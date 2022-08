7 funções 'escondidas' do iPhone que podem te deixar mais produtivo

Celulares iPhone ( iOS ) contam com funções nativas que podem ajudar usuários a manter sua produtividade ao longo do dia. Recursos como o modo Foco e o Tempo de Uso, por exemplo, permitem silenciar notificações e restringir o acesso a determinados apps , evitando possíveis distrações. Ainda, outras funcionalidades conseguem auxiliar na realização de tarefas, como solicitar lembretes à Siri e buscar por arquivos e serviços no Spotlight. Confira, a seguir, sete funções muito úteis do iPhone (iOS) para melhorar seu rendimento no dia a dia.

1 de 8 iPhone: lista traz sete recursos que podem ajudar usuários em produtividade — Foto: Thássius Veloso/TechTudo iPhone: lista traz sete recursos que podem ajudar usuários em produtividade — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

1. Configurar "Modo Foco"

O modo Foco é uma boa opção para quem deseja se manter mais produtivo durante o dia. A função reduz as distrações para que o usuário se mantenha focado em uma tarefa, e pode ser configurada de maneira simples a partir dos ajustes do iPhone. Quando ativada, a ferramenta silencia temporariamente as notificações, chamadas, aplicativos e contatos selecionados pelo usuário. Assim, serviços específicos só poderão ser usados se habilitados para o Foco escolhido.

Para acessar a função, acesse os "Ajustes" e toque na aba "Foco". Em seguida, selecione uma das opções disponíveis na próxima tela, ou aperte no ícone de "+", no canto superior direito, para configurar um novo Foco. Nas próximas telas, você pode indicar quais apps e contatos poderão notificá-lo, e também definir automações para o recurso - como fazer com que o Foco seja habilitado de forma automática em um horário específico, ou ao chegar em um local como trabalho, por exemplo.

2 de 8 Criando um novo modo Foco no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Criando um novo modo Foco no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

2. Limitar o tempo de uso de apps

Se quiser passar menos tempo no celular para ser mais produtivo em outras tarefas, o Tempo de Uso do iPhone também pode ajudar. Com o recurso, é possível definir limites diários para diversas categorias de aplicativos e, assim, reduzir o tempo de navegação no smartphone.

Para configurar o Tempo de Uso, acesse os ajustes do celular e toque sobre a aba "Tempo de Uso". Em seguida, aperte em "Limites de Apps" e pressione em "Adicionar Limite". Na próxima tela, selecione as categorias e apps desejados e toque sobre "Seguinte" para prosseguir. Agora, defina um período de tempo limite para o app e vá em "Adicionar" para concluir.

3 de 8 Com o Tempo de Uso é possível definir limites para apps no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro Com o Tempo de Uso é possível definir limites para apps no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

3. Definir restrições de comunicação

Assim como é possível definir limites para apps com o Tempo de Uso, também dá para usar o recurso para restringir contatos. Para isso, acesse "Ajustes" e vá até "Tempo de Uso". Na próxima página, selecione "Limites de Comunicação" > "Comunicação Permitida" > "Durante o Tempo de Uso" e defina quem poderá entrar em contato quando o recurso estiver habilitado.

As opções incluem "Apenas Contatos", "Contatos e Grupos com Pelo Menos um Contato" e "Todos". As restrições serão aplicadas às ligações recebidas pelo celular, mensagens de texto e contatos do iCloud. Vale dizer que as chamadas dos contatos de emergência são sempre permitidas, mesmo com a função em curso.

4 de 8 O Tempo de Uso do iPhone (iOS) permite definir restrições de comunicação — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Tempo de Uso do iPhone (iOS) permite definir restrições de comunicação — Foto: Reprodução/Clara Fabro

4. Usar o Resumo Agendado

As notificações recebidas no celular também podem distrair bastante durante o di. Por isso, se deseja se manter produtivo, uma ação interessante é desativá-las por um tempo. Uma função que pode ajudar nisso é o Resumo Agendado de notificações, recurso em que o usuário pode escolher receber alertas menos relevantes em horários específicos do dia - como após o trabalho, por exemplo.

Para ativá-lo, acesse os ajustes e toque sobre "Notificações". Em seguida, aperte em "Resumo Agendado" e ative a chave ao lado da opção. Na próxima tela, toque em "Continuar" e, para prosseguir, selecione os aplicativos para o resumo. Para concluir o procedimento, basta definir o horário desejado para receber os alertas e tocar em "Ativar Resumo de Notificações".

5 de 8 O "Resumo Agendado" exibe alertas menos relevantes apenas em horários específicos do dia — Foto: Reprodução/Clara Fabro O "Resumo Agendado" exibe alertas menos relevantes apenas em horários específicos do dia — Foto: Reprodução/Clara Fabro

5. Usar a Siri para criar lembretes

A Siri também pode ser uma aliada na produtividade. Através dela, é possível definir diversos tipos de lembretes, como de pausa, para lembrar de enviar um e-mail ou realizar outras tarefas da rotina. Para isso, basta dizer o comando "E aí, Siri" (veja aqui como ativar) e, em seguida, completar com: "Me lembre de [tarefa]". Então, o lembrete será ativado automaticamente.

6 de 8 É possível usar a Siri para definir lembretes no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível usar a Siri para definir lembretes no iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Clara Fabro

6. Fazer buscas usando o Spotlight

O Spotlight é um recurso bastante útil porque permite que o usuário faça pesquisas na internet e no iPhone ao mesmo tempo de maneira rápida. Apesar de ser pouco utilizada, a função possibilita realizar buscas rápidas de contatos, e-mails, apps e até notícias na web em poucos passos, sem ser necessário abrir o app do navegador ou vasculhar todas as seções do celular.

Para usá-la, basta deslizar a Tela de Início do meio para baixo e tocar sobre o ícone de lupa para fazer a pesquisa. Feito isso, digite uma palavra-chave e aguarde pelos resultados.

7 de 8 O Spotlight permite fazer buscas no navegador e no iPhone ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Clara Fabro O Spotlight permite fazer buscas no navegador e no iPhone ao mesmo tempo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

7. Escanear e assinar documentos pelo app Notas

O Notas, aplicativo de anotações do iPhone (iOS), conta com uma funcionalidade que permite escanear e assinar documentos de forma nativa pelo celular. O recurso pode ser particularmente útil para quem trabalha com assinaturas virtuais, e também é uma opção a plataformas como o DocuSign e Adobe, que eventualmente podem cobrar taxas pelos serviços.

Para escanear um documento, abra o app e crie uma nova nota ao tocar sobre o ícone do canto inferior direito da tela. Em seguida, aperte na câmera, no menu inferior, e pressione em "Escanear Documentos". Agora, basta enquadrar o documento no visor do celular e tirar uma foto.

8 de 8 É possível usar o Notas para digitalizar e assinar documentos — Foto: Reprodução/Clara Fabro É possível usar o Notas para digitalizar e assinar documentos — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Já para assinar um documento, abra o app e selecione o arquivo desejado. Em seguida, toque sobre o ícone de compartilhamento, no canto superior direito da tela e vá em "Marcação". Depois, no menu inferior, toque sobre o ícone de "+" e selecione a opção "Assinatura". Agora, escreva sua assinatura no local indicado, toque em "Ok" no canto superior direito da tela e reposicione a assinatura no local do documento para finalizar.

