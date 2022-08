O Dia do Gamer é comemorado nesta segunda-feira (29) e os jogadores podem encontrar mouses com iluminação RGB para compor o setup. Empresas como Corsair , Redragon , Razer , Logitech , Fortrek e Havit disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 77 , como é o caso do HV-MS1001, da Havit, que oferta design ergonômico e até 4.800 DPI .

Já o Cobra Chroma, da Redragon, garante teclas personalizáveis de atalho e compatibilidade com desktop e notebook por valores que partem de R$ 105. Outra opção é o DeathAdder V2, da Razer, que apresenta switches dedicados para toques precisos por cerca de R$ 239. Outros produtos de diversos departamentos podem ser encontrados com desconto na página da Amazon dedicada à celebração gamer. Veja abaixo seis mouses com RGB para comprar no Brasil em 2022.

1 de 7 6 mouses com RGB para combinar com seu setup gamer — Foto: Unsplash/Rebekah Yip 6 mouses com RGB para combinar com seu setup gamer — Foto: Unsplash/Rebekah Yip

Problemas com o cursor do mouse? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

O HV-MS1001, da Havit, oferta iluminação RGB assim como todos os itens desta lista. As laterais do eletrônico prometem construção antiderrapante e confortável, além de dois botões personalizáveis de atalho. O centro do corpo garante um botão para a configuração da luz LED, e outro para administrar o DPI, que pode chegar até 4.800 níveis de sensibilidade. O produto é vendido por preços a partir de R$ 77.

Esta última característica pode ser útil para jogadores que precisam de um sensor mais rápido ou mesmo usuários que trabalham com edição multimídia. Com pegada ergonômica, o periférico ainda fornece um cabo de conexão USB, compatível com desktop e notebook. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo custo-benefício para um mouse com RGB e o encaixe preciso na mão. Porém, criticam que o item não é indicado para jogos como Counter-Strike.

Prós: bom custo-benefício

bom custo-benefício Contras: relatos do item ser relativamente pesado

2 de 7 Havit HV-MS1001 oferta sensibilidade DPI de até 4.800 níveis — Foto: Divulgaçoa/Havit Havit HV-MS1001 oferta sensibilidade DPI de até 4.800 níveis — Foto: Divulgaçoa/Havit

2. Fortrek Pro M7 – a partir de R$ 77

O Pro M7, da Fortrek, é um mouse bastante simples e com uma discreta iluminação azul. O centro do corpo oferta botões para controlar o DPI, cuja performance pode alcançar até 4.800 níveis de sensibilidade. A lateral oferta dois botões personalizáveis de atalho, o que pode ser útil para definir ações específicas e facilitar o dia a dia. O modelo é visto por valores que partem de R$ 77.

O cabo de conexão promete revestimento em nylon para aumentar a vida útil do aparelho e desponta uma porta de entrada USB. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o tamanho do periférico. Porém, criticam que as luzes LED são muito fortes e podem gerar incômodo.

Prós: cabo com revestimento em nylon

cabo com revestimento em nylon Contras: relatos do software não apresentar fácil usabilidade

3 de 7 O modelo Pro M7 possui botões que podem ser personalizados de acordo com a necessidade de uso — Foto: Divulgação/Fortrek O modelo Pro M7 possui botões que podem ser personalizados de acordo com a necessidade de uso — Foto: Divulgação/Fortrek

O Cobra Chroma, da Redragon, oferece três teclas personalizáveis de atalho no centro do corpo, e outras duas na lateral. As laterais foram confeccionadas em material antiderrapante para aprimorar a pegada no periférico. A sensibilidade DPI alcança níveis robustos de até 10 mil. O periférico é comercializado por cerca de R$ 105.

O cabo de conexão apresenta uma porta USB, compatível com dispositivos como desktop e notebook. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o design ergonômico e o ótimo encaixe na mão. No entanto, criticam a qualidade do sistema de iluminação, que pode não agradar a todos.

Prós: compatível com desktop e notebook

compatível com desktop e notebook Contras: qualidade do RGB poderia ser melhor

4 de 7 Chroma Cobra tem iluminação RGB e botões laterais — Foto: Divulgação/Redragon Chroma Cobra tem iluminação RGB e botões laterais — Foto: Divulgação/Redragon

4. Logitech G203 Lightsync – a partir de R$ 137

O G203 Lightsync, da Logitech, é um mouse com sensibilidade DPI de até 8 mil níveis. O produto fornece um preto minimalista com uma iluminação LED bastante discreta. O centro do corpo hospeda um botão para administração do DPI, enquanto a lateral conta com duas teclas personalizáveis de atalho. O periférico pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 137.

A fabricante indica o eletrônico para gamers exigentes. O cabo disponibiliza uma porta de conexão USB. O fornecedor ainda dispõe de outros modelos nas cores azul, branco, e lilás. Avaliado com uma nota de 4,9 de 5 na Amazon, os usuários elogiam a pegada confortável proporcionada pelo design. No entanto, criticam que o periférico é muito pesado.

Prós: alta sensibilidade DPI

alta sensibilidade DPI Contras: o cabo de conexão não tem acabamento em nylon

5 de 7 Logitech G203 conta com sensor óptico de até 8 mil DPI e seis botões programáveis — Foto: Divulgação/Logitech Logitech G203 conta com sensor óptico de até 8 mil DPI e seis botões programáveis — Foto: Divulgação/Logitech

O M55, da Corsair, apresenta design branco com acabamentos em cinza chumbo. O mouse tem desenho ergonômico e simétrico. Além disso, é um produto ambidestro, ou seja, se adequa a todos os públicos. Ambas as laterais ofertam duas teclas personalizáveis de atalho, enquanto o centro do corpo dispõe de um botão para configurar o DPI. Este último oferta uma administração de até 12 mil níveis de sensibilidade, o que torna o eletrônico bastante versátil entre entusiastas, jogadores, e editores multimídia.

Também promete acabamento antiaderente, útil em fornecer um encaixe seguro nas mãos. É possível utilizá-lo tanto em desktop quanto em notebook por meio do cabo de conexão USB. Avaliado com uma nota de 4,5 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ergonomia e o encaixe ambidestro. Porém, criticam que o cabo de conexão não dispõe de boa qualidade. O produto pode ser encontrado por cerca de R$ 159.

Prós: alta sensibilidade DPI

alta sensibilidade DPI Contras: iluminação RGB bastante discreta

6 de 7 Corsair M55 apresenta design branco com acabamentos em cinza chumbo — Foto: Divulgação/Corsair Corsair M55 apresenta design branco com acabamentos em cinza chumbo — Foto: Divulgação/Corsair

6. Razer DeathAdder V2 – a partir de R$ 239

O DeathAdder V2, da Razer, também fornece iluminação RGB mais discreta, o que pode agradar um público menos exigente. A lateral conserva duas teclas personalizáveis de atalho, enquanto os dois botões de cliques detém cada um o seu próprio switch – uma característica que aumenta a eficiência e tempo de resposta. O centro do corpo ainda detém botões para controlar a sensibilidade DPI, que pode chegar a 20 mil níveis. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 239 para comprar o produto.

A sensibilidade altíssima e os switches integrados tornam o dispositivo indicado para, praticamente, qualquer uso. No entanto, destacamos a alta performance para jogos que demandam alta precisão. O aparelho fornece compatibilidade com desktop via conexão cabeada USB. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a possibilidade de configurar o sistema de iluminação pelo software e a alta eficiência do sensor. Porém, alguns usuários criticam o tamanho do periférico.

Prós: 20 mil DPI

20 mil DPI Contras: relatos de não ser compatíveis com consoles

7 de 7 Razer DeathAdder V2 traz 20 mil de DPI — Foto: Divulgação/Razer Razer DeathAdder V2 traz 20 mil de DPI — Foto: Divulgação/Razer

Produtos eletrônicos mais vendidos na Amazon Brasil em 2022