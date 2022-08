6 coisas que tornam o iOS (iPhone) melhor do que o Android

Decidir entre ter celular Android ou iPhone ( iOS ) pode ser difícil. Enquanto os fãs do sistema operacional do Google podem listar os motivos do OS ser melhor, usuários de iPhone também podem apontar as características pelas quais preferem o iOS. No entanto, algumas funcionalidades dos smartphones da empresa da maçã realmente podem parecer mais atraentes para os consumidores, como interface intuitiva e processamento rápido. Por isso, confira, a seguir, seis motivos para preferir o iPhone (iOS) ao Android.

1. Mais configurações de segurança

O iPhone tem vantagem sobre o Android quando o assunto é segurança. Por ser baseado em um sistema fechado, ter uma loja de aplicativos exclusiva e oferecer atualizações com maior frequência e por mais tempo, é pouco provável que o iOS seja infectado com malwares ou vírus - diferentemente do Android. Isso acontece, entre outros motivos, porque o sistema do Google é baseado em código aberto e permite que usuários façam downloads de apps de fontes externas à Google Play Store - o que dificulta a verificação e identificação de vírus ou arquivos comprometidos, por exemplo.

Além disso, o sistema do iPhone tem ainda mais opções de privacidade em relação aos apps - como a possibilidade de usar um e-mail alternativo para "mascarar" seu endereço verdadeiro e a opção de não ter seus dados rastreados por apps, por exemplo. Por essas razões, o iOS pode ser considerado mais seguro do que o Android - embora, vale dizer, o sistema da Google esteja aderindo cada vez mais a configurações avançadas de privacidade.

2. Experiência de usuário é mais simples

Dependendo do tipo de uso que você busca ter em um celular, a Apple também pode ter uma vantagem sobre o Android em relação à interface. Isso porque o iPhone é mais intuitivo e simples de usar se comparado a qualquer outro dispositivo com o sistema do Google. Como o Android permite diferentes estilos de customização, a plataforma costuma variar muito dependendo da fabricante do smartphone, o que pode dificultar o uso.

Por exemplo, um celular Samsung e um Motorola, apesar de terem o mesmo sistema operacional, terão interfaces diferentes. Em contrapartida, um iPhone 7 e um iPhone 12, mesmo se não tiverem rodando a última atualização do iOS, ainda assim terão aparência similar - o que facilita o uso para quem já conhece o sistema. Além disso, as configurações gerais do aparelho, por estarem em um sistema fechado, também são mais simples de utilizar.

3. Boa conexão entre dispositivos Apple

Outro ponto positivo para a Apple é o seu ecossistema integrado. É possível, entre outras coisas, utilizar recursos como o AirDrop para transferir arquivos do iPhone para o iMac, usar o iPad como segunda tela no MacBook e realizar chamadas com o FaceTime em qualquer um dos dispositivos de maneira fluida e nativa. A integração entre os dispositivos Apple é algo difícil de bater, e é outro motivo pelo qual o iPhone é melhor que o Android.

4. Atualiza por mais tempo, e updates saem no mesmo dia para todo mundo

As atualizações anuais do iPhone são disponibilizadas mesmo para alguns modelos antigos, o que garante uma maior vida útil ao celular e mantém o seu valor comercial ao longo dos anos. iPhones lançados há mais de cinco anos ainda podem contar com os updates, que também ficam disponíveis para todos no mesmo dia - tanto para as versões mais recentes quanto para as mais antigas.

Smartphones com Android, por outro lado, costumam ficar defasados rapidamente, e podem demorar meses para receber uma atualização. Isso acontece porque celulares com o sistema da Google têm diferentes fabricantes, e cada um deles costuma otimizar o SO aos seus modelos. Aí, é possível que um celular da Motorola, por exemplo, atualize em um período anterior ou posterior do que um Samsung.

5. Os apps performam melhor no iPhone

O iPhone ainda é a plataforma preferida pelos desenvolvedores para o lançamento de novos apps, e muitos deles disponibilizam seus aplicativos na App Store primeiro. O Clubhouse, que virou febre durante a pandemia de Covid-19, é um exemplo; assim como o Snapchat, o Instagram e o Fortnite. Todos eles foram disponibilizados no iPhone antes de terem seus downloads liberados para Android.

Isso acontece principalmente porque o sistema do Google pode variar de acordo com a fabricante do celular. Essas modificações, por mais que sejam sutis, podem impactar no funcionamento dos aplicativos nos celulares e, como os desenvolvedores não conseguem fazer apps otimizados para todos os smartphones, eles optam por disponibilizá-los primeiro no iPhone, já que o sistema é integrado.

6. Não tem bloatwares

Bloatwares são aplicativos que vêm instalados de fábrica nos celulares e normalmente não tem muita utilidade. O problema é que eles usam recursos de CPU e memória RAM dos smartphones, o que pode deixar o processamento mais devagar ao longo do tempo. Os bloatwares também não podem ser desinstalados do dispositivo de maneira nativa, e usuários que quiserem removê-los do celular precisam fazer root, o que pode trazer riscos.

iPhones, ao contrário de celulares Android, não possuem bloatwares. Todos os aplicativos instalados de fábrica nos celulares da Apple podem ser desinstalados em poucos passos, e não usam recursos sem necessidade - o que também pode ajudar a prolongar a vida útil do smartphone.

