6 jogos baseados em filmes que foram sucesso de bilheteria

Jogos inspirados em filmes ou em franquias cinematográficas são bastante populares, principalmente quando elas fazem sucesso com público e crítica. Por mais que seja comum ver o oposto acontecendo, há uma série de games, como Alien: Isolation e Mad Max ou até mesmo os vindouros Avatar Frontiers of Pandora e Hogwarts Legacy que se inspiraram em franquias consolidadas no cinema. Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com seis bons jogos criados a partir de filmes que foram sucesso nas bilheterias. Confira!

Mad Max (inspirado em Mad Max: A Estrada da Fúria)

A franquia de filmes de George Miller se tornou um sucesso desde o primeiro título, lançado em 1979. O longa recebeu um remake em 2015 que, como o original, foi amplamente elogiado pela crítica e fez sucesso nas bilheterias. Ele foi acompanhado por Mad Max, um game da Avalanche Studios lançado poucos meses depois da estreia nos cinemas. Na época, muita gente acreditou que o jogo seria apenas uma cópia mal executada do filme, ainda mais considerando o fato de que ainda não havia muitos jogos de peso para os consoles da geração, o PlayStation 4 (PS4) e o Xbox One. Contudo, felizmente, o jogo surpreendeu.

As referências futurísticas com um quê de pós-apocalipse dão um charme ao jogo de mundo aberto, além de deixarem as paisagens muito mais interessantes. No game, os jogadores exploram a vastidão dos desertos com os carros tunados e prontos para a batalha. Outro fator de destaque é o sistema de combate corpo a corpo, baseado na franquia Batman: Arkham, da Rocksteady. Para quem for jogar Mad Max, é bom estar preparado para experiências semelhantes aos filmes: muita ação, combate físicos, em veículos e gangues bizarras. O game está disponível para PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC.

Evil Dead: The Game (inspirado em A Morte do Demônio)

O filme “A Morte do Demônio”, de 1981, é um dos mais icônicos do terror slasher e ajudou a estabelecer alguns dos clichês do subgênero. Nele, cinco amigos vão passar as férias em uma cabana no meio de uma floresta isolada da civilização e, ao encontrar um livro misterioso, eles acabam por liberar uma entidade muito perigosa.

Em 2022, o jogo de mesmo nome do longa foi lançado pela Saber Interactive, com a proposta de oferecer uma gameplay similar à títulos como Dead by Daylight. Com bastante violência gráfica, sangue e possessões, o jogo disponibiliza um grupo de sobreviventes combatendo demônios. Personagens icônicos da franquia, como Ash, Scotty, Lorde Arthur e Kelly Maxwell estão presentes. O objetivo das personagens é encontrar uma forma de fechar a passagem entre os mundos, impedindo demônios de aterrorizarem outras pessoas. Evil Dead – The Game está disponível para PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Alien: Isolation (inspirado em Alien: O Oitavo Passageiro)

A franquia de filmes Alien, originalmente dirigida por Ridley Scott, revolucionou o gênero de terror nos cinemas. O primeiro filme, Alien: O Oitavo Passageiro, ficou marcado pelos ambientes claustrofóbios e e pela tensão aterrorizante. Já o jogo Alien: Isolation foi lançado em 2014 com a proposta de atingir diretamente os fãs do longa de 1979, revisitando personagens clássicos e até mesmo reproduzindo fielmente a ambientação da nave onde o filme se passa.

No game, os eventos acontecem quinze anos após o final do longa. Entretanto, ao contrário da sequência Aliens: O Resgate (1986), onde o foco é a ação, em Isolation acompanhamos a história de Amanda Ripley, a engenheira filha da protagonista do filme, Ellen Ripley, em busca de respostas acerca do desaparecimento da mãe.

A jogabilidade em primeira pessoa é uma das partes mais interessantes do jogo e, com certeza, contribui para os sustos que o jogador vai levar. O game segue um estilo de gato e rato, onde Amanda precisa ser furtiva e estratégica para evitar não apenas dos robôs alienígenas que invadem a nave, como também o temido Xenomorfo. A inteligência artificial do inimigo é outro ponto a se destacar, uma vez que ela aprende o comportamento de Amanda e passa a procurá-la em lugares onde já a viu se esconder.

Como a criatura é imbatível, a maior parte da jogabilidade é em modo furtivo, além de exigir rapidez, sagacidade e inteligência lógica por parte do player. O jogo inicialmente foi lançado para PlayStation 3 e Xbox 360, mas está disponível nas plataformas PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Spider-Man 2 (inspirado em Homem-Aranha 2)

O jogo de 2004 foi a adaptação do sucesso de Homem-Aranha 2, sequência do primeiro filme da franquia protagonizada por Tobey Maguire. Nele, o jogador segue a narrativa apresentada no filme, e expande o universo do longa com algumas personagens e cenas não mostradas no longa. Vale ressaltar que, naquela época, os filmes de heróis ainda não eram o sucesso dos últimos anos. Logo, Homem-Aranha 2 foi um dos responsáveis por pavimentar o terreno que a Marvel percorreria anos depois.

A história do jogo aborda o Homem-Aranha ainda aprendendo a lidar com sua vida dupla, enquanto o Doutor Otto Octavius se transforma no vilão Doutor Octopus. Apesar do enredo já ser conhecido, a magia estava em assumir o papel de Homem-Aranha, impedir os criminosos, derrotar os vilões e, claro, em sair se balançando por aí nos Arranha-Céus de Nova York. O jogo foi lançado para PC, PlayStation 2, Xbox, Game Boy Advance, GameCube, N-Gage e Nintendo DS.

Hogwarts Legacy (inspirado na série Harry Potter)

A saga de filmes Harry Potter representa não apenas um marco para o cinema, como também para a literatura. O mundo bruxo já foi tema de muitas adaptações para videogame, como LEGO Harry Potter, Harry Potter: Wizards Unite e Harry Potter: Hogwarts Mystery. Porém, a promessa é Hogwarts Legacy, o jogo de RPG de ação, com lançamento previsto para o final de 2022.

O RPG está sendo desenvolvido pela Avalanche Software e será ambientado em Hogwarts no fim dos anos 1800. Nele, o jogador vai assumir o papel de um(a) aluno(a) da Escola de Magia e Bruxaria, e poderá escolher sua Casa, assistir às aulas e explorar o mundo aberto. Anunciado em 2020, o jogo tinha previsão de lançamento para 2021, mas acabou sendo adiado e agora é esperado para 2022. O game estará disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Outro marco do cinema é o longa Avatar, do diretor James Cameron, lançado em 2010 e vencedor de três Oscars daquele ano. O filme marcou a indústria do cinema por conta da revolucionária tecnologia 3D, que foi um dos motivos para o sucesso de bilheteria. Atualmente, a sequência, Avatar 2: O Caminho da Água, está em produção, com lançamento previsto para o final de 2022.

Como aconteceu com Mad Max, o filme também vai contar com um representante no mundo dos games, Avatar: Frontiers of Pandora, que será lançado exclusivamente para consoles da nova geração (PS5 e Xbox Series S/X), além de PCs, pela Ubisoft. AInda não se sabe muito sobre o enredo da aventura e nem como (ou se) vai abordar os eventos do novo filme. No entanto, foi divulgado que o jogo se trata de um mundo aberto em primeira pessoa ambientado em Pandora e o jogador vai assumir o papel de um dos Na'vi.

