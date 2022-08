7 aplicativos que podem te ajudar a tornar o mundo um lugar melhor

Alguns aplicativos disponíveis para celulares Android e iPhone ( iOS ) podem te ajudar a fazer a diferença no mundo. As opções podem ser úteis para mudar hábitos de consumo, proteger o meio ambiente e os animais, fazer doações e melhorar o bem-estar pessoal e coletivo de forma geral. No app Colsan, por exemplo, é possível encontrar pontos de doação de sangue e agendar atendimentos. Já no SuperOpa e Enjoei , você consegue encontrar produtos diversos para reaproveitar e, assim, evitar o desperdício. Veja, a seguir, sete apps que podem te ajudar a fazer o bem.

1. COLSAN (Android e iOS)

O Colsan é um aplicativo para a doação de sangue, disponível para download em celulares Android e iPhone (iOS). Nele, usuários podem encontrar pontos de coleta de sangue para fazer doações, agendar atendimentos e até mesmo encontrar mais informações sobre o procedimento. Para usá-lo, basta fazer login ou realizar cadastro - para isso, é só inserir dados como nome, CPF, cidade e tipo sanguíneo.

2. SuperOpa (Android e iOS)

Para evitar o desperdício de alimentos e ainda economizar, o SuperOpa pode ser útil. O aplicativo permite adquirir produtos por um preço bem mais baixo do que o habitual por estarem próximos da data de vencimento ou danificados - mas ainda assim próprios para o consumo. Além disso, vale ressaltar que a compra pode ser feita diretamente por distribuidoras, o que facilita o recebimento ou retirada dos itens.

Ao abrir o aplicativo, basta fazer cadastro e informar o endereço. Feito isso, você só precisa selecionar os produtos que possui interesse em comprar e selecionar o ponto de distribuição mais próximo para fazer a compra.

3. Enjoei (Android e iOS)

No Enjoei, usuários podem comprar e vender produtos usados em bom estado de conservação, como roupas, acessórios, sapatos, celulares e outros. Para usá-lo, basta fazer cadastro com as credenciais do Google e incluir seu endereço. Feito isso, já será possível explorar as lojas existentes ou buscar, através da barra de pesquisa, por palavras-chave de produtos do seu interesse.

Caso queira anunciar algo na plataforma, basta tocar no botão “Vender” e preencher as informações referentes ao produto. Feito isso, ele estará disponível para ser consultado por outros usuários. Dessa forma, o app pode ser útil para se desfazer de itens que já não usa mais e evitar o desperdício.

4. HandTalk (Android e iOS)

Para aprender Libras ou ter uma ferramenta para se comunicar pela língua, o HandTalk é uma boa opção. Após fazer cadastro, usuários podem acessar recursos diversos no aplicativo, como dicionário, tradutor e cursos online. Na página inicial, por exemplo, é possível conferir o intérprete 3D chamado Hugo, que pode fazer traduções por meio de textos ou gravações de áudio. Caso queira, também dá para personalizar o avatar, como mudar roupa e acessórios.

Com download para Android e iPhone (iOS), o HandTalk é um aplicativo que disponibiliza todas as funções de forma gratuita. Contudo, durante o seu uso, alguns anúncios são exibidos. Para eliminá-los, é necessário pagar R$ 4,99.

5. Ribon (Android e iOS)

O Ribon permite fazer doações para a caridade sem ter que realmente gastar dinheiro. Isso porque o app oferece moedas virtuais, denominadas Ribons, que podem ser usadas no procedimento. Para ganhá-las, é preciso cumprir certas tarefas, como ler notícias, sugerir histórias do bem e realizar as atividades de bem-estar propostas. Assim, as empresas parceiras enviam dinheiro de verdade, por meio dos anúncios, e possibilitam as contribuições dos usuários para os projetos escolhidos.

É possível doar para ajudar na marcação de consultas, no redirecionamento de alimentos, no fornecimento de medicamentos e mais. Para isso, escolha uma das possibilidades disponíveis no app e toque em “Doar”. Mas, se quiser ajudar ainda mais, vá até à área de assinaturas e contribua diretamente por meio de assinatura mensal ou doação única.

Com o aplicativo Be My Eyes, pessoas com deficiência visual podem solicitar a ajuda de voluntários para a realização de pequenas tarefas, como identificar o botão correto em um controle remoto, saber a data de validade de um produto e mais. Então, na página inicial do app, o usuário deve escolher se precisa de auxílio ou se deseja ser um voluntário.

Caso deseje solicitar algo, basta realizar uma chamada de vídeo ou áudio através do serviço. Já se quiser auxiliar alguém, é preciso esperar que o aplicativo emita um alerta de ligação e, então, decidir atender.

7. MeAuDote (Android)

Para adotar ou ajudar animais abandonados, como cães e gatos, é possível usar o app MeAuDote. O aplicativo permite encontrar um novo animal de estimação ou divulgar informações sobre algum bichinho em lar temporário. Para usá-lo, basta fazer login ou cadastro com as credenciais do Facebook.

Na página inicial do serviço, o usuário encontra os animais disponíveis para doação e, caso haja interesse, pode entrar em contato com o dono para saber mais informações e marcar um local para buscá-lo. Já no menu do app, é possível fazer o cadastro de algum animal para doar. O MeAuDote pode ser usado por qualquer pessoa e também por ONGs, abrigos e centros de zoonoses.

