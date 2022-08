6 mouses para aumentar a produtividade no dia a dia

O mouse é um dos itens indispensáveis para aumentar a produtividade ao usar o computador. Existem modelos disponíveis no mercado com teclas personalizáveis e com altos níveis de sensibilidade, características que podem auxiliar na rotina de programadores, editores de vídeo ou usuários que precisam de mais desempenho. Empresas como Logitech , Dell , OEX, Trust , e Multilaser oferecem modelos por preços a partir de R$ 59 , como é o caso do OEX MS300, que traz LED personalizável e sensor óptico.

Já o MS5320W, da Dell, oferece design sofisticado na cor prata de aço escovado, pode ser conectado a até três dispositivos diferentes simultaneamente e apresenta sensibilidade de 1.600 DPI por valores que partem de R$ 256. Já o MX Anywhere 3, da Logitech, promete compatibilidade com múltiplas sistemas operacionais, detém uma barra scroll que rola até 1.000 linhas por segundo por cerca de R$ 449. Veja a seguir seis mouses para aumentar a produtividade no dia a dia vendidos no Brasil em 2022.

Logitech MX Anywhere 3 permite rolar 1.000 linhas por segundo — Foto: Divulgação/Logitech

1. OEX MS300 – a partir de R$ 59

O MS300, da OEX, oferta design preto, mas com acabamento em luzes LED personalizáveis. A lateral do dispositivo traz dois botões de avanço, mas que podem ser personalizados como funções de atalho: um recurso valioso para quem deseja múltiplas ações em um único item. O corpo do produto ainda fornece um botão central que controla o DPI, cuja sensibilidade alcança um nível de até 2 mil: uma característica essencial para aumentar o tempo de resposta dos comandos, por exemplo. Esta opção é vista por preços a partir de R$ 59.

Com sensor óptico, o eletrônico conta com um formato ergonômico em seu design, o que pode proporcionar maior conforto na pegada. Pode ser utilizado em desktops, notebooks, tablets, e até consoles. Disponibiliza um cabo de conexão com porta de entrada USB, compatível apenas com sistemas operacionais do Windows 7 ao Windows 10. Avaliado com uma nota de 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o ótimo custo-benefício, o design e o conforto da pegada. Porém, criticam que o sistema de luzes é predeterminado e só obedece às mudanças do DPI, o que impossibilita o usuário de escolher uma cor específica.

Prós: preço acessível

preço acessível Contras: incompatível com sistemas como macOS e Linux

OEX MS300 contêm um jogo de luzes que muda conforme a alteração do DPI — Foto: Divulgação/OEX

2. Trust Verto 22885 – a partir de R$ 69

O Verto 22885, da Trust, é um mouse de design vertical, característica interessante para usuários com problemas articulares no pulso ou que apenas desejam maior conforto durante a utilização do item. O desenho ergonômico ainda oferece uma feixe de luz LED, botões laterais personalizáveis, e uma tecla para configuração da sensibilidade de até 1.600 DPI. Ele é vendido por valores que partem de R$ 69.

De tecnologia plug-and-play, o produto pode ser conectado a desktops e notebooks via cabo USB. Além de proporcionar um apoio confortável ao polegar, contém revestimento em borracha para promover maior aderência e visual sofisticado. Avaliado com uma nota de 4,7 de 5 na Amazon, os usuários destacam o conforto trazido pelo design. No entanto, reclamam que a altura do periférico pode impactar negativamente na rotina.

Prós: compatível com Windows e macOS

compatível com Windows e macOS Contras: o cabo não oferece acabamento em nylon

Trust 22885 possui LED na cor azul — Foto: Divulgação/Trust

3. Multilaser MO284 – a partir de R$ 97

O MO284, da Multilaser, também oferece design ergonômico e vertical, uma vantagem que auxilia a promover máximo conforto no pulso durante horas seguidas de uso. O periférico concentra um botão para configurar a sensibilidade do sensor até 16 mil DPI, indicado para alta produtividade ou mesmo jogos. O produto é comercializado por cifras que partem de R$ 97.

Confeccionado em plástico ABS na cor preta, o produto funciona por meio da conexão sem fio, uma característica indicada para usuários exigentes que dispensam o excesso de cabos. O design ainda promete acabamento emborrachado e dois botões personalizáveis na lateral. É necessário utilizar um micro receptor USB para conectá-lo a PCs e duas pilhas de tipo AA. Avaliado com uma nota de 4,6 de 5 na Amazon, os consumidores destacam o acabamento de qualidade e o design confortável. Porém, criticam que não há apoio específico para o polegar.

Prós: conectividade sem fio

conectividade sem fio Contras: relatos de não ser tão preciso quanto anunciado

O mouse Multilaser MO284 é uma opção vertical com apoio para o polegar — Foto: Divulgação/Multilaser

4. Dell MS5320W – a partir de R$ 256

O MS5320W, da Dell, oferece design sofisticado, desenvolvido em uma cor prata de aço escovado. Seu diferencial é a possibilidade de se conectar a até três dispositivos diferentes simultaneamente, algo possível por meio da conexão sem fio via Bluetooth. O periférico traz um corpo robusto, com botões laterais personalizáveis e uma sensibilidade máxima de até 1.600 DPI. Ele é visto por preços a partir de R$ 256.

Precisa de baterias para o funcionamento, que prometem durabilidade de até 36 meses. Pode ser conectado a desktops e notebooks por meio do micro plug USB, compatível com os sistemas Windows, macOS, Linux, Android, e Chrome . Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam positivamente o design e o sistema de software que permite a verificação de status da bateria. No entanto, criticam a que o clique pode ser muito duro.

Prós: possibilidade de conectar-se a três dispositivos diferentes simultaneamente

possibilidade de conectar-se a três dispositivos diferentes simultaneamente Contras: relatos da barra scroll ser barulhenta

MS5320W possui conexão com múltiplos dispositivos ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Dell

5. Logitech G305 – a partir de R$ 259

O G305, da Logitech, apresenta design simples e discreto na cor preta, o que pode ser útil para usuários menos exigentes e que buscam por modelos mais corporativos. O sensor óptico do mouse proporciona uma sensibilidade máxima de até 12 mil DPI, um valor acima da média e indicado para consumidores que trabalham com edição. O item fornece um botão no centro do corpo para administrar o DPI e teclas laterais personalizáveis. O produto é encontrado por cerca de R$ 259.

A conectividade sem fio oferece um micro plug USB compatível com desktops e notebooks. O sistema interno precisa de uma pilha AA para funcionar, que promete duração até nove meses. O fornecedor ainda garante outros dois modelos nas cores lilás e azul. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam que o produto oferta todas as funções como prometido. Porém, criticam o acabamento do material, que não proporciona conforto.

Prós: tecnologia sem fio

tecnologia sem fio Contras: há modelos mais baratos com maior duração de bateria

Logitech G305 possui resolução máxima de 12 mil DPI — Foto: Divulgação/Logitech

6. Logitech MX Anywhere 3 – a partir de R$ 449

O MX Anywhere 3, da Logitech, apresenta uma proposta de máximo conforto ao usuário por conta de seu acabamento lateral. O centro do item engloba um botão para administração da sensibilidade do sensor, que alcança até mil DPI. Já o botão de scroll apresenta um diferencial: consegue rolar até mil linhas por segundo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 449 para comprar o produto.

O design lateral detêm dois botões personalizáveis, enquanto o funcionamento do periférico ocorre por conexão sem fio via Bluetooth. Ele ainda acompanha um cabo USB para realizar a recarga da bateria, que promete uma autonomia de até 70 dias. O produto ainda garante compatibilidade com os sistemas Windows, macOS, Linux, Chrome e até com tablets. O fornecedor também disponibiliza modelos nas cores rosa e branco. Avaliado com uma nota de 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a conexão Bluetooth eficiente. No entanto, criticam que o tamanho é menor do que o esperado.

Prós: bateria recarregável por USB

bateria recarregável por USB Contras: relatos do mouse ser um pouco pequeno

Logitech MX Anywhere 3 permite rolar 1.000 linhas por segundo — Foto: Divulgação/Logitech

