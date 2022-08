8 games curtos para você jogar no seu tempo livre

Jogos curtos podem ser uma boa alternativa para quem não tem muito tempo livre ou mesmo paciência para dedicar dezenas de horas a um jogo. Títulos de mundo aberto como The Witcher 3: Wild Hunt e Assassin's Creed Odyssey são exemplos de sucesso cujas experiências podem durar mais de 100h. No entanto, nem todo game precisa de tanto conteúdo para se destacar e alguns apostam em experiências mais breves, porém ainda assim divertidas. É o caso de Florence e Journey , que podem ser zerados em poucas horas, tornando-se boas alternativas para jogadores que desejam experiências mais sucintas. A seguir, confira a lista do TechTudo com oito jogos curtos para cada um aproveitar quando puder.

1. Limbo - 3h30

Limbo é um dos jogos independentes mais elogiados dos últimos anos. O game, lançado pela primeira vez em 2010, apresenta a história de um menino em busca de sua irmã perdida em um mundo sombrio. Se quiser encontrá-la, ele deve encarar enigmas, armadilhas e criaturas perigosas pela frente. Com elementos de terror, essa é uma aventura de tentativa e erro, pois você morrerá violentamente algumas (ou muitas) vezes até descobrir o caminho certo.

2. Her Story - 2h30

Dos mesmos criadores de Silent Hill: Shattered Memories e Telling Lies, Her Story é um game de investigação cuja narrativa é apresentada de maneira não linear através de vídeos protagonizados por uma atriz real. Aqui, o player tenta desvendar o desaparecimento de um homem ao analisar um banco de dados da polícia. Sua única pista é uma série de depoimentos da esposa da vítima, mas eles estão fora de ordem.

Her Story é o Melhor Jogo Mobile de 2015, segundo o BAFTA Video Games Award. O game está disponível para PC, Mac, Android e iPhone (iOS), saindo por R$ 20,69 no Steam, R$ 36,95 na Microsoft Store e R$ 22,90 na Google Play Store e na App Store. Além disso, assinantes do Xbox Game Pass podem jogá-lo sem custos adicionais.

3. Journey - 2h

Desenvolvido pela produtora indie ThatGameCompany, Journey é uma obra aclamada por público e crítica, sobretudo por conta da sua estética minimalista. Na pele de um ser sem nome e totalmente coberto por um manto, o jogador acorda em um deserto isolado, onde o único ponto de referência é uma luz no topo de uma montanha. Para chegar lá, portanto, ele precisa resolver enigmas, desvendar segredos do local e encontrar outros viajantes.

Journey foi eleito o Melhor Jogo Independente durante a premiação BGX 2012 e está disponível para PlayStation (PS3), PS4 e PS5) PC (via Steam e Epic Games Store) e iOS. Os preços giram em torno de R$ 30 em todas as plataformas.

4. The Darkside Detective - 2h

The Darkside Detective é um game no estilo point and click que retrata as aventuras do Detetive Mcqueen e do Agente Patrick Dooley, parceiros na agência Darkside Division. O título conta com a mesma jogabilidade de clássicos como Day of the Tentacle e The Secret of Monkey Island, em que você clica e interage como elementos dos cenários, além de solucionar puzzles. Só assim, será possível desvendar os casos mais bizarros que assombram a cidade de Twin Lakes e seus moradores.

O jogo do estúdio Spooky Doorway foi considerado a Melhor Comédia no Aggie Awards 2017. Você pode jogá-lo no Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac e Linux (via Steam, Epic Games Store e GOG).

5. Gone Home - 2h

Eleito o Melhor Jogo independente de 2013 na premiação VGX, Gone Home é um suspense do gênero "walking simulator" repleto de quebra-cabeças, que aposta em uma jogabilidade em primeira pessoa e história imersiva. Nela, ao chegar em casa após uma viagem de meses no exterior, a protagonista Kaitlin não encontra nenhum de seus familiares. Cabe a ela, então, buscar pistas para descobrir o que aconteceu enquanto estava fora.

O game foi produzido e publicado pela desenvolvedora Fullbright para computadores (Windows, macOS e Linux) inicialmente. Depois, ganhou novas versões em diferentes plataformas, chegando ao Nintendo Switch, Nintendo Wii U, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e iOS.

6. Abzu - 2h

Essa é uma boa opção para quem quiser relaxar enquanto aprecia as belezas do fundo do mar. A proposta de Abzu é voltada exclusivamente à exploração de ambientes submarinos, sem combates nem outros desafios. Logo, você acompanha a jornada de um mergulhador enquanto ele conhece vários tipos de vida marinha e descobre resquícios de uma civilização antiga.

Vale destacar que Abzu foi desenvolvido pelo estúdio Giant Squid, formado por profissionais que trabalharam em Journey, e está no catálogo do PS Plus Extra. É possível adquirir o título para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S por até R$ 99,50. Já a versão para PC custa R$ 36,99, via Steam, Epic Games Store, Origin e GOG.

7. The Stanley Parable - 1h30

The Stanley Parable é um suspense em primeira pessoa que acompanha a monótona rotina do digitador Stanley. Em certo dia, todos os seus colegas de trabalho desaparecem, e uma voz misteriosa passa a descrever cada passo do homem. A partir daí, o jogador pode seguir as instruções do narrador ou tentar escapar do lugar. A história é bem curta e, por isso, é possível jogá-la várias vezes para alcançar os múltiplos finais possíveis.

The Stanley Parable foi lançado originalmente em 2013 para computadores (Windows, macOS e Linux). Em 2022, o título indie da Galactic Cafe recebeu uma Ultra Deluxe Edition para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. A versão trouxe novos conteúdos, gráficos atualizados e recursos de acessibilidade.

8. Florence - 41min

Considerado o Melhor Jogo Mobile no The Game Awards e no BAFTA Games Awards de 2018, Florence é uma história interativa capaz de emocionar até os mais durões. Dividido em capítulos, o game retrata a vida de Florence Yeoh, uma jovem de 25 anos pressionada pelas responsabilidades vida adulta. Porém, tudo muda quando ela conhece um violoncelista chamado Krish. Desenvolvido pelo Estúdio Mountains, Florence sai por R$ 12,39 para PC e Mac (via Steam), enquanto a versão para celulares Android e iOS custa entre R$ 16,90 e R$ 12,39.