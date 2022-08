8 coisas que você pode fazer no celular em momentos de tédio

Usar o celular pode ser uma boa maneira de fugir de momentos de tédio, e é comum que as redes sociais sejam a primeira alternativa buscada nessas situações. Porém, além das redes sociais, existem outras opções que podem ser feitas no aparelho e que também ajudam a preencher os momentos ociosos. Tarefas como personalizar tela de início e de bloqueio, fazer manutenção do dispositivo e reorganizar as mensagens podem ser úteis para ocupar o tempo com algo que nem sempre é possível de ser feito em dias com mais afazeres.

Alguns apps podem ainda auxiliar na busca por novas opções de lazer, como músicas, podcasts, filmes e leituras. É possível, inclusive, encontrar essas sugestões nos próprios assistentes virtuais nativos do celular. Confira, nas próximas linhas, oito coisas para fazer no celular que vão além das redes sociais e que podem servir para melhorar os dias de tédio.

1 de 9 Conheça oito itens para fazer no smartphone em momentos de tédio — Foto: Pond5 Conheça oito itens para fazer no smartphone em momentos de tédio — Foto: Pond5

1. Customizar e reorganizar Tela de Início e de Bloqueio

Uma boa alternativa para momentos ociosos é experimentar novas organizações para a tela de início e de bloqueio do celular. A partir de recursos nativos, é possível modificar tema, papel de parede, ícones, cores e outros. Para abrir o ajuste no Android, pressione por alguns segundos a tela inicial até que apareçam as opções de personalização. No iPhone, é possível baixar alguns aplicativos para poder realizar essas alterações, como o Nova Launcher e o Moloko, disponíveis na App Store.

Também pode ser interessante aproveitar o momento para reorganizar aplicativos e analisar quais apps estão sendo pouco usados e podem ser descartados. Além disso, incluir ou alterar widgets na tela inicial - como de eventos do calendário, notas e previsão do tempo -, também pode ser uma boa opção.

2 de 9 Atualizar tema e ícones pode ser um passatempo interessante para dias entediantes — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Atualizar tema e ícones pode ser um passatempo interessante para dias entediantes — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

2. Fazer manutenção do celular

Outra coisa a fazer é analisar o desempenho e segurança do celular e aplicar as manutenções necessárias. Acessar as configurações do smartphone e verificar, por exemplo, quais apps estão com permissões desnecessárias ou que consomem muita bateria, podem ser análises importantes. Para fazer isso no Android, vá em “Configurações” > “Aplicativos” e toque nos apps desejados. No iPhone, abra a tela “Ajustes” > “Privacidade” para administrar permissões, e “Ajustes” > “Bateria” para verificar uso da bateria pelos apps.

Alguns sistemas também incluem antivírus e proteção contra malwares embutidos. Por isso, pode ser útil aproveitar o momento para realizar uma varredura nos aplicativos por meio desses softwares. Caso esses serviços não estejam disponíveis de forma nativa, é possível fazer o download de apps que cumprem a mesma função na Google Play e App Store, como o dfndr security.

3 de 9 Configure o aparelho para aumentar a segurança do sistema — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Configure o aparelho para aumentar a segurança do sistema — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

3. Vasculhar e explorar o mundo através do Street View do Google Maps

Essa opção é voltada mais para o entretenimento do que para produtividade. O Street View do Google Maps permite ter uma visão 360° de ruas e regiões em vários lugares do mundo, e explorá-los por meio do app pode ser uma boa forma de passar o tempo.

Para usar o Street View, basta entrar no Google Maps, pesquisar o lugar desejado e pressionar no mapa a rua ou região que deseja ver. Então, o aplicativo irá exibir uma imagem em miniatura do local, com uma seta circular, símbolo do Street View. Abra a imagem e percorra o espaço ao deslizar o dedo ou tocar duas vezes na tela.

4 de 9 Conheça lugares novos pelo Street View, do Google — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Conheça lugares novos pelo Street View, do Google — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

4. Reorganizar caixa de e-mails e mensagens

Outra alternativa para os momentos de tédio é organizar e limpar e-mails e mensagens do WhatsApp e SMS. É comum que arquivos fiquem acumulados nesses aplicativos, e remover conversas que não são importantes, ou e-mails que já foram lidos, pode ser uma boa opção para gastar seu tempo, além de garantir também a limpeza da memória do celular.

Outra dica é reorganizar a caixa de e-mails por pastas ou assuntos. Assim, ficará mais fácil de filtrar os arquivos e armazenar aqueles que não podem ser descartados. Veja como fazer isso aqui.

5 de 9 Organize e-mails e mensagens em dias mais ociosos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Organize e-mails e mensagens em dias mais ociosos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

5. Procurar novas músicas e/ou podcasts no seu app de streaming

Caso tenha fone de ouvidos em mãos, descobrir novas músicas ou podcasts é outra forma interessante de ocupar tempo ocioso no celular. No Spotify, por exemplo, é possível acessar diversos recursos que possibilitam essa procura. A guia “Buscar” do serviço de streaming apresenta várias opções de novidades que podem ser escutadas, como canções e programas de rádio. Também é possível encontrar podcasts e músicas em alta que estejam alinhados com o seu perfil e gostos musicais.

Na aba "Rádio" , é possível encontrar opções semelhantes ao artista, canção ou playlist selecionada. É uma ferramenta interessante para conhecer novas bandas e cantores, além de músicas diferentes que ainda não foram ouvidas. Caso não tenha um fone próximo a você, uma boa dica é guardar para ouvir mais tarde.

6 de 9 Função Rádio no Spotify cria playlist com músicas semelhantes ao artista ou canção selecionada — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Função Rádio no Spotify cria playlist com músicas semelhantes ao artista ou canção selecionada — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

6. Descobrir no Letterboxd novos filmes para ver

Descobrir novos filmes para assistir também pode ser uma opção interessante para se distrair nos momentos entediantes. Para facilitar a busca por títulos diferentes, por exemplo, o Letterboxd pode ser útil. O aplicativo funciona como uma rede social, e permite ler resenhas, verificar avaliações de outros usuários e descobrir mais informações das produções cinematográficas, como elenco e sinopse.

O app apresenta também os filmes mais populares do momento, o que facilita a busca por novas opções para assistir. Para usá-lo, basta se cadastrar na plataforma e percorrer as guias de navegação, como “Films”, “Reviews”, “Lists” e “News”. Outra alternativa é digitar o nome da produção que deseja saber mais e verificar o que já foi publicado e informado sobre ela. O app está disponível tanto para Android quanto para iPhone (iOS).

7 de 9 App Letterboxd é opção para conhecer novas produções cinematográficas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes App Letterboxd é opção para conhecer novas produções cinematográficas — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

7. Conferir notícias no Google News

O Google News é mais uma opção de app disponível na Google Play Store e App Store que pode servir como um passatempo, além de manter você devidamente informado(a) no dia a dia. Na plataforma, é possível selecionar quais assuntos te interessam e filtrar por manchetes, notícias locais e editorias variadas.

Na aba “Para você”, o app elege matérias sobre temas que o usuário selecionou anteriormente. Em “Manchetes”, é possível visualizar os destaques de diversos portais de notícias do Brasil e do mundo. Além disso, é possível receber notícias de locais e sites específicos.

8 de 9 Google News traz notícias de portais diversos em app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Google News traz notícias de portais diversos em app — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

8. Testar recursos da câmera e dos assistentes virtuais

A câmera nativa do celular pode proporcionar várias funcionalidades interessantes, e testá-las pode ser uma boa opção de passatempo em momentos de tédio. Ferramentas como imagens panorâmicas e vídeos em câmera lenta são recursos que podem ser configurados com o objetivo de agregar resultados diferenciados para fotos e vídeos. É possível ainda aplicar a grade para fazer fotografias bem centralizadas, além de testar diferentes efeitos.

Ainda, outra atividade interessante de se fazer em momentos de ócio é testar os recursos disponíveis dos assistentes virtuais. A Siri, do iPhone, e Google Assistente, do Android, podem realizar diversas tarefas, como contar piadas, apresentar fatos curiosos e indicar leituras específicas. É possível pedir, por exemplo, sugestões de eventos e locais para conhecer, como restaurantes próximos ou filmes em cartaz. Veja comandos interessantes de testar aqui.

9 de 9 Google Assistente apresenta desde piadas até seleção de filmes em cartaz — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Google Assistente apresenta desde piadas até seleção de filmes em cartaz — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Com informações de MakeUseOf e ReviewGeek

Veja também: 5 Aplicativos gratuitos que você precisa ter no celular!