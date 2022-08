6 recursos que o Spotify deveria ter e que todo mundo sente falta

O Spotify , aplicativo disponível para download na Google Play Store e App Store , apresenta diversas funcionalidades. Porém, alguns recursos ainda não foram adicionados e fazem falta na plataforma. A opção, por exemplo, de inserir comentários nas músicas ou avaliar as produções que estão presentes no streaming, seriam funções interessantes para o app. Além dessas, outras ferramentas poderiam ser bons acréscimos para o serviço de áudio, como a possibilidade de identificar músicas e contabilizar a quantidade de vezes que uma canção foi reproduzida.

Muitos apps já apresentam algumas dessas ferramentas que faltam ao Spotify, como o Resso e o SoundCloud. Alguns, inclusive, podem ser integrados ao serviço de streaming para inserir novas funções, como o Last.fm e o SoundHound. Ainda assim, usuários acreditam que se fossem incluídos mais recursos nativos no app, a experiência de uso ficaria melhor. Mas enquanto isso não acontece, veja, a seguir, seis recursos que o Spotify poderia acrescentar.

1 de 5 Lista reúne seis recursos que poderiam ser acrescentados ao Spotify — Foto: Marvin Costa/TechTudo Lista reúne seis recursos que poderiam ser acrescentados ao Spotify — Foto: Marvin Costa/TechTudo

1. Imagens em exibição como no Media Player

Um recurso interessante que poderia ser acrescentado é a opção de visualizar imagens em movimento enquanto uma música é reproduzida. Essa funcionalidade pode ser encontrada, por exemplo, no Media Player - software de reprodução de áudio e vídeo da Microsoft. Ao dar play em um áudio, o programa consegue exibir efeitos visuais que podem ser escolhidos pelo usuário, como barras, ondas e espirais.

O Spotify até apresenta uma funcionalidade semelhante, que “substitui” a capa do álbum por vídeos em loop do artista. A ferramenta se chama Spotify Canvas e permite que cantores, bandas e fãs criem vídeos de até oito segundos para serem reproduzidos continuamente enquanto a música é tocada. Apesar da ferramenta já estar disponível desde 2019, são poucas as canções que apresentam os recursos visuais no streaming.

2 de 5 Spotify Canvas permite visualização de vídeos em loop, mas não está disponível para todas as canções — Foto: Marvin Costa/TechTudo Spotify Canvas permite visualização de vídeos em loop, mas não está disponível para todas as canções — Foto: Marvin Costa/TechTudo

2. Acesso aos vídeos das músicas

Outra função que poderia ser útil seria a possibilidade de visualizar os clipes das músicas ouvidas. A opção poderia ser disponibilizada através de um link externo, por exemplo, que direcionaria o usuário para uma plataforma de vídeos. Uma outra alternativa seria o próprio aplicativo oferecer um player de reprodução.

Um app que permite esse tipo de ação é o YouTube Music. Com ele, é possível alternar entre a visualização da capa do álbum e o clipe da música nas opções “Música” e “Vídeo”. Outro streaming que oferece o recurso é o TIDAL, que apresenta produções de vídeos originais e que podem ser reproduzidas na própria plataforma.

3 de 5 YouTube Music oferece opção de alternar entre visualizar a capa do álbum ou o clipe da música — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes YouTube Music oferece opção de alternar entre visualizar a capa do álbum ou o clipe da música — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

3. Poder comentar nas músicas

A possibilidade de comentar e ler comentários de outros usuários nas músicas é outro recurso que seria interessante, pois ele promoveria a interação com outras pessoas dentro do aplicativo. Assim, seria possível conhecer pessoas com gosto musical similar, bem como descobrir novas informações sobre artistas e conteúdos.

Concorrentes como Resso e SoundCloud são alguns dos que já apresentam a funcionalidade. No SoundCloud, por exemplo, é possível ver os comentários em tempo real na janela de reprodução da música. Já no Resso, há possibilidade de curtir comentários de outras pessoas e responder diretamente para alguém. Ambas as plataformas também permitem visualizar e seguir o perfil das pessoas que comentam.

4 de 5 App Resso permite comentar em músicas — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo App Resso permite comentar em músicas — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

4. Dar notas para álbuns e canções

O Spotify também poderia incluir a opção de dar notas para álbuns e canções. Essa função pode ser encontrada, por exemplo, em páginas de filmes e músicas em lojas digitais, como na Google Play Store e no Apple Music. Nessas plataformas, é possível tanto atribuir uma nota para as produções quanto conferir as avaliações feitas por outros usuários.

O máximo desse recurso que vemos em alguns streamings é a opção de curtir músicas e visualizar o número de curtidas. No Resso e no SoundCloud, por exemplo, é possível ver quantos corações uma canção recebeu. Já no Spotify, o número de curtidas só aparece em playlists.

5. Contabilizar streams pessoais

Uma função que também seria interessante é a possibilidade de analisar quantas vezes uma música foi reproduzida em um determinado período. O máximo que o Spotify oferece nesse sentido é a opção de visualizar o histórico de músicas escutadas recentemente, mas, ainda assim, não é possível saber quantas vezes a canção foi reproduzida pelo usuário.

Uma forma de ter acesso a esses dados é por meio da plataforma Last.fm. O app se conecta ao Spotify e rastreia o número de repetições de uma canção, além de fornecer um relatório com outras informações - como estatísticas e sugestões de artistas e álbuns, conforme o gosto musical do usuário.

6. Descobrir qual música está tocando.

Poder identificar músicas também seria um bom recurso nativo para o Spotify. Seria interessante, por exemplo, estar em um determinado local e, ao ouvir uma música desconhecida, ativar uma função que informasse qual é o nome da canção e artista.

Um app que cumpre essa função é o Shazam, que descobre músicas que estão tocando no ambiente por meio da biblioteca do Apple Music. Com a ferramenta, é possível escutar por alguns segundos a música e, então, descobrir nome e de quem é. Outro aplicativo que fornece o mesmo recurso é o SoundHound.

5 de 5 Shazam permite identificar músicas que estão tocando ao redor — Foto: Marvin Costa/TechTudo Shazam permite identificar músicas que estão tocando ao redor — Foto: Marvin Costa/TechTudo

