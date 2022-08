6 coisas que tornam o Android melhor do que o iOS (iPhone)

As diferenças entre celulares iPhone ( iOS ) ou Android são ainda uma questão que gera debate entre os usuários. Embora a preferência pessoal por cada sistema operacional seja muito subjetiva, são as principais características dos smartphones - como interface, apps disponíveis e ainda preço - que determinam a escolha final. No caso do Android, a possibilidade de customização e o fato de que o sistema é aberto são exemplos do que pode fazer diferença na hora de optar por um aparelho ou outro. Nesse sentido, veja a seguir seis motivos que tornam o sistema da Google melhor do que o iOS.

1. Interface customizável

O sistema do Google é aberto e, por isso, é também bastante customizável, com quase tudo podendo ser personalizado em celulares Android. É possível escolher o layout da tela inicial, o tipo de fonte, as cores de destaque, formas dos ícones, sons e até tamanhos de exibição. Os usuários ainda podem definir planos de fundo para a tela de início e tela de bloqueio, entre outras configurações que dão um toque particular ao smartphone conforme as preferências de cada usuário.

Para garantir um número ainda maior de opções, é possível baixar aplicativos próprios para a customização da interface, que oferecem pacotes de fontes e outras opções que não são nativas do celular. Além disso, o Android ainda permite o download de substituições para serviços principais, como teclados, por exemplo, podendo defini-los como padrão do celular.

Embora a Apple tenha alcançado avanços nesse quesito com o passar dos anos, o nível de personalização ainda não se compara às opções do Android, já que os usuários de iOS ainda ficam “presos” a algumas características pré-definidas do sistema.

2. Aplicativos são do seu jeito

Existem diversas maneiras de modificar a aparência dos ícones de aplicativos dentro dos celulares Android, outro diferencial interessante do sistema. Nas configurações nativas do smartphone, é possível alterar, por exemplo, tamanhos e formatos, mas os usuários podem ir ainda mais longe. Ao baixar apps específicos para customização, como o X Icon Changer, pode-se utilizar até mesmo as fotos da galeria como capa de cada app. Além disso, dependendo do modelo do seu celular, é possível determinar a aparência dos aplicativos de maneira nativa, de acordo com sua preferência.

Outro diferencial do Android em relação a aplicativos é a facilidade para fazer downloads externos à Google Play. Assim, caso um usuário deseje acessar uma plataforma que não esteja registrada na loja oficial, é possível baixá-la por meio de um serviço externo (APK) - ação que a Apple, por ter no iOS um sistema fechado, não permite. Porém, vale ressaltar que as chances de adquirir aplicativos com malware através desse processo são altas, de forma que é necessário usar ferramentas de proteção contra possíveis infecções nos arquivos - como a dfndr lab, por exemplo.

3. Widgets têm maior variedade

Os widgets oferecem visualizações rápidas do conteúdo de determinados serviços instalados no smartphone - ou seja, eles facilitam o acesso a apps e outras ferramentas. Por exemplo, um widget do Google Agenda pode exibir todos os compromissos do dia sem que seja necessário abrir o app para visualizar os eventos. Desse modo, o uso do recurso traz mais praticidade para os usuários, que contam com diversas opções que podem ser inseridas em sua página inicial.

Existem, por exemplo, atalhos de todos os serviços do Google, como Chrome, Drive e Maps. Além desses, outros apps instalados no smartphone também oferecem a possibilidade, como TikTok, WhatsApp e Facebook. Para visualizar os atalhos disponíveis no smartphone, basta tocar e segurar em qualquer parte da tela de início e selecionar a opção “Widgets”. A lista exibirá todas as opções disponíveis e, para utilizá-las, basta segurar e arrastar até o local desejado.

O grande diferencial aqui em relação ao iOS é que, no Android, há mais formatos e tipos de widgets disponíveis. Além disso, dependendo do seu nível de conhecimento em programação, você pode ainda criar o seu próprio widget - já que, como mencionado anteriormente, o sistema operacional da Google é aberto.

4. Possibilidade de mudar o launcher

Celulares Android permitem o gerenciamento da tela inicial através de aplicativos como o Nova Launcher, uma das ferramentas mais populares da categoria. A opção é ideal para as pessoas que não estejam satisfeitas com a interface original da plataforma do Google e, com ela, é possível customizar formatos e tamanhos de ícones, além de temas, pastas e outras características do smartphone, de forma a garantir um número maior de opções de configuração - diferente dos dispositivos iOS, que só permitem usar o launcher oficial da Apple.

Para definir o Nova Launcher como padrão, instale o aplicativo, acesse as configurações do Android e selecione a seção “Apps”. Em seguida, toque em “Apps padrão” e em “App de início”; escolha a opção “Nova Launcher” e defina as opções de personalização conforme suas necessidades.

5. Atalhos na tela de início

Outro recurso interessante disponível para os usuários de Android é a possibilidade de fixar atalhos na tela inicial do telefone, de modo a facilitar o acesso às funções dos apps. Por exemplo, é possível criar um atalho para uma rota específica no Google Maps - aí, bastará tocar nele para iniciar uma navegação direta até a localização registrada. Já nos dispositivos da Apple, os ícones da tela inicial apenas abrem os apps - ou seja, não é possível acessar funções específicas através deles, apenas os apps em si.

Para visualizar os atalhos disponíveis no Android, o passo a passo é o mesmo da fixação de widgets: é preciso tocar e segurar em qualquer parte da tela de início e selecionar a opção “Widgets”. Na lista, serão exibidas todas as opções de atalhos disponíveis, que poderão ser arrastadas e fixadas para o local desejado no dispositivo.

6. Criar seus próprios emojis

O teclado Gboard permite que os usuários misturem as características de emojis diferentes e criem novas figuras - outro diferencial dos dispositivos Android. Por exemplo, é possível deixar o ícone de fantasma rodeado de corações, ou dar um olhar apaixonado ao rostinho pensativo. A funcionalidade permite diferentes uniões de carinhas e pode ser usada em mensageiros como o WhatsApp, Messenger e Telegram.

Vale ressaltar que todos os ícones criados através desta configuração são enviados no tamanho de figurinhas - ou seja, um formato maior que os emojis convencionais. Além disso, o conteúdo será somente visto por usuários que também usem um smartphone com Android.

Para aproveitar o recurso, acesse a tela de bate-papo em um app de mensagens e abra o teclado. Na última linha, ao lado da barra de espaço, toque no botão com o rostinho sorrindo. Escolha um emoji e observe que surgirão diferentes variações, todas em formato de figurinhas.

