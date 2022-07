TikTok ganha novas funções para personalizar seu feed; saiba mais

O TikTok anunciou na quarta-feira (13) novas ferramentas para personalizar o feed que podem mudar a maneira como você usa o app. Uma delas é a filtragem de palavras e hashtags, que permite um controle maior do que é reproduzido na página inicial e barra conteúdos específicos que sejam incômodos para cada usuário. Os outros recursos são automatizados e impedirão que conteúdos impróprios cheguem até crianças e adolescentes, além de amenizarem a reprodução em massa de temas delicados feitos por uma mesma conta.

O objetivo dos novos recursos, segundo anunciado pelo TikTok, seria de oferecer maior controle aos usuários sobre os conteúdos consumidos no app, disponível para Android e iPhone (iOS). A empresa ainda frisou que as ferramentas podem apresentar algumas falhas, já que envolvem sistemas automatizados. Nas linhas a seguir, entenda quais são e como funcionarão os novos recursos de personalização de feed no TikTok.

1 de 3 TikTok ganhará novos recursos de personalização do feed para garantir uma experiência mais segura e saudável aos usuários — Foto: Divulgação/Pixabay TikTok ganhará novos recursos de personalização do feed para garantir uma experiência mais segura e saudável aos usuários — Foto: Divulgação/Pixabay

Quais são os novos recursos de feed do TikTok e como funcionarão?

Entre as novidades anunciadas pelo TikTok está a possibilidade de "mutar" hashtags ou palavras específicas que você não queira ver no seu feed - recurso que deve funcionar mais ou menos como a opção de mute do Twitter, por exemplo. Assim, através de uma filtragem feita pela plataforma, os conteúdos relacionados às temáticas silenciadas não serão apresentados, ou então aparecerão em menor quantidade.

O aplicativo também passará a identificar assuntos que possam ser problemáticos quando vistos repetidamente e diminuirá a frequência de exibição, para que não sejam apresentados em massa aos usuários. Entre eles, estarão os vídeos relacionados a depressão e dietas restritivas, por exemplo, além de outras temáticas delicadas, como incitação ao ódio.

Além disso, o recurso “Content Levels” também será adicionado à plataforma com o objetivo de classificar os vídeos e impedir que temas sensíveis alcancem usuários entre 13 e 17 anos. O aplicativo já proíbe a divulgação de conteúdo adulto, mas a nova funcionalidade deve incluir temáticas complexas, como desafios potencialmente perigosos, por exemplo.

2 de 3 TikTok passará a permitir que os usuários escolham palavras e hashtags que não desejam visualizar em seu feed — Foto: Divulgação/TikTok TikTok passará a permitir que os usuários escolham palavras e hashtags que não desejam visualizar em seu feed — Foto: Divulgação/TikTok

Para que podem ser úteis e como usar?

O recurso de filtragem das palavras ou hashtags poderá ser muito útil para os pais de crianças e adolescentes, impedindo a exibição de conteúdos maduros ou problemáticos aos menores. Além disso, a novidade também é interessante para os usuários que prefiram evitar certos tópicos na rede social que não gostem e/ou não sejam úteis – por exemplo, os veganos poderão deixar de visualizar os vídeos de receitas envolvendo carne ou laticínios. Para usar o recurso, o usuário deverá definir as temáticas que não deseja consumir, e o app automaticamente fará o bloqueio da exibição.

O recurso “Content Levels”, por sua vez, impedirá de forma automática que os usuários mais jovens tenham acesso a vídeos que não sejam condizentes com sua idade. Vale mencionar que os conteúdos receberão uma pontuação de maturidade, em um sistema de classificação similar ao encontrado em filmes e jogos. A filtragem será realizada de acordo com a idade cadastrada no aplicativo e poderá impedir, por exemplo, a disseminação de desafios perigosos.

3 de 3 Com o objetivo de proteger crianças e adolescentes, TikTok anuncia lançamento do recurso “Content Levels”, que fará a filtragem dos conteúdos — Foto: Divulgação/TikTok Com o objetivo de proteger crianças e adolescentes, TikTok anuncia lançamento do recurso “Content Levels”, que fará a filtragem dos conteúdos — Foto: Divulgação/TikTok

Já a novidade que impede a reprodução repetitiva de temas delicados começou a ser testada em 2021 nos Estados Unidos, após uma investigação sobre como os algoritmos dos apps sociais poderiam promover conteúdos prejudiciais sobre transtornos alimentares, afetando a saúde de diversos jovens. Desse modo, a plataforma passará a evitar que os conteúdos envolvendo essa e outras temáticas delicadas sejam apresentados de forma massiva ao mesmo usuário.

Quando serão lançados para o público?

De acordo com o TikTok, o recurso “Content Levels” deverá chegar à plataforma nas próximas semanas, mas a data de lançamento oficial ainda não foi divulgada. As outras duas funcionalidades ainda estão sendo testadas pela empresa e devem chegar em breve para toda a comunidade usuária do app.

Com informações de The Verge, MacRumors e TechCrunch

Veja ainda: 3 formas diferentes de baixar vídeos do TikTok