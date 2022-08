4 dispositivos smart para montar uma cozinha inteligente

Modelos como geladeiras smart, termômetro, tomada inteligente e airfryer são indicados para dar mais comodidade aos usuários. Veja a seguir quatro dispositivos inteligentes para montar uma cozinha smart.

Confira quatro dispositivos smart para montar uma cozinha inteligente

1. Geladeiras

Geladeiras smart são produtos conectados à internet que podem ser controlados diretamente pelo celular, tablet ou assistentes virtuais. O comprador pode alterar temperatura ou acionar o sistema autolimpante pelo seu dispositivo móvel, por exemplo. Além disso, a maior parte das versões apresenta sistemas que melhoram a preservação dos alimentos, funções que auxiliam na rotina e criação de listas de compra. Além disso, a maior parte das versões contém sistemas que prometem economizar até 50% de energia. Por enquanto, o mercado nacional oferece poucos modelos do eletrônico, mas as empresas sul-coreanas como Samsung e LG se destacam nesta categoria.

A LG disponibiliza modelos com um formato mais futurista, como é o caso da Smart French Door InstaView Door In Door X228NMS1. Na parte frontal do modelo é possível encontrar um painel de vidro espelhado, que ilumina ao ser tocado suas vezes para mostrar o que há dentro do refrigerador sem precisar abrir a porta. Esta tecnologia é chamada de Instaview Door-in-Door pela fabricante e evita 41% de perda de ar frio e promete conservar os alimentos. O modelo tem capacidade total de 525 litros, dimensões em 90,8 x 173 x 79,2 cm e custa a partir de R$ 15.999.

LG Smart French Door InstaView Door In Door X228NMS1

Sendo um modelo pensando no padrão norte-americano, a French Door ainda conta com mais recursos que a LG oferece em outros modelos de geladeiras smart, como a LG ThinQ, uma função desenvolvida pela empresa para fornecer uma maior conectividade, automação e usabilidade de aparelhos da marca e outros compatíveis com sistema de automação com assistentes virtuais. Além disso, a máquina possui Hygiene Fresh, onde ela filtra bactérias e odores, e o sistema Linear Cooling, que mantém os alimentos frescos por mais tempo.

Já French Door RF27T5501SG, da Samsung, possui uma função automática que notifica alimentos que acabaram ou até mesmo na criação de receitas. Além de possuir um tablet na parte frontal que permite usar as redes sociais. Além disso, tem também uma soundbar que permite ouvir músicas pelo aparelho enquanto você cozinha ou prepara uma refeição.

Samsung French Door no Brasil

De acordo ainda com a fabricante, é possível exibir conteúdos armazenados no próprio eletrodoméstico pelo Family Board, que é o painel de conteúdos presente no sistema do display. Ela também dispõe alguns aplicativos no próprio sistema, entre eles Rappi, um serviço de encomendas de comidas. A capacidade total da French Door RF27T5501SG são 614 litros. Em termos de dimensão, o produto tem 90,8 x 177 x 83,6 cm. O modelo custa a partir de R$ 26.037.

2. Termômetro

O termômetro smart é um eletrônico que promete controlar a temperatura dos alimentos durante o preparo de maneira mais eficaz. O controle do dispositivo pode ser feito à distância via aplicativo, sendo possível acompanhar a temperatura e também programar o aparelho para notificar quando o alimento estiver no ponto esperado.

Existem várias maneiras de aproveitar o aparelho automático no preparo diário de alimentos. Uma delas é em relação a carnes, massas e bolos, onde ele permite identificar a temperatura dos fornos e churrasqueiras. Assim, é uma opção interessante para churrascos, pois possibilita mais facilmente identificar a melhor temperatura para o ponto certo da carne de sua preferência.

O IBT - 4XS possui um material compacto para fácil transporte e seu carregamento é feito através do USB

Um modelo para se adquirir é o IBT-4XS. O produto possui um material compacto para fácil transporte. Compatível apenas com sistemas Android, o acessório apresenta tela LED para um controle maior, capacidade de bateria de até 60 horas e alarme para alertar a comida na temperatura ideal do alimento.

De acordo com o fabricante, o dispositivo fornece quatro entradas para sondas, permitindo monitorar até quatro alimentos ao mesmo tempo. O carregamento é feito por meio de USB. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 449 para comprar o produto.

3. Airfryer

As fritadeiras elétricas smart podem ser controladas à distância pelo celular ou tablet. Os modelos automáticos prometem estender o sucesso das airfryers convencionais, eletrodomésticos que ficaram famosos por preparar alimentos sem o uso de óleo e por facilitarem o preparo de refeições. Os equipamentos emitem alertas sobre os cozimentos, possuem função de manter o alimento aquecido por até 30 minutos e podem ser conectados a apps com passo a passo de receitas personalizadas para cada tipo de usuário.

Existem modelos que podem ser controladas pelo tablet, smartphone ou por assistentes virtuais como o Google Assistente, agendamento inteligente de receitas e tela sensível ao toque com notificações inteligentes. Modelos como a Mi Smart Air Fryer, da Xiaomi, permite que o usuário cronometre a airfryer com até 24h de antecedência para preparar uma refeição no horário programado. De acordo com a fabricante, a panela possui uma função de aumentar rapidamente a temperatura, em média a alta, combinada automaticamente com uma rotação do motor de dupla velocidade em alta velocidade.

A Mi Smart Air Fryer permite o agendamento inteligente com até 24h de antecedência.

4. Tomada Inteligente

Tomadas inteligentes podem aprimorar a experiência de uma casa conectada e fornecer uma segurança maior. Os dispositivos smart mantêm conexão com a internet via Wi-Fi e podem ser controlados à distância por meio de aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS) ou por meio de comandos de voz enviados a assistentes virtuais. Além disso, o equipamento pode ser uma boa opção para quem busca economizar porque permite monitorar os gastos do mês.

Uma das opções de compras é a tomada i2GO Slim, que pode ser vista por cifras a partir de R$ 84. Para utilizar o dispositivo, é necessário configurá-lo primeiro pelo celular. Depois disso, os usuários podem verificar consumo de eletrodomésticos, programar datas e horários de funcionamento para equipamentos e até controlar dispositivos à distância. O plugue da i2GO também pode ser controlado por meio da Alexa ou Google Assistente. Com o recurso inteligente, é possível ligar e desligar equipamentos ou programar o funcionamento de dispositivos conectados.

i2GO Tomada Inteligente Smart Plus Slim pode ser encontrada por R$ 84

