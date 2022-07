Volante para PC barato: conheça cinco modelos por a partir de R$ 449

O volante gamer é um controle específico para jogos de corrida que pode tornar a competição mais realista. Os jogadores que desejam melhorar a experiência nos jogos de computador contam com opções das marcas Multilaser , Warrior, Hori, Thrustmaster e outras disponíveis no mercado. Assim, comprar um volante para PC barato pode ser a escolha de muitos gamers, e o modelo JS087, da Multilaser, aparece com bom custo-benefício por a partir de R$ 459 .

Já para aqueles que desejam investir mais, o acessório T80 Ferrari 488 GTB, da Thrustmaster, eleva o preço para cerca de R$ 1.559. Para auxiliar os gamers, o TechTudo preparou uma lista com cinco opções de volante gamer que podem ser comprados na Amazon. Conheça os modelos em destaque e saiba qual é a melhor opção para o seu orçamento.

1 de 6 Lista reúne opções de volantes gamer que podem ser comprados na Amazon — Foto: Divulgação/Thrustmaster Lista reúne opções de volantes gamer que podem ser comprados na Amazon — Foto: Divulgação/Thrustmaster

Como montar um PC gamer barato? Dê sua opinião no Fórum TechTudo

2 de 6 O dispositivo Knup KP-5815A possui visual divertido na cor preto com detalhes em verde — Foto: Divulgação/Amazon O dispositivo Knup KP-5815A possui visual divertido na cor preto com detalhes em verde — Foto: Divulgação/Amazon

O Knup KP-5815A é um volante multiplataforma que promete melhorar a experiência dos gamers nos jogos de corrida. O dispositivo possui rotação de 180 graus e vibração, o que pode deixar a jogatina ainda mais imersiva. Além do volante, um kit de pedais de aceleração e freio também acompanha o produto. É possível utilizar o modelo no PC, PS2, PS3 e Xbox 360.

A conexão plug and play é feita via cabo USB. A marcha é acoplada no volante para garantir mais conforto e acessibilidade no uso. O acessório possui dimensões próximas dos 31,5 x 26,3 x 26,3 cm e custa cifras que partem de R$ 449. O dispositivo tem boa média de avaliações na Amazon. Com nota 4,1 de 5, o principal destaque é o custo-benefício. Alguns relatos apontam, no entanto, que a qualidade do material de construção pode deixar a desejar.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: qualidade do material

2. Multilaser JS087 - a partir de R$ 459

3 de 6 JS087, da Multilaser, é um modelo de entrada para os usuários que não são tão exigentes — Foto: Reprodução/Multilaser JS087, da Multilaser, é um modelo de entrada para os usuários que não são tão exigentes — Foto: Reprodução/Multilaser

O JS087, da Multilaser, é mais uma opção de volante gamer de entrada. O dispositivo multiplataforma pode ser usado para jogos de PC e consoles, com rotação de 180 graus para garantir que o jogador faça as manobras. Além disso, também é possível ajustar a sensibilidade em três níveis, atendendo a diferentes dificuldades de jogos.

O volante da Multilaser conta com câmbio sequencial e câmbio borboleta para trocar de marcha, enquanto os pedais do acelerador e freio possuem molas para assegurar uma experiência mais imersiva durante o uso. Já o D-Pad é formado por oito direções: cima, baixo, esquerda, direita e ângulo de 45 graus. É possível comprar o modelo por a partir de R$ 459.

A avaliação dos clientes que adquiriram o produto na Amazon dão nota 4,3 de 5 ao acessório. Além do custo-benefício, os principais destaques mencionados são a facilidade na configuração e instalação e o material de construção. Como um modelo de entrada, o dispositivo deve ser uma boa escolha para os usuários menos exigentes e que não jogam em níveis competitivos.

Prós: custo-benefício e facilidade na instalação

custo-benefício e facilidade na instalação Contra: configurações simples, limitando o uso apenas aos níveis básicos

3. Warrior JS090 - a partir de R$ 749

4 de 6 JS090 da Warrior é feito em plástico ABS — Foto: Reprodução/Warrior JS090 da Warrior é feito em plástico ABS — Foto: Reprodução/Warrior

O JS090, da Warrior, é um modelo que se destaca pelo sistema Force Feedback, responsável pela imersão do usuário no ambiente do jogo. O dispositivo promete a impressão de dirigir um carro real, com vibração dos movimentos, sensação de atrito da mudança de asfalto e pressão das curvas. Além de funcionar no PC, o modelo também pode ser usado nos consoles Nintendo Switch, PS3, PS4, Xbox One e também com dispositivos Android.

O volante promete giro de 270 graus, o que tende a permitir mais manobras em diversos jogos. O motor elétrico do dispositivo promete mais conforto e segurança para executar os comandos. Os pedais do acelerador e do freio indicam a mesma sensibilidade que os carros reais. O dispositivo conta com um suporte de fixação para superfície de até 6 cm. Com câmbio manual, é possível comprar o modelo JS090 por a partir de R$ 749.

A avaliação mediana do produto com base nas avaliações dos consumidores da Amazon rende nota 3,6 de 5. Entre os principais pontos positivos, a ergonomia e a facilidade de configuração foram os destaques. No entanto, a qualidade do material de construção e a tecnologia Force Feedback merecem atenção, pois há relatos de que o volante não entrega boa performance nestes quesitos.

Prós: conforto e facilidade de instalar

conforto e facilidade de instalar Contras: qualidade do material e falta de precisão

4. Hori Racing Wheel Apex - a partir de R$ 1.199

5 de 6 O modelo Hori Racing Wheel Apex é compatível com app próprio da fabricante — Foto: Divulgação/Amazon O modelo Hori Racing Wheel Apex é compatível com app próprio da fabricante — Foto: Divulgação/Amazon

O Hori Racing Wheel Apex é uma opção versátil que pode ser usada no PC ou nos consoles da Sony PS4 e PS5. O dispositivo possui raio de rotação de 270 graus com opções de saída ajustáveis. Outro destaque é o tamanho dos pedais e a promessa de durabilidade, no acessório que requer um investimento aproximado de R$ 1.199. Com o aplicativo HORI Device Manager é possível baixar os firmware necessários e ainda ajustar as configurações do volante, podendo criar até quatro perfis personalizados.

O equipamento ainda acompanha um sistema de braçadeiras que permite a fixação em superfícies, como mesas. O modelo possui nota 4,3 de 5 na Amazon, e alguns relatos apontam que o aparelho apresenta dificuldade para estabelecer conexão com outros dispositivos, enquanto o destaque positivo fica por conta do custo-benefício.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: relatos de dificuldade de conexão

5. Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB - a partir de R$ 1.559

6 de 6 Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB é um volante revestido com tecido texturizado para melhor aderência das mãos — Foto: Divulgação/Amazon Thrustmaster T80 Ferrari 488 GTB é um volante revestido com tecido texturizado para melhor aderência das mãos — Foto: Divulgação/Amazon

O modelo T80 Ferrari 488 GTB, da Thrustmaster, é um acessório que replica a escala 8:10 do volante da Ferrari 488 GTB. O dispositivo gamer tem licença da Ferrari e da Sony, com as opções de botões PS, Share e Options, que também estão inclusos na interface do controle do PS4. O dispositivo é compatível com PC Windows e custa a partir de R$ 1.559.

O aparelho promete conforto e segurança para executar os comandos nos jogos, e ainda possui revestimento de borracha texturizada para uma superfície com melhor aderência e ergonomia. O equipamento possui 11 botões de ação e dois pedais para aceleração e freio. A base oferece o mecanismo Bungee Cord, que promete resistência linear para o controle mais intuitivo nos jogos.

O T80 Ferrari 488 GTB tem nota 4,2 de 5, dada pelos compradores da Amazon. Apesar da boa avaliação, alguns clientes relatam que o dispositivo apresentou “drift” depois de algum tempo, que é um defeito que faz com que o volante realize comandos sozinho. O destaque positivo fica por conta da facilidade na instalação e configuração no PC.

Prós: facilidade na hora de instalar

facilidade na hora de instalar Contras: é passível de ocorrer “drift”

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022