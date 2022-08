6 notebooks gamer por até R$ 5 mil (ou quase) para comprar em 2022

O Dia do Gamer é comemorado nesta segunda-feira (29) e os jogadores podem encontrar notebooks gamer por até R$ 5 mil. Empresas como Lenovo , Dell e Acer reúnem características ideais para quem procura alta performance e desempenho. O modelo mais barato da lista é o Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-10300H, que traz SSD de 256 GB e tela Full HD com 15,6 polegadas por preços a partir de R$ 3.849 .

1. Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-10300H — a partir de R$ 3.849

O Lenovo Ideapad Gaming 3i i5-10300H é uma boa opção para quem procura uma máquina para games e também para edições, renderização e modelagem 3D. O computador traz boas configurações para dar conta desse tipo de tarefa, com um processador Intel Core i5 da 10ª geração, 8 GB de memória RAM com boas frequências de 2.933 MHz — sendo expansível até 32 GB. Seu armazenamento fica por conta de um SSD de 256 GB, trazendo mais velocidade durante o uso. Na parte de conexões, os modelos oferecem uma USB-C, duas USB 3.1, uma saída de vídeo HDMI, entrada para rede RJ-45 e saída de áudio em combo áudio/microfone. O laptop é vendido por preços a partir de R$ 3.849.

Todos os modelos desta máquina da Lenovo contam com display Full HD com 15,6 polegadas, sendo, o que pode ser a combinação mais adequada para a GPU da Nvidia GTX 1650, que, com seus 4 GB de VRAM, deve ter uma boa performance na resolução nativa mesmo em jogos recém-lançados. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas, os compradores indicam que o Ideapad Gaming 3i se destaca pelo custo-benefício e por ser uma máquina que não produz barulho. Já outros destacam que ele não é uma boa opção para games que procuram exercer muito do sistema.

Prós: custo-benefício e sistema de refrigeração silencioso

custo-benefício e sistema de refrigeração silencioso Contras: níveis de detalhes intermediários para jogos

O notebook G15-i1000-D20P, da Dell, é um dos recentes lançamentos da marca focado no púlico gamer. De acordo com o fabricante, o computador foi criado para de rodar os títulos mais recentes, sem nenhum problema ou falha e construído para quem precisa de desempenho ao máximo. Ele possui GPU GTX 1650. Além disso, conta com 8 GB de memória RAM e SSD de 512 GB com possibilidade para aumento. Ele é encontrado por valores que partem de R$ 4.370.

A máquina possui sistema Intel Core i5 de 10ª Geração e teclado retroiluminado com iluminação laranja de perfil baixo para usos contínuos, trazendo um conforto maior durante o uso. A tela é Full HD de 15,6 polegadas, sendo 1920 x 1080 pixels, taxa de atualização de 120 Hz e 250 nits para uma intensa luminosidade. Totalizando aprovação de 5 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam a qualidade e o custo-benefício da máquina, além do desempenho.

Prós: funciona em desempenho máximo

funciona em desempenho máximo Contras: sistema Linux pode desagradar alguns usuários

3. Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-59T4 — a partir de R$ 4.559

O Acer Aspire Nitro 5 AN515-55-59T4 é um computador indicado para quem procura uma máquina gamer. Ele possui um teclado robusto com retroiluminação vermelha em cada uma das teclas, parte numéricas na lateral e se destaca pelo formato compacto e não muito chamativo para uma setup mais clean. A tela de 15,6 polegadas apresenta uma resolução Full HD e seu sistema vem com Windows 11 de fábrica. A máquina ainda admite um processador Intel Core i5 de 10ª Geração e uma placa de vídeo de modelo Nvidia GTS 1650. O modelo é encontrado por cerca de R$ 4.559.

O sistema de hardware conta com uma memória RAM de 8 GB em um padrão DDR4, além de um armazenamento interno SSD de 512 GB. Outro diferencial é o sistema de refrigeração integrado: o air cooler de uma ventoinha promete refrigerar o interior da máquina nos momentos de maior exigência, como durante a execução de jogos pesados e de gráficos complexos ao longo de várias horas. Avaliado com uma nota 4,8 de 5 na Amazon, os consumidores destacaram a boa experiência de uso durante as partidas de alta performance.

Prós: teclado retroiluminado e custo-benefício

teclado retroiluminado e custo-benefício Contras: erros no sistema após um determinado tempo de uso

O G15 i1000-A20P faz parte da família G15 da linha de alta performance de hardware da Dell. Este modelo traz em seu interior o processador Intel Core i5 de 10ª geração e memória RAM de 8 GB. Já no processamento, a máquina conta com a placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650, que promete bom desempenho na hora de rodar games e até em atividades profissionais com altos níveis de complexidade. No armazenamento são 512 GB em SSD e o sistema operacional é o Windows 11 Home. Ele é comercializado por cifras que partem de R$ 4.918.

O Dell G15 i1000-A20P tem uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD no painel tipo WVA, brilho em 250 nits e frequência de 120 Hz. O teclado é retroiluminado na cor laranja. De acordo com os compradores, que avaliaram o produto em 4,6 de 5 estrelas, apontaram que o teclado é no padrão internacional, ou seja, sem “ç”. Porém, destacaram a webcam que apresenta uma resolução HD de 720p, oferecendo uma boa qualidade para videochamadas.

Prós: alto desempenho para games

alto desempenho para games Contras: os modelos com essa GPU não possuem USB-C

5. Lenovo Ideapad Gaming 3i i7-10750H — a partir de R$ 5.000

O Lenovo Ideapad Gaming 3i i7-10750H é equipado com processadores Intel Core i7 de 10ª geração da série H. Estes chips se destacam pelo alto desempenho que trazem as mais recentes atualizações da fabricante. O modelo conta com 8 GB de memória RAM DDR4 com boas frequências de 2.933 MHz, permitindo expansão de até 32 GB e placa de vídeo de Nvidia GeForce GTX 1650 com ‎4 GB. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 5.000.

O modelo possui uma entrada USB-C, duas USB 3.1, uma saída de vídeo HDMI, entrada para rede RJ-45 e saída de áudio em combo áudio e microfone. Além disso, o áudio presente na máquia em Dolby Áudio que promete uma qualidade limpa e clara, sem atrasos. Ele promete até 9,6 horas de bateria e o fornecedor promete carregamento rápido, sendo 15 minutos de carregamento prometendo até duas horas de uso. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacam a velocidade e o desempenho do sistema. No entanto, relatam tela azul após atualizações constantes do Linux.

Prós: Dolby Áudio e tempo de resposta alta

Dolby Áudio e tempo de resposta alta Contras: erros nas atualizações do sistema

6. Lenovo Ideapad Gaming 3 — a partir de R$ 5.315

O Lenovo Ideapad Gaming 3, da linha Legion da Lenovo, é um computador voltado para quem pode gastar um pouco mais de R$ 5.000. As especificações incluem processador AMD Ryzen 7 5800H, placa de vídeo GeForce GTX 1650, da Nvidia, 16 GB de memória RAM e armazenamento SSD de 512 GB. O modelo se destaca pelo teclado retroiluminado com LED branco, favorecendo a performance para uso em locais com pouca iluminação. Um dos destaques fica para o Modo Balanceado, função criada para a bateria para quem procura usar essa máquina no uso diário. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 5.315 para comprar o produto.

Além disso, o modelo apresenta suporte para até três monitores externos, sistema de resfriamento otimizado, com dois coolers e quatro saídas de ar, áudio Nahimic e tela de 15,6 polegadas Full HD com função antirreflexo para melhor definição de cores. Ao contrário do i5-10300H, o Gaming 3 possui sistema operacional Windows.

Prós: 16 GB de memória RAM

16 GB de memória RAM Contras: ultrapassa R$ 5.000

