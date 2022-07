WhatsApp vai tirar o 'online'? O que você precisa saber sobre nova função

A opção de tirar o status online do WhatsApp deve chegar em breve. A função, muito aguardada pelos usuários do mensageiro, foi encontrada pelo portal especializado WABetaInfo na nova atualização do WhatsApp beta para Android , de número 2.22.16.12. Ao que tudo indica, a funcionalidade copiará a configuração do "Visto por último", de maneira a ser possível selecionar quem poderá visualizar o seu status online, e inclusive escolher a opção "Ninguém". Contudo, por ainda estar em desenvolvimento, a versão final da ferramenta pode apresentar modificações.

Enquanto a Meta não divulga informações oficiais sobre a novidade do app de mensagens para celulares Android e iPhone (iOS), confira, a seguir, tudo o que se sabe até agora sobre o recurso para esconder o online do WhatsApp. Vale lembrar que usuários do beta para Android podem testar a novidade já agora.

1 de 3 WhatsApp ganhará função para tirar o "online"; saiba tudo — Foto: Anadolu Agency/ Getty Images WhatsApp ganhará função para tirar o "online"; saiba tudo — Foto: Anadolu Agency/ Getty Images

📝Como saber se uma pessoa verificou se estou online no WhatsApp? Descubra no Fórum do TechTudo.

Como vai funcionar o recurso? Poderei selecionar quem me vê online?

A função para ocultar o status online permitirá escolher quem poderá ver quando o usuário estiver ativo no mensageiro. Em capturas de tela da versão em testes no sistema Android, é possível perceber que o WhatsApp planeja adicionar uma nova seção na aba "Visto por último", com o recurso "Quem pode me ver quando estou online". Nela, o usuário deve escolher entre "Todos" ou "Igual ao visto pela última vez".

Ao selecionar a segunda marcação, o mensageiro vai usar a mesma configuração para ambos os recursos. Desse modo, ao escolher "Ninguém" no "Visto por último", por exemplo, e na aba de baixo selecionar o “Igual ao visto pela última vez”, nenhum dos seus contatos poderá ver quando você estiver online, nem checar quando você visualizou o app pela última vez. É importante lembrar que o mesmo vale para as outras opções oferecidas.

2 de 3 Print revelado da função teste para tirar o status online do WhatsApp — Foto: Reprodução/ WABetaInfo Print revelado da função teste para tirar o status online do WhatsApp — Foto: Reprodução/ WABetaInfo

Quando vai lançar a função? Vai ser para iOS e Android?

O recurso que permite ocultar o status online foi visto em fase de testes tanto em celulares com iOS quanto em Android, o que indica que ele deve ser lançado para ambos os sistemas operacionais. Mas, por enquanto, a função só está disponível para experimentação na versão beta do app para smartphones com o software do Google.

Quanto ao lançamento oficial da função, o WhatsApp ainda não informou nenhuma data. Porém, em comparação com o tempo de desenvolvimento de outros recursos do mensageiro, a expectativa é de que a ferramenta chegue para todos os usuários ainda neste ano. A novidade é uma das mais aguardadas no app, mas não é a única. Saiba outras funções muito esperadas no WhatsApp e que podem chegar ao aplicativo em breve também.

3 de 3 Print flagrado da função para tirar o status online sendo testada em iOS — Foto: Reprodução/WABetaInfo Print flagrado da função para tirar o status online sendo testada em iOS — Foto: Reprodução/WABetaInfo

Como tirar o status 'online' do WhatsApp?

Ao que se sabe até o momento, o recurso ficará disponível na aba "Visto por último" no aplicativo de mensagens. Para tirar o status 'online' do WhatsApp, os usuários devem acessar às configurações do mensageiro e tocar em "Conta". Feito isso, tudo indica que será necessário ir até a aba "Privacidade" e, depois, tocar em "Visto por último". Então, na nova opção "Quem pode ver meu visto por último", o usuário deverá selecionar entre "Ninguém" ou "Meus contatos, exceto". Por fim, vai bastar selecionar a opção “igual ao visto pela última vez". Vale mencionar que, se você utiliza o beta do mensageiro, é importante antes de tudo atualizar o seu aplicativo para a versão mais recente do app.

Com informações de WABetaInfo e 9to5Mac (1 e 2)

Veja também: O que você precisa sobre a 'visualização única' do WhatsApp