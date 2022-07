TV 43 polegadas: seis modelos para assistir em Full HD ou 4K

TVs de 43 polegadas podem garantir boa qualidade para assistir filmes e séries. Empresas como Samsung , LG , TCL , Philips e Toshiba possuem modelos com resolução 4K e Full HD com preços que se iniciam em R$ 1.899 , como a Semp 43S5300, que conta com sistema Android e é compatível com comandos de voz.

A Samsung BU8000 vem equipada com processador Crystal 4K, que promete deixar todas as imagens em resoluções próximas a 4K e pode ser adquirida por valores próximos a R$ 2.699. Já a LG 43UN731C possui três entradas HDMI, compatibilidade com o sistema de inteligência artificial ThinQ Al e é vendida por preços a partir de R$ 2.999. Veja a seguir seis modelos de 43 polegadas disponíveis no Brasil em 2022.

1 de 7 TV 43 polegadas: lista reúne seis modelos por valores que variam entre R$ 1.899 e R$ 2.699 — Foto: Divulgação/TCL TV 43 polegadas: lista reúne seis modelos por valores que variam entre R$ 1.899 e R$ 2.699 — Foto: Divulgação/TCL

A Semp 43S5300 pode ser uma boa escolha para assistir filmes e séries. O modelo possui sistema Android e permite acessar aplicativos de streaming como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video e outros. O aparelho também acompanha controle remoto com comando de voz, três saídas HDMI e uma porta USB. A TV pode ser encontrada por preços a partir de R$ 1.899.

Outras características apontam que o televisor tem resolução Full HD, possui conexões Bluetooth, Wi-Fi e também conta com uma porta para cabo Ethernet. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores classificam a TV como bom custo-benefício, porém, alguns criticam o tempo de resposta para ligar, trocar de canal, controlar o volume e outras tarefas.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: apenas uma porta USB

2 de 7 A Semp 43S5300 acompanha controle remoto com comando de voz — Foto: Divulgação/Semp A Semp 43S5300 acompanha controle remoto com comando de voz — Foto: Divulgação/Semp

A Philips 43PFG6825/78 é outra smart TV compatível com os principais sistemas de streaming do mercado, como Netflix, YouTube, Globoplay e Amazon Prime Video, além de oferecer suporte a HDR Plus. Segundo as especificações, o televisor dispõe de duas portas USB, três saídas HDMI, sendo duas na parte traseira e uma na lateral. O aparelho pode ser obtido por cerca de R$ 1.999.

O aparelho também permite conexão com a internet via Wi-Fi ou por cabo Ethernet e, assim como o modelo anterior, este também possui resolução em Full HD. A TV é avaliada com 4,2 de 5 estrelas na Amazon e, muitos compradores elogiam a qualidade de som e imagem, mas, reclamam do sistema operacional, que aparenta ser ultrapassado.

Prós: possui tecnologia HDR Plus, que oferece mais realismo para a imagem

possui tecnologia HDR Plus, que oferece mais realismo para a imagem Contras: segundo os consumidores, o sistema operacional é datado

3 de 7 A Philips 43PFG6825/78 oferece suporte a HDR Plus — Foto: Divulgação/Philips A Philips 43PFG6825/78 oferece suporte a HDR Plus — Foto: Divulgação/Philips

A Toshiba TB008 é mais uma opção de TV com resolução Full HD. De acordo com a fabricante, o modelo conta com um processador quad-core, tecnologia Dolby Audio e controle remoto, que permite acesso rápido aos aplicativos Netflix, YouTube e Amazon Prime Video. Além disso, o televisor também conta com sistema de controle parental para restringir o acesso a filmes e séries, de acordo com a faixa etária. É possível encontrar o aparelho por valores que partem de R$ 2.068.

Este modelo também dispõe de duas saídas HDMI, duas portas USB, uma entrada AV, uma P2 e conexão via Wi-Fi. O televisor possui avaliações de 5 de 5 na Amazon. No campo dos comentários, os compradores elogiam a imagem, o som, a facilidade de uso e a eficiência do processador.

Prós: praticidade para acessar aplicativos de streaming como Netflix e Amazon Prime Video

praticidade para acessar aplicativos de streaming como Netflix e Amazon Prime Video Contras: apenas duas saídas HDMI

4 de 7 A Toshiba TB008 possui sistema de controle parental — Foto: Divulgação/Toshiba A Toshiba TB008 possui sistema de controle parental — Foto: Divulgação/Toshiba

A TCL P615 é uma possível escolha para TV 4K. Segundo as especificações, este produto conta com sistema Android, vem com os aplicativos de streaming YouTube, Netflix e Amazon Prime Video instalados de fábrica, além de muitos outros que podem ser obtidos pela loja virtual. A resolução promete uma qualidade de imagem quatro vezes superior ao Full HD, ideal para assistir filmes, séries ou jogar videogame. A opção está disponível por aproximadamente R$ 2.099.

A TV vem com duas saídas HDMI, duas portas USB, possui conexão sem fio, via Wi-Fi e Bluetooth. O modelo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e muitos compradores destacam a boa qualidade da imagem e a variedade de aplicativos disponíveis. Entretanto, muitos reclamam que o controle remoto começou a apresentar problemas com pouco tempo de uso.

Prós: resolução 4K e facilidade oferecida pelo sistema operacional Android

resolução 4K e facilidade oferecida pelo sistema operacional Android Contras: muitos compradores reclamam que o controle remoto apresenta problemas com pouco tempo de uso

5 de 7 TCL P615 tem tamanho compacto, apesar da resolução 4K — Foto: Divulgação/TCL TCL P615 tem tamanho compacto, apesar da resolução 4K — Foto: Divulgação/TCL

Outra opção de TV 4K é a Samsung BU8000. De acordo com a fabricante, o modelo possui um processador Crystal 4K, que visa deixar todas as imagens, mesmo de séries e filmes mais antigos, com cores mais vivas e nítidas. A TV também dispõe de um Gaming Hub, que possibilita jogar vários games por meio da tecnologia em nuvem. O televisor é vendido por valores que partem de R$ 2.699.

O aparelho vem com três saídas HDMI, duas portas USB e também possui controle remoto com teclas de atalho para os serviços de streaming Netflix, Amazon Prime Video e Globoplay. Na Amazon, a TV está avaliada com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam a qualidade da imagem e a facilidade de configurar.

Prós: Gaming Hub para jogar títulos modernos pela tecnologia em nuvem

Gaming Hub para jogar títulos modernos pela tecnologia em nuvem Contras: não possui sistema operacional Android, o que pode limitar o acesso para alguns aplicativos

6 de 7 Samsung Crystal UHD 4K BU8000 traz Gaming Hub — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Crystal UHD 4K BU8000 traz Gaming Hub — Foto: Divulgação/Samsung

A LG 43UN731C é o modelo mais caro desta lista. Segundo as especificações da marca, este televisor oferece resolução em 4K e vem equipado com o sistema de inteligência artificial LG ThinQ, que permite conectar e controlar outros eletrodomésticos. Assim como os itens anteriores, este também garante acesso a aplicativos de streaming como Netflix e YouTube. O televisor pode ser visto por valores próximos a R$ 2.999.

A TV também possui três saídas HDMI, para conectar consoles e outros aparelhos e duas portas USB, para pen drive e HDs externos. O item conta com avaliações de 4,8 de 5 estrelas na Amazon e, muitos compradores elogiam a funcionalidade do televisor, mas alguns criticam a ausência do controle remoto nos modelos de 43 polegadas.

Prós: inteligência artificial ThinQ Al que conecta a TV a outros eletrônicos da casa

inteligência artificial ThinQ Al que conecta a TV a outros eletrônicos da casa Contras: modelo de 43 polegadas não acompanha controle remoto

7 de 7 LG 43UN731C tem conexão Bluetooth para conectar caixas de som — Foto: Divulgação/LG LG 43UN731C tem conexão Bluetooth para conectar caixas de som — Foto: Divulgação/LG

