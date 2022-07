Top Lane no LOL: veja 5 campeões fáceis de jogar e ideais para iniciantes

No League of Legends (LOL) , a top lane é a rota superior do mapa de Summoner's Rift . A posição é bem versátil e conhecida por ser dominada normalmente por tanques e duelistas, ainda que haja outros personagens presentes no elenco do topo. Os jogadores dessa rota ajudam a melhorar a visão no Barão e no Arauto, criam jogadas com o caçador e, dependendo do campeão, atuam como iniciadores das lutas. O TechTudo separou cinco personagens fáceis de jogar na rota superior do jogo da Riot Games e ideais para iniciantes.

1. Teemo

Teemo, o Explorador Veloz, é um dos personagens mais populares do LOL. Ele é um campeão de longa distância que pode ser utilizado na rota do topo e, por ser um personagem que ataca de longe, o pequeno Yordle é capaz de irritar bastante o inimigo, além de causar bastante dano no processo.

Suas habilidades são fáceis de entender, tornando-o um personagem com uma gameplay simples. Seu Q cega os adversários, impedindo que eles utilizem seus ataques básicos. Já o W concede Velocidade de Movimento, tornando-se útil para fugir de emboscadas. Seu E aplica veneno nos oponentes e, por fim, sua ultimate deixa cogumelos invisíveis pelo mapa, os quais explodem e causam dano ao passarem por cima.

2. Garen

Nome importante na história Demaciana, Garen é também um dos campeões mais fáceis do topo. Sua passiva é bem útil para jogadores iniciantes, uma vez que oferece sustento extra na fase de rotas. Além disso, suas habilidades não precisam de mira para acertar, tornando a experiência mais simples durante a partida.

Graças às suas habilidades, Garen consegue correr rapidamente em direção a um inimigo com o seu Q ou, em alguns casos, fugir. Seu W garante Resistência Mágica e Armadura, além de um escudo e tenacidade. Com o E, ele gira sua espada durante um tempo e causa Dano Físico aos inimigos próximos. Por fim, sua ultimate é capaz de executar adversários apenas clicando sobre eles.

3. Nasus

No início do jogo, Nasus não é capaz de fazer muita coisa. Ele se torna mais poderoso ao abater tropas com o Ataque Sifão (Q), que aumenta o poder do próximo Q se o alvo for abatido. Conforme o jogo avança, o Curador das Areias se mostra um tanque formidável, além de causar muito dano em seus adversários.

A maior dificuldade em jogar com o personagem talvez seja lidar com matchups ruins, ou seja, enfrentar campeões que são counters de alguma forma. Apesar disso, Nasus apresenta uma gameplay fácil: seu Q causa dano acumulado (conforme você elimina tropas e inimigos com ele), o W aplica lentidão, o E causa dano e reduz a Armadura dos oponentes em uma área e o R deixa o Curador das Areias mais tanque, além de reduzir o Tempo de Recarga do Ataque Sifão (Q) e causar dano.

4. Tryndamere

Tryndamere é conhecido pelos jogadores por causa de sua ultimate, a qual permite que ele fique imortal durante determinado período. Dito isso, o campeão é uma escolha interessante para iniciantes, porque além de não morrer com o seu R, o Rei Bárbaro ainda possui cura, dash e lentidão em seu kit de habilidades, tornando-o bem resistente.

Graças à sua fúria, o personagem tem a sua chance de acerto crítico aumentada, ou seja, ele rapidamente se torna um perigo durante os duelos. Tryndamere é o campeão ideal para quem gosta de batalhar sem medo. Suas habilidades consistem em: se curar com o Q, dar lentidão e diminuir o Dano de Ataque dos inimigos com o W, avançar e aplicar dano com o E e, por fim, se tornar imortal com o seu R.

5. Darius

Darius, também conhecido como a Mão de Noxus, é outro lutador popular no topo de Summoner's Rift. Por causa de sua passiva, ele se torna um oponente poderoso durante duelos individuais ou em equipe, uma vez que seus ataques e habilidades de dano aplicam sangramento aos adversários. Apesar de ser relativamente simples, o campeão requer atenção ao acumular a passiva, pois assim a garantia de eliminar o alvo é maior.

Ainda que seja uma escolha viável para iniciantes, o personagem possui algumas dificuldades em sua gameplay, como a falta de mobilidade e a facilidade em receber kite (quando o oponente ataca e se movimenta). Contudo, as habilidades de Darius não são difíceis: o Q causa dano em um movimento circular, o W reduz a Velocidade de Movimento do alvo, seu E ignora uma porcentagem de Armadura do inimigo e o puxa para perto e, por último, o R é capaz de eliminar rapidamente inimigos com acúmulos de sua passiva.

