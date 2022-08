8 apps nativos que você tem no celular, mas não sabe para que servem

Diversos aplicativos nativos estão disponíveis em celulares Android e iPhone ( iOS ) e, embora alguns deles contem com funções úteis e interessantes, nem todos os usuários os conhecem. Por meio deles, é possível realizar várias ações importantes - como no caso do app Carteira, da Apple , que permite a configuração de meios de pagamento no próprio smartphone. Nesse sentido, para aproveitar os apps já instalados no telefone e evitar baixar outros similares que podem apresentar riscos, confira, a seguir, oito opções para usar no dia a dia.

1 de 9 Confira 8 aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) que você tem e provavelmente não sabe para que servem — Foto: Caio Bersot/TechTudo Confira 8 aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS) que você tem e provavelmente não sabe para que servem — Foto: Caio Bersot/TechTudo

O Google One serve para gerenciar o armazenamento em nuvem, e permite guardar arquivos do Google Drive, Gmail e Google Fotos. Por isso, ele pode ser a solução para quem já utilizou os 15GB disponíveis nos serviços do Google e precisa de mais espaço. O app também permite configurar backups automáticos e oferece suporte por meio do chat e do e-mail.

Para utilizá-lo, faça login com a conta do Google que deseja salvar informações, e, depois, vá até a aba armazenamento. Lá, verifique quanto cada serviço já usou dos seus 15GB disponíveis. Então, veja quais apps e arquivos deseja excluir para liberar mais espaço. Mas, se ainda assim precisar de mais gigas, toque em "Upgrade" e escolha um pacote de assinatura. Os planos do serviço iniciam em 100GB, por US$ 2 mensais (R$ 10,40, na cotação atual).

2 de 9 Telas importantes do Google One — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo Telas importantes do Google One — Foto: Júlio César Gonsalves/TechTudo

2. Finder (Android)

Para encontrar apps específicos, o app Finder pode ser muito útil. O serviço oferece uma barra de pesquisa que permite localizar qualquer software ou arquivo rapidamente, e, para isso, precisa apenas de uma palavra-chave.

Para utilizá-lo, toque sobre ele e faça uma busca na barra que irá surgir. Caso não o encontre, vá até às configurações do telefone, toque em aplicativos e use a lupa para procurar pelo “Finder”. Então, defina-o como um dos aplicativos da tela inicial. Assim, sempre que for preciso, o usuário pode recorrer a ele.

3 de 9 Finder — Foto: Júlio César Gonsalves da Rocha/TechTudo Finder — Foto: Júlio César Gonsalves da Rocha/TechTudo

3. Carrier Services (Android)

Serviço de manutenção do Google, o app Carrier Services estabelece conexão com os serviços de comunicação mais recentes das operadoras de celular. Dessa forma, ele permite que os usuários usem a rede GSMA para enviar mensagens, emojis, áudios e imagens via RCS - ou seja, SMS.

Ele atua em segundo plano, e, por isso, não é necessário abri-lo. Mas, uma vez que ele ativa um serviço no celular, é preciso mantê-lo instalado. Por isso, caso perceba que o app não está baixado no seu Android, faça o download pela Google Play Store.

4 de 9 Aplicativo Carrier Services Android — Foto: Júlio César Gonsalves da Rocha/TechTudo Aplicativo Carrier Services Android — Foto: Júlio César Gonsalves da Rocha/TechTudo

4. ConfigAPK (Android)

O ConfigAPK é responsável pela instalação e desinstalação de apps de fora da Google Play Store, ou seja, os chamados APKs, ou "apps terceiros". Ele não fica disponível na Tela de Início ou no Menu, mas, caso queira conferir mais informações sobre, acesse “Configurações” > “Aplicativos” > "ConfigAPK”. Lá, é possível visualizar detalhes do serviço, como notificações, permissões, uso de dados e bateria.

5 de 9 ConfigAPK — Foto: Júlio César Gonsalves da Rocha/TechTudo ConfigAPK — Foto: Júlio César Gonsalves da Rocha/TechTudo

5. Casa (iOS)

O app Casa permite controlar diversos dispositivos inteligentes pelo celular, como caixas de som, câmeras, campainhas, controles de garagem, fechaduras, iluminação, janelas, TVs, tomadas e outros. Dessa forma, basta parear os eletrônicos e organizá-los por cômodo no aplicativo.

Então, quando quiser usá-los, basta acionar comandos de voz através da Siri, como para acender as luzes ou ajustar a temperatura do ar. Caso queira realizar comandos mais específicos, basta usar os ícones disponíveis no app.

6 de 9 App Casa IOS — Foto: Divulgação App Casa IOS — Foto: Divulgação

6. Saúde (iOS)

Para monitorar hábitos de Saúde, como duração dos exercícios, calorias perdidas, horas de sono e frequência cardíaca, este pode ser o app ideal. Para isso, ele coleta os dados disponibilizados pelo iPhone, pelo Apple Watch e até por apps externos que sejam compatíveis.

Para usá-lo, abra o aplicativo, vá até a aba resumo e toque em sua foto de perfil. Em seguida, selecione “Detalhes de saúde” e vá em “editar”. Na página seguinte, insira informações como peso, altura e idade. Por fim é só tocar em “OK”. Caso queira, também é possível adicionar detalhes de ficha médica e escolher categorias para acompanhar, como horas em pé e minutos de exercícios.

7 de 9 Páginas do app Saúde — Foto: Divulgação Páginas do app Saúde — Foto: Divulgação

7. Dicas (IOS)

O aplicativo Dicas possibilita ao usuário conhecer melhor outros apps e produtos da Apple, além de conferir todas as novidades e truques da marca. Na tela inicial, algumas das opções presentes são: Bem-vindo ao iPhone, Essenciais e Bem-vindo ao Apple Watch. É um aplicativo interessante para quem nunca utilizou iOS e quer se familiarizar com o sistema, ou ainda para quem deseja conhecer todos os recursos disponíveis em seu iPhone.

8 de 9 App Dicas — Foto: Divulgação App Dicas — Foto: Divulgação

8. Carteira (iOS)

O app Carteira é uma ótima opção para gerenciar métodos de pagamento e armazenar documentos no iPhone. Isso porque a plataforma permite adicionar cartões de crédito e débito, ingressos, cartão de vacina, carteirinha de estudante e até cartões de embarque. Assim, o usuário dispensa a necessidade de portar versões físicas e pode efetuar pagamentos ou garantir acessos de forma mais rápida.

Para usá-lo, abra o aplicativo e toque em + para adicionar um cartão de crédito, débito, vale alimentação, transporte público ou outros na Apple Pay. Então, quando quiser fazer uma compra, por exemplo, basta aproximar o celular do dispositivo de pagamento, como uma maquininha de cartão ou leitor, e aguardar validação.

9 de 9 Aplicativo Wallet (Carteira) — Foto: Divulgação Aplicativo Wallet (Carteira) — Foto: Divulgação

