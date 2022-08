7 notebooks variados para presentear no Dia dos Pais 2022

O Dia dos Pais 2022 será comemorado no próximo domingo (14) e notebooks podem ser boas opções para filhos que desejam surpreender no presente. Os computadores portáteis suprem diversas necessidades diárias, como trabalho, entretenimento e até jogos. As empresas Dell , Lenovo , Asus , Acer e Apple oferecem dispositivos com funções variadas e especificações diversas por preços a partir de R$ 2.743.

O Dell Inspiron i15-i1100-A10PF, por exemplo, pode ser uma boa opção para pais que precisam realizar atividades simples e entretenimento por cifras que partem dos R$ 2.754. Já se a procura é por um computador de padrão mais elevado, o Acer Aspire Nitro 5 listado abaixo oferece um processador Intel Core i5 de 10ª geração e 8 GB de memória RAM por aproximadamente R$ 4.267. Veja a seguir sete notebooks variados para presentar no Dia dos Pais.

1. Lenovo IdeaPad 3 Ryzen 5 – a partir de R$ 2.743

O Lenovo IdeaPad 3 possui tamanho compacto e uma tela padrão de 15,6 polegadas em resolução Full HD (1920 x 1080 pixels) com tecnologia antirreflexo. Ele é uma opção para quem precisa de mais praticidade e eficiência na hora de estudar ou trabalhar, além de funcionar para quem procura um computador de fácil transporte. Disponível em duas opções, nos sistemas Linux ou Windows, o laptop é comercializado por preços que partem de R$ 2.743.

Ele conta com 8GB de memória RAM, armazenamento SSD de 256 GB, alta qualidade de som com certificação Dolby Audio, câmera HD de 720p com função de privacidade e Wi-Fi AC ultrarrápido. O processador é o AMD Ryzen 5 5500U, que possui seis núcleos e 12 threads. A máquina da Lenovo soma 4,8 de 5 estrelas, e os compradores da Amazon destacam a velocidade e a leveza. Porém, alguns se decepcionam ao usá-lo em alto desempenho.

Prós: rapidez e leveza

rapidez e leveza Contras: pode não agradar quem busca um notebook de alto desempenho

O Dell Inspiron i15-i1100-A10PF deve ser uma boa opção para pessoas que realizam atividades simples, como edição de textos, trabalhos acadêmicos, manipulação de planilhas e navegação na internet. Apesar de ser um modelo de entrada da marca, traz armazenamento em SSD de 128 GB somados a 1 TB de espaço na nuvem, 4GB de memória RAM e Windows 11 de fábrica.

O processador é o Intel Pentium Gold, enquanto o display oferece 15,6 polegadas, resolução de 1920 x 1080 pixels e retroiluminação por LED. Avaliado com 4,8 estrelas na Amazon, os compradores destacam o custo-benefício e indicam que a máquina atende a quem procura se dedicar aos estudos. Esta versão do Dell Inspiron i15 é vendida por cerca de R$ 2.754 na Amazon.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não há

3. Asus Vivobook X515 – a partir de R$ 3.477

O Asus Vivobook X515 também é um modelo para quem procura um equipamento com funções básicas para trabalho e estudos. O destaque fica pelo tamanho compacto, que facilita o transporte. Apesar de possuir uma tela de 15,6 polegadas, considerada grande pelo mercado, o dispositivo é visto como um dos menores computadores nesta categoria do mercado.

Nas principais configurações, estão o processador Intel Core i5 com GPU Intel UHD Graphics integrado, memória RAM de 4 GB, tela Full HD, Windows 11 Home e SDD de 256 GB. O modelo possui suporte para a instalação futura de um SSD ou HD para quem deseja aumentar a capacidade de armazenamento interno. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam que ele atende às necessidades básicas do home-office com rapidez e facilidade. Até o momento, não foram feitos comentários negativos. Esta opção pode ser comprada por cifras que partem de R$ 3.477.

Prós: rapidez e possibilidade de aumentar o volume de armazenamento

rapidez e possibilidade de aumentar o volume de armazenamento Contras: não há

4. Acer Aspire Nitro 5 – a partir de R$ 4.267

O Acer Aspire Nitro 5 é uma opção para quem deseja presentar o pai com um computador de maior desempenho, mas não quer abrir mão da portabilidade investindo em um notebook gamer. De acordo com os últimos compradores da Amazon, que avaliaram o produto em 4,8 de 5 estrelas, ele possui uma potência pouco vista para dispositivos nesta faixa de preço, com excelente custo-benefício. O modelo possui um processador Intel Core i5 de 10ª geração, 8 GB de memória RAM, 512 GB de armazenamento em SSD e placa de vídeo Nvidia GeForce GTX 1650 de 4 GB.

O modelo oferece uma tela de 15,6 polegadas com qualidade Full HD, sistema operacional Windows 11 e tecnologia iPS, função que permite enxergar bem os jogos mesmo em ângulos diferentes. Por ser um computador gamer, é construído com acabamento texturizado e acompanha um teclado retroiluminado em vermelho, com teclas especiais para estratégias de jogos. Além disso, as teclas W, A, S e D possuem iluminação especial para dar mais destaque. Para adquiri-lo, é preciso desembolsar valores próximos dos R$ 4.267.

Prós : configurações gamer e custo-benefício

: configurações gamer e custo-benefício Contras: entrada USB tipo C

O Inspiron i15-3501-WA70S, da Dell, é um computador indicado para tarefas de rotina, home-office ou entretenimento leve. Ele traz memória RAM de 8 GB e SSD de 256 GB para execução fluida dos softwares e tarefas que exigem mais do sistema. O produto oferece tela de 15,6 polegadas em resolução HD de 1290 x 720 pixels. As configurações indicam ainda o sistema operacional Windows 11 de fábrica, um processador Intel Core i7 de 11ª geração e uma placa de vídeo dedicada para o processamento eficiente de vídeos e gráficos.

As laterais do computador fornecem quatro portas de conexão USB, uma P2 para fone de ouvido, uma HDMI e um slot para cartão de memória SD. Avaliado com uma nota 4,4 de 5 na Amazon, os consumidores destacam a ótima performance e a rapidez mantida mesmo com vários aplicativos abertos simultaneamente. Porém, alguns usuários destacam que a máquina pode dar tela azul após um determinado tempo de uso. O modelo é visto por cerca de R$ 4.369.

Prós: 8 GB de RAM e processador i7

8 GB de RAM e processador i7 Contras: não é indicado para jogos pesados

O MacBook Air com processador M1 se destaca por ser um dos produtos mais versáteis da Apple. Com tela retina de 13,3 polegadas (0,33 m) e GPU que oferece processamento ultrarrápido, o modelo promete reproduzir facilmente vários streamings de vídeo em até 4K sem perder nenhum quadro. O computador na cor cinza-espacial pode ser adquirido por preços que partem de R$ 7.499.

O processador M1, criado pela Apple, oferece enorme avanço no desempenho da CPU, GPU e aprendizagem automática, superando a versão MacBook Pro com o chip Intel Core i9. A maior autonomia de 18 horas rende mais produtividade para o usuário e, segundo a própria fabricante, a CPU octa-core é cinco vezes mais rápida para aplicativos que requerem mais do sistema e está à altura de computadores mais atualizados. Avaliado em 4,9 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacam a velocidade e a tela do produto, que exibe textos e fotos mais nítidas. As reclamações indicam danos causados pelo transporte e há também alguns relatos de produtos recondicionados, sem indicação na hora da venda.

Prós: tela retina, processador ultrarrápido M1

tela retina, processador ultrarrápido M1 Contras: necessita de adaptador por não possuir entradas

7. Acer Predator Helios 300 – a partir de R$ 16.498

O Predator Helios 300 possui um chassi todo em alumínio, o que promete uma resistência ao computador. A linha gamer da Acer oferece formato compacto, teclado retroiluminado e tecnologia Predator Sense, que facilita ao usuário abrir o aplicativo com o mesmo nome, dedicado a base de potência da máquina. Ele conta com placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 2060, tela IPS Full HD de 15,6 polegadas com taxa de atualização de 144 Hz e Windows 10 Home. Traz ainda 16 GB de memória RAM em dual-channel e 512 GB em SSD para o armazenamento.

Em conectividade, o modelo possui três portas USB 3.1, sendo uma delas energizada, uma USB-C Thunderbolt 3, um áudio Jack, um conector RJ-45 para internet por cabo e duas saídas de vídeo: uma HDMI e uma Mini DisplayPort. Ainda, traz suporte para o Bluetooth 5.1 e Killer Wi-Fi 6. Avaliado em 4,6 de 5 estrelas, os compradores destacam o display, que fornece antirreflexo Acer ComfyView, função da marca que não transforma a tela em um espelho mesmo quando há um fundo preto. As reclamações vão para o superaquecimento do aparelho. Para adquiri-lo, é necessário desembolsar aproximadamente R$ 16.498.

Prós: rapidez e padrões altos do sistema

rapidez e padrões altos do sistema Contras: esquenta com facilidade

