7 aparelhos pequenos no tamanho, mas grandes nas funções

Alguns aparelhos eletrônicos podem passam despercebidos por causa do tamanho diminuto, mas na verdade mereciam destaque diante do tanto de engenhosidade embutida em suas tecnologias. Tome como exemplo o Mac Mini ( Apple ), cuja potência permite rodar programas de edição de fotos e vídeos sem travamentos — e melhor, sem ocupar muito espaço no seu setup. Outros acessórios, como caixinhas de som e robôs aspiradores , também oferecem ótimas funcionalidades.

Estes equipamentos são particularmente interessantes para quem vive em casas e apartamentos pequenos, sem muito espaço para expor de aparelhos volumosos. Nas linhas a seguir, confira a seleção do TechTudo com eletrônicos de pequeno porte, mas grandes nas funções.

2 de 9 O Galaxy Fit 2 é um smartwatch, que embora seja pequeno, exerce grandes funções — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy Fit 2 é um smartwatch, que embora seja pequeno, exerce grandes funções — Foto: Divulgação/Samsung

3 de 9 Mesmo pequeno, o Mac Mini pode substituir o gabinete com peças intermediárias à avançadas — Foto: Divulgação/Apple Mesmo pequeno, o Mac Mini pode substituir o gabinete com peças intermediárias à avançadas — Foto: Divulgação/Apple

Embora o tamanho assuste pessoas que estão acostumadas com gabinetes enormes, o Mac Mini pode substituí-los e ocupar menos espaço na sua mesa. A última versão do dispositivo, lançada com processador M1, promete superar computadores com Intel Core i5 e i7, além de ter armazenamento que pode chegar a 2 TB.

A memória RAM desses pequenos aparelhos é de 8 GB ou 16 GB, o que depende da versão comprada nas lojas da Apple. Mesmo que não tenha muita engenhosidade na aparência e com apenas 1,2 kg de peso, esse eletrônico tem uma grande função para os usuários e substitui grandes setups que ocupam espaço no cômodo. Ele é encontrado na Amazon por valores a partir de R$ 7.358.

4 de 9 Os smartwatchs oferecem funções essenciais para quem prática esportes — Foto: Divulgação/Razer Os smartwatchs oferecem funções essenciais para quem prática esportes — Foto: Divulgação/Razer

Os smartwatches também são pequenos aparelhos com grandes funções. O gadget oferece contagem de passos, acompanhamento do batimento cardíaco, medição de pressão arterial e até oxímetro em algumas versões mais atuais. Para quem curte praticar esportes ou frequenta a academia, esse é um eletrônico bastante interessante.

5 de 9 Wi-Fi da Go Pro permite registrar fotos e vídeos pelo app do celular — Foto: Luciana Maline/TechTudo Wi-Fi da Go Pro permite registrar fotos e vídeos pelo app do celular — Foto: Luciana Maline/TechTudo

Diferentemente das câmeras antigas, que ocupavam bastante espaço na bolsa e ainda tinham uma imagem ruim, as GoPros vieram para revolucionar em qualidade e portabilidade. O modelo Hero 10 Black é capaz de filmar com 120 FPS e tirar fotos com 23 MP, o que demonstra um grande avanço entre os modelos convencionais.

Por serem pequenas, as GoPros são muito usadas para filmar a prática de esportes ou para registrar o dia a dia. É comum ver canais no YouTube e em outras plataformas que mostram a rotina de quem anda de moto nas grandes cidades, tudo através da lente dessa pequena câmera. A GoPro Hero9 Black pode ser adquirida por cifras a partir de R$ 2.199.

4. Caixinha de som

6 de 9 Quanto mais portátil a caixinha de som for, mais fácil se torna carregá-la para festas e outros tipos de eventos — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo Quanto mais portátil a caixinha de som for, mais fácil se torna carregá-la para festas e outros tipos de eventos — Foto: Nicolly Vimercate/TechTudo

Nem sempre tamanho é documento, como no caso das caixinhas de som. Muitos consumidores associam a grandiosidade deste eletrônico com sua qualidade, porém existem inúmeras versões compactas no mercado com excelente áudio. Marcas como Sony e JBL são especialistas nisso, e desenvolvem modelos que prometem até ser melhores que caixas grandes.

Algumas funções comuns nesses pequenos aparelhos de som são conexão via Bluetooth, resistência à água e bateria duradoura. Isso sem contar que a portabilidade é uma das maiores vantagens, já que é possível levar para qualquer festa entre amigos sem pesar na bolsa durante o transporte.

5. Robô aspirador (R$ 547)

7 de 9 O robô aspirador é capaz limpar a sua casa automaticamente, sem grandes dificuldades — Foto: Divulgação/iRobot O robô aspirador é capaz limpar a sua casa automaticamente, sem grandes dificuldades — Foto: Divulgação/iRobot

Uma mãozinha no cuidado com a casa é sempre bom. O robô aspirador veio para revolucionar esse auxílio, já que, além de ocupar pouco espaço, ainda é capaz de aspirar e até passar pano sozinho. No Brasil, existem modelos de preços variados, mas que estão disponíveis a partir de R$ 547 na internet.

Algumas funções desses pequenos aspiradores são a conexão com internet e com assistentes de voz, programação de horário para aspirar ou mesmo mapeamento de todas as áreas da casa. É importante salientar que essas funcionalidades podem mudar de acordo com o aparelho e seu preço.

6. Carregador portátil (R$ 253)

8 de 9 Carregadores portáteis são ótimos aliados de quem precisa manter o smartphone sempre carregado — Foto: Divulgação/Multilaser Carregadores portáteis são ótimos aliados de quem precisa manter o smartphone sempre carregado — Foto: Divulgação/Multilaser

A portabilidade não é um problema dos carregadores tradicionais para celular. Por outro lado, a vantagem do carregador portátil é ajudar quem está com pouca bateria e não tem onde carregar o telefone ou outro aparelho eletrônico. Apenas com o auxílio de um cabo, esse acessório é fundamental para quem não pode ficar sem carga durante a rotina.

Na hora de comprar, existe uma infinidade de opções com tamanhos e marcas diferentes. É importante mapear o quanto esse acessório é essencial na sua rotina, já que o tamanho da bateria interfere em como o carregador portátil pode carregar seu eletrônico. Existem versões a partir de 2.000 mAh e que vão até 20.000 mAh, como é o caso do PB20KBK, da Geonav, vendido por a partir de R$ 253.

7. Rastreador digital (R$ 289)

9 de 9 As smartTags podem ficar na coleira do cachorro ou em outros lugares — Foto: Divulgação/Samsung As smartTags podem ficar na coleira do cachorro ou em outros lugares — Foto: Divulgação/Samsung

Por último, o rastreador digital é um ótimo aliado para pessoas que esquecem onde estão seus pertences. Esse eletrônico pode ser conectado ao seu smartphone e mostrar a localização de outro acessório dentro de casa ou até mesmo fora dela. Entre os modelos mais populares estão o AirTag ( Apple) e o SmartTag (Samsung).

O rastreador tem sido usado até mesmo na coleira de animais de estimação. Assim, caso o gato ou cachorro fuja de casa, é possível saber onde ele está e achá-lo sem grandes dores de cabeça. Eles são vistos na Amazon pelos seguintes preços:



No vídeo abaixo, veja como evitar os perigos dos lixos eletrônicos