TV 50 polegadas: cinco modelos para assistir filmes e séries em 4K

Já a Samsung tem conexão com Alexa e Google Assistente e promessa de cores mais vivas por valores que partem de R$ 2.949. Outra opção é a Toshiba TB004, que traz processador quad-core e aplicativos de streaming instalados de fábrica por cerca de R$ 2.923. Veja abaixo cinco TVs de 50 polegadas com resolução 4K para comprar no Brasil em 2022.

Outras especificações mostram que a TV conta com quatro entradas HDMI, duas portas USB 2.0, uma entrada RF para antena, conexão para fone de ouvido, entrada para cabo de rede e conexão Wi-Fi. O aparelho está avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores classificam o produto como bom custo-benefício. No entanto, alguns consumidores relataram defeitos no áudio.

Prós: sistema Android TV que permite acesso a diversos aplicativos

sistema Android TV que permite acesso a diversos aplicativos Contras: alguns compradores relataram defeitos no áudio

A TCL 50P615 também vem equipada com sistema Android TV, o que garante acesso a vários aplicativos da loja de apps do Google. Segundo a fabricante, a TV já inclui os serviços de streaming YouTube, Netflix e Amazon Prime Video instalados de fábrica, além de possuir controle remoto com funcionalidade para comandos de voz. Ela é vendida por cifras que partem de R$ 2.400.

O modelo dispõe de duas entradas HDMI, duas portas USB, conexão sem fio via Wi-Fi e tela plana com taxa de atualização de 60 Hz. No site da Amazon, o aparelho está avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores elogiam a qualidade da imagem e a praticidade no uso dos menus. Entretanto, alguns casos apontam problemas com o controle remoto.

Prós: controle remoto com comando para controle de voz

controle remoto com comando para controle de voz Contras: apenas duas saídas HDMI

O televisor Samsung AU7700 é mais uma opção para assistir serviços de streaming ou aproveitar o máximo dos novos consoles Xbox Series X/S e PS5. Segundo a fabricante, o aparelho vem equipado com tela de cristal, que oferece resolução 4K e promete ilustrar cores mais vivas. Ele é encontrada por cerca de R$ 2.949.

Esta TV possui quatro entradas HDMI, duas portas USB, uma entrada para cabo de rede, conexão via Wi-Fi e possui compatibilidade com sistemas via voz, como Alexa ou Google Assistente. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores ressaltam a qualidade de imagem e a facilidade de utilizar as funções. Alguns casos apontam que a TV reinicia repetidas vezes ao utilizar aplicativos de streaming.

Prós: possibilidade de integrar comandos de voz com os sistemas Alexa e Google Assistente

possibilidade de integrar comandos de voz com os sistemas Alexa e Google Assistente Contras: compradores relatam problemas de reinicialização constante da TV

A 50UP751C é o modelo da LG, que assim como outros itens desta lista, dispõe de resolução 4K e tela com taxa de atualização de 60 Hz, ideal para quem deseja acompanhar coberturas esportivas, filmes ou seriados. Além disso, este televisor também dispõe de integração com os sistemas de vozes Google Assistente e Alexa. O produto é encontrado por cerca de R$ 2.600.

Diferente de outras opções desta lista, este aparelho possui apenas duas entradas HDMI, uma porta USB, além de uma entrada de rede e conexão Wi-Fi. Os compradores avaliaram o modelo com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e destacaram o potencial da imagem e do som, mas alguns reclamam da lentidão em carregar determinados aplicativos.

Prós: sistema de inteligência artificial que permite integrar aplicativos como Google Assistente e Alexa

sistema de inteligência artificial que permite integrar aplicativos como Google Assistente e Alexa Contras: dispõe poucas portas HDMI e USB

A Toshiba TB004 pode ser mais uma escolha para os que buscam uma TV de 50 polegadas com resolução 4K. De acordo com as especificações, o aparelho possui processador quad-core, aplicativos instalados de fábrica como YouTube, Netflix e Amazon Prime Video, além de permitir programar e bloquear os conteúdos impróprios via controle remoto de acordo com a faixa etária. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 2.923 para comprar o produto.

A fabricante informa que a TV conta com três entradas HDMI, duas portas USB, uma entrada AV e uma conexão para P2. O modelo é avaliado com 4,2 de 5 estrelas na Amazon e, alguns compradores relatam dificuldades para configurar o sistema de aparelhos como Google Assistente e Alexa, além do fato de não ser possível espelhar telas de dispositivos da Apple.

Prós: possui sistema de controle parental

possui sistema de controle parental Contras: usuários relatam dificuldade em configurar o Google Assistente e Alexa

