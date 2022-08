5 mudanças tecnológicas para economizar luz e preservar o meio ambiente

Algumas mudanças na rotina por meio de alternativas tecnológicas podem ajudar na preservação do meio ambiente e ainda economizar na conta de luz no fim do mês. Dispositivos smart, como tomadas e lâmpadas inteligentes, aparelhos de ar-condicionado com tecnologias Wi-Fi e Inverter, ou até mesmo aplicativos de carona são algumas opções que permitem adquirir rotinas mais sustentáveis.

Na lista a seguir, é possível encontrar opções que auxiliam consumidores e usuários a emitir menos poluentes, realizar o descarte adequado de resíduos e também economizar no consumo de energia elétrica com aparelhos inteligentes. As atitudes são capazes de impactar diretamente na saúde financeira e no bem-estar do meio ambiente.

1 de 6 Smart Plug ajuda a desligar e ligar eletrônicos à distância, evitando desperdícios — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo Smart Plug ajuda a desligar e ligar eletrônicos à distância, evitando desperdícios — Foto: Yuri Hildebrand/TechTudo

O mundo está preparado para comportar novos lixos eletrônicos? Opine no Fórum do TechTudo

1. Tomadas inteligentes

As tomadas inteligentes são acessórios interessantes para tornar o controle de alguns eletrodomésticos mais prático. Esses dispositivos possuem conexão com a rede Wi-Fi e podem ser gerenciados à distância por meio de aplicativos para celulares Android e iPhone (iOS), e ainda por comandos de voz com as assistentes virtuais. Com isso, aparelhos como cafeteira, micro-ondas, torradeira, máquina de lavar, ventiladores e aparelhos de ar-condicionado podem ser transformados em smart.

Os smart plugs também devem ajudar a economizar na conta de energia, pois auxiliam o usuário a não esquecer nenhum eletrodoméstico ligado sem necessidade e ainda são capazes de programar rotinas de uso. Alguns modelos podem gerar relatórios de consumo do dispositivo conectado, o que também ajuda no controle de gastos. No varejo nacional, é possível encontrar tomadas inteligentes custando em média R$ 80 de marcas como Positivo, Elgin, Intelbras e outras.

2. Ar-condicionado Wi-Fi ou Inverter

2 de 6 Ar-condicionado smart pode ser controlado pelo celular quando o usuário está fora de casa — Foto: Reprodução/Electrolux Ar-condicionado smart pode ser controlado pelo celular quando o usuário está fora de casa — Foto: Reprodução/Electrolux

Os aparelhos de ar-condicionado apresentam cada vez mais inovações para os consumidores. Seja para fazer parte de um conjunto de dispositivos da casa conectada ou economizar na conta de energia, estes eletrodomésticos possuem tecnologias que os tornam mais eficientes.

Os modelos com conexão Wi-Fi podem ser facilmente controlados à distância pelo usuário no celular ou por assistente de voz. Com isso, é possível evitar deixar o eletrodoméstico ligado por engano enquanto estiver fora de casa, ou até programar horas para ligar e desligar o aparelho. Já os modelos que apresentam a tecnologia Inverter consomem menos energia através do uso mais eficiente do compressor. Algumas marcas prometem eficiência energética de até 70% quando comparados com os modelos convencionais.

No mercado nacional é possível encontrar diversas opções com preços variados. O S4-W09WA51A, da LG, é uma opção smart e Inverter que pode ser comprada por a partir de R$ 2.549 em sua versão de 9.000 BTUs no site oficial da fabricante. Os principais destaque do modelo são a refrigeração rápida e compatibilidade com a Google Assistente.

3. Programas de coleta seletiva

3 de 6 Cataki pode ser baixado em smartphones Android ou iPhone (iOS) — Foto: Marvin Costa/TechTudo Cataki pode ser baixado em smartphones Android ou iPhone (iOS) — Foto: Marvin Costa/TechTudo

Mais uma opção interessante para auxiliar na preservação do meio ambiente são os programas de coleta seletiva, disponíveis em diversas cidades do Brasil. Alguns programas podem ser encontrados diretamente no smartphone, pelas lojas de aplicativos Google Play Store e App Store. Opções como o Descarte Rápido e o Cataki possibilitam que as pessoas entrem em contato com redes de preservação ambiental e de redução do impacto do lixo.

O primeiro aplicativo, o Descarte Rápido, é uma plataforma que disponibiliza informações para o usuário sobre a separação de resíduos. Além disso, o programa também indica pontos de coleta em lojas e mercados próximos a você, mostrando qual material é coletado em cada lugar.

Já o Cataki permite que o usuário entre em contato com uma rede de coletores de resíduos. Esses profissionais são responsáveis pela coleta de diversos materiais, como alumínio, baterias, produtos eletrônicos, móveis, entulhos e outros. O app informa uma biografia do catador e apresenta um telefone de contato para agendar o recolhimento dos resíduos.

4. Apps de carona

4 de 6 O Waze Carpool é uma ferramenta que permite criar uma rede de caronas — Foto: TechTudo O Waze Carpool é uma ferramenta que permite criar uma rede de caronas — Foto: TechTudo

Os aplicativos de carona também podem ser uma opção para ajudar no controle da emissão de poluentes de veículos. Isso porque os apps permitem criar uma rede de compartilhamento de carros, o que diminui a quantidade de automóveis nas ruas e ainda ajuda com os custos da viagem, mais uma alternativa econômica.

O Waze Carpool é o aplicativo que permite aos motoristas oferecer caronas - com o mesmo trajeto em um horário específico - a passageiros dispostos a dividir os custos da viagem. A plataforma colaborativa não funciona como um serviço de transporte privado, uma vez que as caronas são de acordo com o destino final escolhido pelo motorista. É possível verificar no app quais são os motoristas, destinos e horários. Outro aplicativo com função similar é o BlaBlaCar.

5. Lâmpadas inteligentes

5 de 6 As lâmpadas smart podem ser usadas em luminárias ou mesmo em bocais de teto — Foto: Rafael Leite/TechTudo As lâmpadas smart podem ser usadas em luminárias ou mesmo em bocais de teto — Foto: Rafael Leite/TechTudo

As lâmpadas smart fazem parte dos dispositivos que podem complementar uma casa inteligente e ainda são capazes de economizar energia. Isso porque os dispositivos são compatíveis com a rede Wi-Fi da casa e podem ser controlados pelo smartphone ou via comando de voz nas assistente virtuais. Assim, caso esqueça alguma lâmpada ligada quando sair de casa, é possível desligá-la remotamente e economizar na conta de luz.

Os modelos de lâmpadas inteligentes disponíveis no mercado são encontrados a preços variados. Há versões com iluminação apenas na cor branca, vendidas a partir de R$ 49. Outros modelos apresentam iluminação RGB, com a possibilidade de usar modos coloridos por cerca de R$ 69. Os eletrônicos geralmente apresentam aplicativos próprios, que permitem criar rotinas automáticas para ligar e desligar conforme a necessidade.

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈