4 motivos para abandonar o Telegram agora (e 4 para continuar usando)

Uso do Telegram, aplicativo de mensagens disponível para celulares Android e iOS (iPhone), possui vantagens e desvantagens

4 motivos para parar de usar o Telegram agora

1. Criptografia de chats não fica habilitada de forma nativa

A criptografia de ponta-a-ponta é um recurso que protege os dados dos usuários durante conversas online, seja em chats privados ou grupos. Através desse recurso, nem mesmo as empresas detentoras dos mensageiros conseguem acessar o conteúdo dos bate-papos, que fica restrito ao emissor e o receptor de uma mensagem.

Aplicativos como o WhatsApp e o Signal adotam o mecanismo de forma automática para garantir a privacidade dos usuários, o que não é o caso do Telegram. Nele, é utilizado o padrão “cliente-servidor”, em que as mensagens são criptografadas somente enquanto “viajam” entre um celular e o servidor da empresa. Lá, elas são decodificadas e armazenadas, para então voltarem a ser embaralhadas no caminho até o destinatário.

Assim, as mensagens permanecem “guardadas” em nuvem e podem ser acessadas facilmente através de vários smartphones, bastando apenas realizar login. O Telegram afirma que o intuito disso é permitir que os usuários acessem suas conversas através de qualquer celular e de forma simultânea. No entanto, vale ressaltar que a medida é arriscada, visto que uma possível falha de segurança da empresa poderia expor o histórico completo dos usuários.

2. Telegram coleta dados dos seus contatos

Ao entrar no app de mensagens, é possível ver uma série de notificações que informam que um de seus contatos da agenda criou uma conta no serviço. Nesses casos, o nome mostrado na tela é exatamente o que está salvo em sua agenda e não aquele que foi determinado pela pessoa no aplicativo. Isso acontece porque alguns dados básicos são coletados diretamente do seu celular, como sobrenomes e números de telefone.

Nesse processo, o app acessa toda a sua lista de contatos, coletando até mesmo registros de pessoas que nunca se inscreveram na plataforma. Embora sejam informações simples, esse tipo de acesso pode ser preocupante ao considerar questões de privacidade.

Telegram envia notificações quando um contato salvo na agenda ingressa no app; informações coletadas pelo serviço ficam armazenada por um ano

3. App tem limite de suporte

Em caso de problemas com o Telegram, pode ser difícil contatar uma equipe de suporte, o que é mais um ponto negativo do app. Isso ocorre porque as opções de assistência da plataforma são limitadas: só é possível enviar mensagens através do Twitter, preencher formulários de suporte ou falar pelo chat disponível nas configurações do aplicativo. Ainda, nada garante que as queixas ou dúvidas serão respondidas, já que os atendimentos são feitos por voluntários.

Nesse sentido, caso não consiga atendimento pelos canais, uma possível solução é conferir a página de FAQ (Perguntas mais frequentes) e tentar buscar por respostas que se assemelhem ao que precisa. Em questões mais graves, contudo, é necessário encontrar alguém que realmente trabalhe na empresa - o que pode ser outro motivo de preocupação para quem usa o app, já que isso é incerto.

Suporte do Telegram é feito por voluntários e, muitas vezes, problemas "grandes" acabam ficando sem resolução

4. Grupos e canais podem não ser seguros

O Telegram disponibiliza duas opções de bate-papo para usuários que desejam se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo: os grupos e os canais. Em grupos, é possível trocar mensagens com amigos e familiares, por exemplo, de forma que todos os participantes podem fazer interações. Já nos canais, apenas administradores podem compartilhar conteúdos, uma vez que eles têm o intuito de transmitir mensagens para um número ilimitado de pessoas.

Nesse sentido, vale ressaltar que apesar desses canais serem bastante úteis, alguns sites como o ZDNet afirmam que eles não possuem tanta segurança como deveriam. Isso porque, devido ao alto potencial de disseminação, eles podem ser utilizados para espalhar notícias falsas, links de phishing, malwares e outros.

Outra questão alarmante é que é possível encontrar tutoriais online que ensinam a extrair informações de usuários a partir de grupos e canais do Telegram, como nomes, sobrenomes e mensagens compartilhadas. Os dados “roubados” podem ser usados de várias maneiras, como para rastrear a origem de uma mensagem ou visualizar os conteúdos que um usuário consome e compartilha - fatores que também geram insegurança na utilização do app.

4 motivos para usar o Telegram

1. Maior limite de participantes nos grupos

Uma das maiores vantagens do Telegram, é que a plataforma oferece capacidade máxima de até 200 mil membros por grupo - o que vai muito além dos limites do WhatsApp, que comporta apenas 256 participantes. Essa funcionalidade é útil para quem deseja interagir com um amplo número de pessoas ao mesmo tempo, como no caso de estratégias de marketing, sem precisar criar canais subsequentes devido a possíveis lotações – problema recorrente no mensageiro da Meta.

Além disso, o Telegram possui mais uma vantagem no assunto: para fazer parte de um grupo, não é necessário ser adicionado pelo administrador; basta abrir o app, tocar no ícone de lupa, na parte superior da tela, e digitar um nome ou palavra-chave para o tema que deseja encontrar. Após escolher uma das opções, é só tocar em “Entrar”.

Mensageiro russo suporta grupos com até 200 mil participantes

2. Permite criar conversas "secretas"

O recurso de conversas "secretas” também é um diferencial do Telegram e pode ser uma boa alternativa para a ausência de criptografia ponta-a-ponta dentro do app. Com a ferramenta, as mensagens são apagadas automaticamente em um período pré-determinado pelo próprio usuário, o que evita possíveis incidentes que possam comprometer questões de privacidade.

Vale lembrar que esse tipo de chat precisa ser configurado manualmente para cada contato da lista. Por isso, caso esqueça de fazer a ativação, ou a conversa for iniciada por outro usuário através de uma janela “comum”, as mensagens não contarão com a mesma proteção.

Nos "chats secretos", conteúdo do bate-papo é apagado automaticamente após período determinado pelo usuário

3. Suporta mídias maiores

Os aplicativos mensageiros costumam ser bastante utilizados para o compartilhamento de fotos, vídeos e áudios. Contudo, existem limitações quanto ao tamanho dos arquivos enviados - no WhatsApp, por exemplo, o limite é de 16 MB. Dessa forma, o usuário precisa fazer o upload dos arquivos grandes em plataformas de armazenamento, como no Google Drive, e, então, enviar o link da mídia para o destinatário - o que pode ser trabalhoso.

Nesse sentido, o Telegram se mostra como a melhor das opções: além de permitir que qualquer mídia seja enviada, o app ainda suporta arquivos de até 1,5 GB, sem ser necessário cortá-los, comprimi-los ou hospedá-los em sites externos.

4. Conta com bots para otimizar mensagens

Os bots são programas automatizados que funcionam como “usuários artificiais”, capazes de realizar diferentes tarefas dentro do Telegram. Por exemplo, há opções ideais para os usuários que não queiram escutar áudios, já que transcrevem de forma automática as mensagens de voz recebidas; também existem bots que enviam alertas pré-definidos, que fornecem traduções de mensagens recebidas em outros idiomas e muitos outros.

O catálogo é extenso e qualquer pessoa pode utilizá-los, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de instalação. Para isso, basta selecionar um deles na barra de pesquisas do app e enviar os comandos. Ainda, é possível encontrar listas online com diferentes nomes de bots, como uma preparada pelo TechTudo.

Bots podem ser usados dentro do Telegram para facilitar diferentes tarefas

