateralizada e padrão ABNT2. O acabamento das teclas é desenvolvido para reproduzir o típico som de digitação. A construção do acessório é feita em plástico ABS, com conexão por um fio com entrada USB. A parte inferior do aparelho ainda disponibiliza um pequeno espaço para apoio dos punhos.

Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os usuários destacam o custo-benefício. Porém, criticam problemas de configuração nas teclas. Interessados podem comprar esta opção por cerca de R$ 92.

Prós: preço baixo

preço baixo Contras: barulho das teclas pode incomodar alguns usuários

3. Vinik DC120R – a partir de R$ 96

4 de 7 O Vinik DC120R disponibiliza design nas cores branco e rosa — Foto: Reprodução/Amazon O Vinik DC120R disponibiliza design nas cores branco e rosa — Foto: Reprodução/Amazon

O DC120R, da Vinik, apresenta design de fundo branco com teclas em rosa pastel. Também concentra botões multimídia na parte superior e extensão numérica lateralizada. Com padrão de teclas ABNT2 e compatibilidade para desktops e notebooks, o produto oferece um cabo de 1,8 metro para conexão via USB.

O periférico pode ser indicado para usuários que procuram por peças da cor rosa para combinar com os detalhes de outros equipamentos do setup. O fornecedor, contudo, também disponibiliza opções do mesmo dispositivo nas cores branca e preta. Atualmente, o produto não apresenta notas ou avaliações dos usuários no site da Amazon e está disponível a partir de R$ 96.

Prós: contém teclas multimídia

contém teclas multimídia Contras: acabamento das teclas facilita o desbotamento das letras

4. Kmex Gamer SteamPunk – a partir de R$ 79

5 de 7 O Kmex Gamer SteamPunk possui back lighting em luzes RGB — Foto: Reprodução/Amazon O Kmex Gamer SteamPunk possui back lighting em luzes RGB — Foto: Reprodução/Amazon

O Gamer SteamPunk, da Kmex, como o próprio nome já diz é um teclado gamer e conta com iluminação RGB em forma de back lighting. Dispõe de extensão numérica lateralizada para auxiliar na digitação de algarismos, e botões para configuração multimídia na parte superior. O diferencial deste modelo é a tecnologia anti-ghosting: um recurso que garante a digitação de todas as letras quando mais de uma tecla é pressionada simultaneamente.

Além disso, é compatível com desktops por meio de conexão cabeada via USB. O padrão de teclas é o ABNT2, que abriga o "ç" e símbolos mais utilizados no Brasil. Avaliado com uma nota 4,1 de 5 na Amazon, os usuários pontuam o design atraente do periférico. Contudo, relatam que o acabamento frágil pode deixar a desejar. A opção pode ser comprada por valores a partir de R$ 79.

Prós: tecnologia anti-ghosting

tecnologia anti-ghosting Contras: construção frágil

5. Sades V2020 – a partir de R$ 206

6 de 7 O Sades V2020 é um kit de teclado e mouse com acabamento em branco e azul — Foto: Reprodução/Amazon O Sades V2020 é um kit de teclado e mouse com acabamento em branco e azul — Foto: Reprodução/Amazon

O V2020, da marca Sades, é um kit que acompanha mouse e teclado: ambos com acabamento em branco e detalhes em azul pastel. Os dois dispositivos apresentam funcionamento sem fio, proporcionado por um conector USB compatível com desktops, notebooks, e televisões smart. Cada dispositivo precisa de uma pilha do tipo AA para operar.

O teclado contém botões para configuração multimídia localizados na parte superior e teclas numéricas lateralizadas, além do padrão ABNT2. Atualmente, o produto não detém notas ou avaliações dos usuários no site da Amazon. A dupla de acessórios custa cifras próximas dos R$ 206.

Prós: funcionamento sem fio

funcionamento sem fio Contras: ausência da tecla Windows pode incomodar

6. Logitech Daydream – a partir de R$ 608

7 de 7 O Logitech Daydream possui conexão sem fio por Bluetooth ou conector USB — Foto: Reprodução/Amazon O Logitech Daydream possui conexão sem fio por Bluetooth ou conector USB — Foto: Reprodução/Amazon

O modelo Daydream, da Logitech, oferece tamanho compacto e funcionamento sem fio, características ideais para quem precisa deslocar o equipamento consigo para o trabalho ou faculdade. Com acabamento verde médio e lilás, traz a cor branca na maioria das teclas, enquanto as outras exibem tons de amarelo pastel, roxo escuro e lilás. O periférico possui funcionamento mecânico, ou seja, cada tecla detém um switch dedicado que minimiza a possibilidade de ghosting e reproduz aquele típico barulho de digitação.

A parte superior resguarda botões de função e até para configuração multimídia, enquanto a lateral oferece emojis para facilitar a interação com outros usuários na internet. Estas teclas tão totalmente personalizáveis para atender a necessidade de cada indivíduo, e a caixa ainda traz teclas extras com outros emoticons. A fabricante promete compatibilidade com os sistemas Windows e Mac, o que pode ampliar o interesse do público em adquirir o dispositivo.

O usuário também pode escolher entre conexão Bluetooth ou conector USB, ambos compatíveis com desktops, notebooks, e tablets. O fornecedor ainda disponibiliza outras opções de cores, como o modelo em preto, cinza e amarelo; e outro nas cores vinho, rosa e rosa pálido. O produto necessita de duas pilhas AA para funcionar. Avaliado com uma nota 4,7 de 5 na Amazon, os compradores elogiam o design bonito e compacto, o conforto trazido pelas teclas e a facilidade de conexão Bluetooth. Todavia, criticam a ausência do padrão ABNT2. A última opção da lista requer investimento próximo dos R$ 608.

Prós: dupla possibilidade de conexão e teclas mecânicas

dupla possibilidade de conexão e teclas mecânicas Contras: não oferece padrão ABNT2

