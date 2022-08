5 mitos sobre celulares Android que você provavelmente já cansou de ouvir

Celulares com sistema Android , embora estejam entre os mais populares do Brasil - compõem 90% dos smartphones no país, segundo relatório lançado em 2020 pela Google em parceria com a empresa de consultoria Bain & Company -, são rodeados por diversos mitos sobre seu funcionamento há anos. As ideias de que seria inferior ao iOS , sistema operacional do iPhone , ou ainda de que conta com pouca segurança e é difícil de usar, são alguns exemplos disso. Na lista a seguir, relembre cinco "mentiras" sobre celulares com sistema Android que todo mundo já se cansou de ouvir.

Android: confira mitos que circulam sobre o sistema operacional do Google

1. É pouco seguro

É comum ouvir que os celulares com Android são menos seguros do que outros smartphones. Essa percepção foi difundida principalmente porque o sistema da Google dá mais liberdade aos usuários - como ao manter código aberto e permitir instalar APKs -, enquanto a Apple mantém o iOS fechado. Porém, embora exista o risco de acontecerem infecções, o perigo não é tão comum como se imagina – basta que o usuário tenha atenção e tome precauções.

Uma delas é ativar o Google Play Protect, recurso de segurança da Play Store. A ferramenta verifica os apps antes da instalação e garante que eles estejam livres de infecções. Para isso, basta acessar a loja de apps e tocar na foto de perfil, no lado superior direito da tela. Em seguida, vá em “Play Protect” e selecione o ícone de engrenagem para ativar as opções “Verificar apps com o Play Protect” e “Melhorar a detenção de apps nocivos”.

Google Play Protect garante maior proteção na instalação dos aplicativos disponíveis na Play Store

Outra medida importante é analisar as avaliações dos aplicativos, já que, embora a Play Store conte com bastante segurança, ainda assim podem existir plataformas maliciosas. Por isso, checar o feedback oferecido por outros usuários pode ser interessante para decidir baixar um app ou não. Vale ressaltar, contudo, que a maioria dos malwares não vêm da plataforma oficial do Google, mas sim de serviços instalados por sites aleatórios. Nesse sentido, se você faz seus downloads apenas pela Google Play Store, as chances de contrair vírus no celular são baixas.

Além dessas ações, é possível, ainda, manter um antivírus ativado e realizar varreduras constantes. Também é válido evitar abrir links suspeitos. Desse modo, ao tomar os devidos cuidados, o sistema é tão seguro quanto qualquer outro.

2. É difícil de usar

O Android é um sistema de código aberto - ou seja, usuários têm mais possibilidades para editá-lo e customizá-lo como quiserem. Isso, porém, pode fazer parecer que, para usar um smartphone com esse sistema, é necessário primeiramente entender de programação - o que não é verdade, já que, caso queira, você pode manter todo o sistema de acordo com seu funcionamento de fábrica.

Um ponto verdadeiro, porém, é que o Android costuma variar conforme a fabricante do celular. Assim, um smartphone da Samsung terá interface diferente de um da Motorola, por exemplo, o que pode de fato parecer complicado, à primeira vista, no caso de troca de aparelho. Porém, em linhas gerais, o sistema é tão intuitivo quanto o da Apple para ações cotidianas - como aumentar o brilho da tela e acessar as configurações. No mais, basta usar o smartphone com recorrência para, então, se adaptar.

3. Os apps são piores

A ideia de que os aplicativos rodam pior nos celulares com Android também é equivocada, especialmente porque a usabilidade dos serviços, na verdade, depende de várias questões. Primeiramente, o modelo de celular escolhido pode afetar a instalação de apps, já que algumas plataformas podem estar disponíveis apenas para determinados fabricantes. Outro fator determinante é a versão do sistema operacional - que, quando defasada, pode interferir no funcionamento.

Uma verdade aqui é de que, no caso do iPhone, porque há menos modelos disponíveis, os desenvolvedores conseguem fazer aplicativos mais otimizados ao sistema operacional da Apple. Mas, no final, a maneira como apps funcionarão vai depender muito mais do modelo do seu celular e da versão do Android presente nele do que de qualquer outra coisa.

Porém, embora existam diferenças relacionadas a aplicativos entre um modelo e outro, vale ressaltar que a maioria das plataformas está disponível otimizada para todos os celulares Android através da Play Store - principalmente os apps mais utilizados, como Instagram, WhatsApp, Facebook e Twitter.

Aplicativos disponíveis na Google Play Store

4. O sistema é feio

Outro mito bastante comum sobre celulares com sistema Android é que a sua interface é feia. Essa concepção é equivocada porque, hoje em dia, usuários podem customizar o smartphone da forma como quiserem, principalmente após o Android 12. Isso porque não apenas o sistema é aberto, permitindo utilizar diferentes launchers, mas também graças ao Material You, recurso de interface exclusivo lançado em 2021.

Entre as funcionalidades disponíveis no Material You estão alterações no formato de layout, tipo de fonte, tamanhos de exibição, cores e até formatos dos ícones. Assim, o Android não é “feio” – a realidade é que a aparência do smartphone dependerá do gosto pessoal de cada pessoa, o que pode gerar diferentes interpretações. Já no iOS, o visual segue o padrão definido pela Apple, que não mudou muito ao longo dos anos e ainda não permite muitas customizações (pelo menos não enquanto o iOS 16 não é lançado).

Dispositivos Android contam com variadas opções de personalização

5. É igual em todo celular

A afirmação de que o Android é “igual em todo celular” é outro equívoco bastante comum. Isso porque, no caso desses aparelhos, os fabricantes de smartphones primeiro obtêm a base do sistema da Google e, então, fazem a personalização da forma que preferem. Por essa razão, um telefone da marca Samsung não terá a mesma aparência que um Motorola, por exemplo.

As diferenças vão desde os apps pré-instalados até algumas funções de desempenho. Além disso, a regularidade de atualizações também variará de acordo com o fabricante - outro fator que impede que todos os dispositivos Android funcionem como um todo, diferentemente do que acontece com o iOS.

Com informações de How-to Geek e MUO

