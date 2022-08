6 artigos de cozinha que têm versão smart (ou quase) e você não sabia

Dispositivos smart podem facilitar as tarefas na cozinha além de deixar a casa conectada. Apesar de normalmente pensarmos em eletrônicos inteligentes mais conhecidos como a televisão e as caixas de som, outros eletrodomésticos como cafeteiras, geladeiras e até mesmo micro-ondas também possuem versões smart que prometem aprimorar o uso destes equipamentos.

Além disso, o fogão smart é uma boa opção para substituir o cooktop e a lixeira smart pode ser interessante porque é acionada por sensor e recolhe o lixo automaticamente. Veja a seguir seis artigos de cozinha que têm versão smart (ou quase) e você não sabia.

1 de 7 Eletrônicos smart podem facilitar a rotina na cozinha — Foto: Divulgação/Samsung Eletrônicos smart podem facilitar a rotina na cozinha — Foto: Divulgação/Samsung

1. Cafeteira Programável

Apesar de não ter conexão com a internet, as cafeteiras programáveis são opções fundamenteis para auxiliar na correria do dia a dia. Estes acessórios são ideias e oferecem rapidez no preparo do café em momentos predeterminados. A CM300G, da Black Decker, por exemplo, pode ser uma boa opção para quem procura investir nesse produto. O acessório conta painel intuitivo que, além de arquitetar o horário para passar o café em até 24 horas, também pode alterar a intensidade na hora de coar em três velocidades para proporcionar um café mais intenso ou mais leve.

O eletrônico, da linha Gourmand Gris, acompanha uma Jarra de Inox resistente com capacidade para até 30 cafezinhos, placa aquecedora para manter a bebida quente por até 40 minutos com função automática que auxilia na economia de energia, visor com níveis para líquido e tampa com trava no reservatório e filtro. O produto está com 12% de desconto na Shoptime e pode ser adquirido por valores que partem de R$ 379.

2 de 7 A Cafeteria Black Decker CM300G possui filtro permanente reutilizável e não tem a necessidade de colocar o filtro de papel — Foto: Divulgação/Black Decker A Cafeteria Black Decker CM300G possui filtro permanente reutilizável e não tem a necessidade de colocar o filtro de papel — Foto: Divulgação/Black Decker

2. Micro-ondas Smart

O micro-ondas é um acessório indispensável na cozinha, tanto para o preparo de uma refeição quanto para uma facilidade maior na correria da rotina. Diversas marcas estão investindo no avanço do acessório e o introduzindo ao mundo smart. Enquanto os eletrodomésticos convencionais exercem funções básicas por meio do toque nos botões, os aparelhos inteligentes permitem que o usuário controle tarefas pelo celular por conta da conectividade Wi-Fi. O Smart Over-the-Range, da Samsung, por exemplo, é conectado por Wi-Fi e funciona com comandos de voz acionados por meio de assistentes virtuais.

O comprador pode ainda alterar os modos e o tempo de cozimento por meio do smartphone, com a opção de ligar e desligar remotamente, o que pode economizar energia. O aparelho também conta com a função Slim Fry, que permite o preparo de alimentos fritos com redução de gordura para um cuidado maior com a sua saúde. Para os cozinheiros de plantão, o micro-ondas smart também oferece um acesso à lista de receitas, de acordo com a sua preferência. O modelo custa aproximadamente US$ 584, cerca de R$ 3.083 na cotação atual.

3 de 7 Samsung MC17T8000CG pode ser controlado por meio de comandos de voz de assistentes virtuais — Foto: Divulgação/Samsung Samsung MC17T8000CG pode ser controlado por meio de comandos de voz de assistentes virtuais — Foto: Divulgação/Samsung

3. Lixeira Smart

A lixeira smart também pode ser um acessório de extrema praticidade. Basta estender as mãos ou apenas um tato de aproximação da tampa para ela se abrir automaticamente e recolher o lixo. O modelo é ideal para qualquer ambiente, como cozinha, quarto, banheiro, escritório ou até mesmo na sua sala de estudos. A Xioami criou a Ninestars DZT-10-29S, uma lixeira smart com um sensor que detecta movimentos, sendo capaz de abrir e fechar automaticamente.

De acordo com informações da fabricante, o item oferece ainda resistência à água, permitindo que o usuário lave a lixeira sempre que necessário sem deixar odores. Ela possui capacidade de cerca de 10 litros e peso de 920 gramas. Atualmente a lixeira é vendida oficialmente na China por 306 yuans, cerca de R$ 239.

4 de 7 A Ninestars DZT-10-29S é uma lixeira smart com um sensor que detecta movimentos e é capaz de abrir e fechar automaticamente — Foto: Divulgação/Xiaomi A Ninestars DZT-10-29S é uma lixeira smart com um sensor que detecta movimentos e é capaz de abrir e fechar automaticamente — Foto: Divulgação/Xiaomi

4. Geladeira Smart

As geladeiras smart são produtos conectados à internet que podem ser controlados diretamente pelo celular ou tablet. O usuário pode alterar temperatura ou acionar o sistema autolimpante pelo smartphone, por exemplo. Além disso, a maior parte das versões apresenta sistemas que melhoram a preservação dos alimentos, funções que auxiliam no dia a dia e criação de listas de compras. A RF22R7351SR, da Samsung, por exemplo, tem capacidade interna total de 536 litros e possui conectividade Wi-Fi que permite o usuário controlar sua geladeira usando um aplicativo de smartphone, compatível com sistema Android e iOS.

Já a French Door possui Twin Cooling Plus, uma função que utiliza dois sistemas de refrigeração independentes, um em cada compartimento, evitando a troca de odores entre o freezer e o refrigerador e preservando os alimentos frescos por mais tempo. Além disso, apresenta um compartimento controlado de forma independente que possui quatro modos predefinidos para conservar carnes, gelar bebidas, manter frutas e verduras frescas. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 19.999 para comprar o produto.

5 de 7 Samsung disponibiliza uma porta de acesso rápido no modelo RF22R7351SR — Foto: Divulgação/Samsung Samsung disponibiliza uma porta de acesso rápido no modelo RF22R7351SR — Foto: Divulgação/Samsung

5. Fogão Smart

O fogão smart é um eletrodoméstico indicado para compor uma cozinha mais prática. O equipamento apresenta conexão Wi-Fi e pode ser controlado tanto pelo celular quanto por caixas de som que atendem os requisitos necessários. Apesar de não estar disponível no Brasil até o momento, empresas como Samsung, Siemens, GE, Bosch e Whirlpool oferecem modelos com preços variados que ficam acima de R$ 7 mil na cotação atual. O PB965YPFS, da GE, por exemplo, possui queimadores por indução. As cinco bocas possuem alta potência e podem ser controladas para diminuir ou aumentar o calor liberado.

Além disso, a opção conta ainda com uma chapa removível, que permite preparar pratos grelhados sem dificuldades. Já no forno, ele também oferece a função dupla de airfryer e cozimento convencional, sendo uma ótima opção para quem busca praticidade. Ele ainda pode ser controlado por meio de assistentes de voz ou app.

6 de 7 O modelo GE PB965YPFS oferece cinco queimadores por indução — Foto: Divulgação/GE O modelo GE PB965YPFS oferece cinco queimadores por indução — Foto: Divulgação/GE

6. Panela Programável

As panelas programáveis são um produto que otimiza a rotina na cozinha, tanto no preparo de pratos mais elaborados como nas refeições fáceis. Elas podem cozinhar grãos como arroz, feijão, lentilha e milho, mas também é capaz de preparar sopas, polenta e até mesmo bolo ou pudim. A panela de pressão PCC20, da Electrolux, por exemplo, é uma boa opção devido ao seu tamanho. São ao todo seis litros para o preparo de diversos alimentos.

A panela também possui três intensidades de pressão: baixa, média e alta, que podem ser usadas como modos mais rápidos ou lentos de cocção. De acordo com o fabricante, ela oferece 15 modos pré-programados para receitas, todos controlados pelo seu painel LED. Além disso, são dez sistemas que acompanham a estrutura para trazer uma maior proteção na hora de cozinhar. A panela está disponível por preços que partem de R$ 494.

7 de 7 A Panela de Pressão PCC20, da Electrolux, contém display em LED programável — Foto: Divulgação/Electrolux A Panela de Pressão PCC20, da Electrolux, contém display em LED programável — Foto: Divulgação/Electrolux

