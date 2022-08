6 funções divertidas do Google Arts & Culture que você deveria testar

O aplicativo Google Arts & Culture , disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ), é fruto de uma parceria feita entre a gigante das buscas e museus e galerias de artes espalhados pelo mundo todo. A partir da tecnologia do StreetView , a iniciativa oferece visitas virtuais a vários espaços artísticos, como o Museu do Louvre . O app também permite navegar por obras, artistas e projetos, e conta com recursos para transformar selfies em pinturas, encontrar personagens de quadros que parecem com você e fazer testes de conhecimento. Veja, a seguir, seis recursos que você deveria explorar no Google Arts & Culture para se distrair no celular.

1. "Visitar" qualquer museu do mundo

A partir da tecnologia do Google StreetView, usuários podem explorar virtualmente diversos museus e galerias de arte, tanto em território nacional quanto internacional. Assim, para "conhecer" locais como Palácio de Versalhes, na França; Museu de Van Gogh, em Amsterdã, e Pinacoteca de São Paulo, basta tocar na tela e arrastar o dedo pelos corredores. Além disso, também é possível saber mais sobre a história, o acervo e as curiosidades de cada lugar.

O aplicativo conta com mais de 300 opções de localidades disponíveis para fazer um "tour virtual". Para isso, basta pesquisar pelo nome do museu ou galeria que deseja conhecer na barra de busca. Também é possível encontrar espaços a partir da aba "Dia do Museu", localizada na página inicial da plataforma. A opção é uma boa para encontrar lugares que você deseja ou não visitar em possíveis viagens, por exemplo, além de possibilitar ter acesso a obras de arte de maneira remota.

2. Ver galeria de obras de artistas específicos em alta definição

Ao pesquisar sobre um artista, o aplicativo exibe coleções e obras diversas em alta resolução, o que permite uma experiência imersiva. Isso é feito a partir de duas tecnologias: a do StreetView, que possibilita checar o local exato em que a obra está exposta; e de Realidade Aumentada, que deixa dar zoom nos quadros para conferir todos os detalhes.

Para fazer isso, na lupa, localizada no canto superior esquerdo, digite o nome do artista ou da obra que deseja ver. Então, toque em "Aumentar Zoom" ou em "Ver no Street View".

3. Encontrar personagens de quadros que parecem com você

O recurso "Art Selfie" encontra, a partir de milhares de obras de arte, um personagem parecido com o usuário com base em traços da fisionomia. O resultado, contudo, nem sempre fica próximo da realidade, mas vale a pena conferir a função para se divertir.

Por isso, se quiser encontrar alguma pessoa retratada em um quadro e que se pareça com você, toque no ícone da máquina fotográfica. O app vai exibir diversos recursos, mas basta procurar pela opção "Art Selfie". Então, toque em "Tirar uma selfie", faça a foto e aguarde até o app fazer uma busca no acervo.

4. Transformar selfies em um estilo de pintura

Com o "Art Transfer", é possível transformar uma foto em uma pintura, com várias opções de estilo para escolher. Dentre eles, estão Monet, Edvard Munch, Frida Kahlo, Basquiat, Andy Warhol, e outros. Ainda, além de selfie, também é possível escolher uma imagem da galeria do celular para realizar a transformação.

Para acessar, toque no ícone da máquina fotográfica e arraste até a opção "Art Transfer". Então, tire uma foto ou busque uma da galeria e, em seguida, selecione um estilo para aplicar.

5. Projetar quadros em qualquer lugar

Um dos recursos mais interessantes do aplicativo Google Arts & Culture é o de poder projetar uma obra em qualquer lugar com a função de realidade aumentada. Para isso, basta escolher um local e fazer um movimento de círculo com o celular. Assim, o quadro ficará exposto virtualmente na área escolhida, como em uma parede da sua casa.

Para fazer a projeção, toque no ícone da máquina fotográfica e escolha a opção "Art Projector". Então, aponte a câmera para o chão, faça o movimento e escolha o quadro para exibir.

6. Visualizar "museu" do Gilberto Gil (procurar por "Gilberto Gil" no app)

O Google Arts & Culture disponibiliza o "Museu do Gilberto Gil" como uma das opções do acervo de artistas brasileiros. Nele, são apresentadas histórias e mídias diversas, como mais de 40 mil imagens, 700 mil vídeos e até plano de aula escolar. Dessa forma, usuários podem dar um mergulho visual, sonoro e histórico na vida e obra do cantor baiano.

Para conhecer o Museu Gilberto Gil, toque na lupa e digite o nome do artista. Então, aperte no primeiro item da busca, "Gilberto Gil: uma viagem musical ao som de um ícone brasileiro", e explore a vida do cantor. Vale mencionar que, para o projeto, foi liberado um álbum inédito de Gil - e é possível ouvi-lo diretamente pela plataforma.

