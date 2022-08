7 funções do Android que vão mudar a forma como você usa seu celular

Celulares Android possuem diversos recursos nativos que, ao serem ativados, podem melhorar sua navegação e produtividade. Alguns deles podem ser muito úteis no dia a dia, como a possibilidade de personalizar notificações, inserir atalhos de aplicativos e duplicar softwares para usá-los em duas contas diferentes - como o WhatsApp . Além disso, a configuração de modos, como o "Soneca", e serviços, como o Gboard , também podem trazer praticidade. Veja, a seguir, sete funções do Android que vão mudar a forma como você usa o celular.

1 de 7 Melhorias no Android podem facilitar o uso do sistema operacional; confira lista — Foto: Pedro Vital/TechTudo Melhorias no Android podem facilitar o uso do sistema operacional; confira lista — Foto: Pedro Vital/TechTudo

1. Usar o Gboard e suas opções de personalização

O Gbord é o teclado do Google e vem como padrão em alguns celulares Android. O serviço tem diversas opções de personalização para aprimorar sua usabilidade. Uma das ferramentas, por exemplo, permite criar atalhos para respostas prontas. Dessa forma, um termo enviado com frequência pode ser obtido somente ao digitar as três primeiras letras.

Outro recurso do Gboard é a criação de emojis personalizados, que combina stickers para formar um novo. O app também conta com a opção de salvar dados da área de transferência, o que permite visualizar um histórico recente de tudo o que foi copiado e colado. Ainda, outra possibilidade do serviço é a de mudar o layout, como para poder usar com uma mão só. Veja aqui as principais funções do teclado da Google.

2 de 7 Gboard permite salvar mensagens para serem adicionadas por atalho — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Gboard permite salvar mensagens para serem adicionadas por atalho — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Atalhos para os apps

Inserir atalhos para apps é outro recurso nativo que pode ser útil, já que permitem desmembrar submenus de determinados aplicativos. Assim, em vez de precisar abrir um app e buscar a guia desejada dentro dele, o atalho dispõe o ícone específico já na tela inicial do celular. No caso do YouTube, por exemplo, as abas que podem ser transformadas em atalhos são “Busca”, “Inscrições” e “Explorar”. Vale ressaltar, contudo, que nem todas as plataformas permitem fazer isso.

Para adicionar um atalho na tela inicial, encontre o aplicativo desejado e pressione-o por alguns segundos. Toque no menu desejado e arraste-o para a tela inicial. Dessa forma, o atalho será fixado como se fosse outro app no celular. Ao abri-lo, o encaminhamento para a guia escolhida será feito de forma automática.

3 de 7 Aprenda a inserir atalhos de abas no Android — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Aprenda a inserir atalhos de abas no Android — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Modo de convidado

O modo de convidado do Android permite trocar a conta atual por outra que “restaura” o sistema de fábrica, que conta com apenas os aplicativos padrões do celular. Nessa versão, todas as fotos, vídeos, dados bancários e aplicativos pessoais não podem ser visualizados. Assim, o recurso funciona como um modo de navegação anônima, e pode ser útil para pessoas que queiram emprestar o celular ou desejam mais privacidade e segurança.

Para ativar, vá em “Configurações” > “Usuários e contas” > “Usuários” > “Convidado”. Para reverter o processo, basta ir novamente na mesma tela e tocar em “Remover convidado”. Após voltar para a conta original, todos os dados e históricos realizados na conta do Modo Convidado serão excluídos.

4 de 7 Modo convidado pode ser ativado para obter mais privacidade em celulares com Android - com exceção de modelos da Samsung. — Foto: Reprodução/Lucas Mendes Modo convidado pode ser ativado para obter mais privacidade em celulares com Android - com exceção de modelos da Samsung. — Foto: Reprodução/Lucas Mendes

4. Diferentes regras para o Não Perturbe

O modo “Não Perturbe” permite que chamadas e alertas sejam silenciados por um período ou até que o botão seja desativado. Geralmente, o recurso está presente na barra de configuração rápida e pode ser habilitado facilmente. Porém, o que muitos usuários não sabem é que é possível personalizar diferentes regras para o “Não Perturbe”.

É possível, por exemplo, agendar um horário específico para que o modo silencioso seja ativado automaticamente, todos os dias. Além disso, também dá para configurar exceções para os agendamentos - como permitir que apenas chamadas emitam som no horário silenciado, por exemplo. Para ativar a função, pressione “Configurações” > “Som” ou “Notificações” > “Não perturbe”. Na tela, personalize as regras da função - como agendamento de horários, exceções e recursos adicionais.

5 de 7 Escolha o que são prioridades no modo "Não perturbe" no Android — Foto: Reprodução/ Taysa Coelho Escolha o que são prioridades no modo "Não perturbe" no Android — Foto: Reprodução/ Taysa Coelho

5. Modo ‘soneca’ nas notificações

O modo “soneca” torna possível adiar uma notificação para que ela seja exibida mais tarde. O recurso pode ser útil para quem não quer remover totalmente uma notificação, mas também não deseja visualizá-la naquele momento. A função permite que o alerta do app volte a ser exibido na tela após um determinado período, como 15 minutos ou uma hora.

Para ativar a função, quando uma notificação for recebida, arraste-a um pouco para a esquerda ou direita. Quando o ícone de relógio ou “Zzz” aparecer, basta tocar sobre ele, e, então, escolher o tempo personalizado.

6. Usar ‘clones’ dos apps

Outra possibilidade do Android é a de duplicar aplicativos - como WhatsApp, Instagram, Facebook e outros. A funcionalidade "clona" o software e possibilita que ele seja usado em contas diferentes. É possível, por exemplo, logar em duas contas do WhatsApp ao mesmo tempo - como uma pessoal e outra profissional.

A função está disponível de forma nativa em celulares de algumas marcas, como Samsung, Xiaomi e OnePlus. Cada versão apresenta um nome diferente para o recurso, como Dual Messenger na Samsung e Parallel Apps no OnePlus. Em outros modelos, é possível baixar um app de clonagem na Google Play, como o Parallel Space.

Na Samsung, o recurso pode ser ativado em “Configurações” > “Recursos avançados” > “Dual Messenger”. Escolha o app disponível e o app será clonado no aparelho. Já com o aplicativo Parallel Space, é necessário abri-lo, tocar no aplicativo desejado e escolher a opção “Adicionar ao Espaço Paralelo”. O aplicativo será adicionado à plataforma. Em seguida, é só pressioná-lo no app para executar a ativação e clonagem.

6 de 7 É possível duplicar apps para serem usados com duas contss — Foto: Reprodução/Raquel Freire É possível duplicar apps para serem usados com duas contss — Foto: Reprodução/Raquel Freire

7. Usar o modo ‘always on’

Diversos celulares Android apresentam o modo “Always On”, que mantém a tela ligada e exibe informações escolhidas pelo usuário - como horário, temperatura e data. A função está disponível em aparelhos com tela AMOLED, tecnologia que permite mais fluidez e qualidade de imagens.

Caso o smartphone não apresente a função de forma nativa, existem apps disponíveis na Play Store que cumprem a mesma função. Um deles é o Always On AMOLED, que conta com o recurso de forma gratuita e oferece a possibilidade de manter notificações e outros dados sempre habilitados na tela do celular.

7 de 7 Você pode definir um intervalo de tempo para que o Always On Display se desligue sozinho (Foto: Reprodução/Filipe Garrett) — Foto: TechTudo Você pode definir um intervalo de tempo para que o Always On Display se desligue sozinho (Foto: Reprodução/Filipe Garrett) — Foto: TechTudo

Com informações de MakeUseOf e ComputerWorld

Veja também: Quatro coisas que você nunca deve fazer no seu celular Android