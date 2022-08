ADC no LOL: veja 5 campeões fáceis de jogar e ideais para iniciantes

Os ADC, ou atiradores, são encontrados com frequência na rota inferior de Summoner's Rift no League of Legends (LOL) , MOBA da Riot Games . Geralmente representados por campeões que atacam de longe, eles são os responsáveis por aplicar a maior quantidade de dano durante as lutas e, por isso, precisam focar na sua sobrevivência ao longo das batalhas. Ao lado da rota do meio, esse grupo deve saber se posicionar durante as lutas em equipe, além de ser eficiente na hora de se comunicar com o suporte durante a partida, o que é essencial para elaborar estratégias.

Se você é iniciante no LOL, tenha em mente que a posição de ADC não é muito recomendada para novatos. A função requer uma boa noção de posicionamento, além de sofrer com a pressão para obter um bom farm. Mas, apesar de não ser uma função fácil, nem todos os personagens são complicados de aprender. Pensando nisso, o TechTudo separou cinco campeões fáceis para começar. Confira!

1 de 6 Jinx, um dos personagens mais conhecidos do LOL, é uma atiradora fácil de aprender a jogar — Foto: Reprodução/Riot Games Jinx, um dos personagens mais conhecidos do LOL, é uma atiradora fácil de aprender a jogar — Foto: Reprodução/Riot Games

👉 Quantos campeões têm no LoL? Tire as dúvidas no Fórum TechTudo

1. Ashe

A Arqueira do Gelo geralmente é uma das personagens mais escolhidas pelos ADCs iniciantes. Isso porque seu kit de habilidades é fácil de entender, além do fato dela conseguir dar poke em seus adversários com facilidade ao utilizar o W. Por fim, Ashe ainda pode contar com o R para escapar de ganks inimigos.

Com o Q acumulado, a heroína recebe Velocidade de Ataque adicional e transforma seu ataque básico em múltiplos ataques. Já o W, Rajada, lança flechas na direção desejada, causando dano. Olhar do Falcão (E) é uma habilidade global que, ao chegar no local definido pelo jogador, revela os inimigos próximos. Por último, a habilidade ultimate da Arqueira do Gelo lança uma flecha em linha reta, que causará dano e atordoará o adversário ao colidir com ele.

2 de 6 Ashe é uma das atiradoras mais fáceis para aprender a jogar de ADC — Foto: Divulgação/Riot Games Ashe é uma das atiradoras mais fáceis para aprender a jogar de ADC — Foto: Divulgação/Riot Games

2. Miss Fortune

A pirata Sarah Fortune, mais conhecida como Miss Fortune, é outra escolha viável para novatos. Assim como a Ashe, a Caçadora de Recompensas consegue aplicar bastante poke durante a fase de rotas com o Q e o E. Além disso, ela recebe Velocidade de Movimento extra quando não está sendo atacada, podendo fugir de inimigos próximos.

Suas habilidades consistem em: o Q dispara um projétil que causa dano a um inimigo e a um alvo atrás dele, o W concede a heroína Velocidade de Movimento extra, passivamente, e pode ser ativado para garantir Velocidade de Ataque adicional durante um breve período. Com o E, Miss Fortune causa dano contínuo em uma área e aplica lentidão aos adversários. Para finalizar, sua ultimate dispara uma saraivada de balas à frente da Caçadora de Recompensas.

3 de 6 A pirata Sarah Fortune é uma capitã das Águas de Sentina, no League of Legends (LOL) — Foto: Divulgação/Riot Games A pirata Sarah Fortune é uma capitã das Águas de Sentina, no League of Legends (LOL) — Foto: Divulgação/Riot Games

3. Jinx

A campeã Jinx, que ficou mundialmente famosa por causa da série Arcane, da Netflix, também apresenta uma gameplay simples. Alternando entre suas armas, o Gatilho Desenfreado consegue aplicar dano em área com seus Ataques Básicos, causar lentidão e enraizar adversários. Além disso, ela recebe Velocidade de Movimento e de Ataque adicional ao auxiliar na destruição de estruturas e no abate de inimigos e monstros épicos.

Graças à sua variedade de armamentos, Jinx pode receber Velocidade de Ataque ou causar dano em área e aumentar seu alcance ao alternar entre Pow-Pow e Fishbones, respectivamente. Com o W, ela utiliza uma pistola de choque para aplicar dano e revelar inimigos. O E lança granadas-armadilhas, que explodem e enraízam os oponentes que passarem por cima. Finalizando, o Gatilho Desenfreado dispara um gigantesco míssil, que acumula dano ao longo do trajeto e explode ao colidir contra um adversário, causando dano em área.

4 de 6 A campeã Jinx ficou mundialmente famosa por causa da série Arcane, disponível na Netflix — Foto: Divulgação/Riot Games A campeã Jinx ficou mundialmente famosa por causa da série Arcane, disponível na Netflix — Foto: Divulgação/Riot Games

4. Caitlyn

A Xerife de Piltover, Caitlyn, que também marcou presença em Arcane, é uma ótima escolha para ADCs iniciantes. O seu range, ou seja, a distância de seus ataques, é um dos maiores do jogo, tornando a experiência durante a fase de rotas mais tranquila, uma vez que você não precisa se aproximar tanto do inimigo para atingi-lo. Além disso, graças às suas armadilhas (W) e ao E, a heroína consegue se manter segura.

Por causa de suas habilidades, Caitlyn consegue realizar um disparo que causa Dano Físico (Q), preparar armadilhas que imobilizam os inimigos (W), atirar uma rede que reduz a velocidade do alvo (E) e alvejar um adversário de longe para causar uma grande quantidade de dano (R). No entanto, vale ter em mente que a ultimate da campeã pode ser interceptada por aliados do oponente, que tomarão o dano no lugar do alvo.

5 de 6 Caitlyn, a Xerife de Piltover, também é uma campeã recomendada para novatos na rota inferior — Foto: Foto: Divulgação/Riot Games Caitlyn, a Xerife de Piltover, também é uma campeã recomendada para novatos na rota inferior — Foto: Foto: Divulgação/Riot Games

5. Sivir

Apesar de não ser tão escolhida quanto outros atiradores, Sivir é uma opção interessante para a rota inferior. Ela pode ser útil para aqueles que ainda estão aprendendo a farmar: o Q e o W, além de serem ótimas ferramentas de poke, conseguem limpar ondas de tropas sem dificuldades. Por fim, durante a fase de rotas, a Mestra da Batalha também consegue se manter segura graças ao E.

Graças às suas habilidades, a campeã arremessa sua lâmina (Q), causando dano na ida e na volta, amplia sua Velocidade de Ataque (W), recupera mana e bloqueia a habilidade de um único inimigo (E) e aumenta a Velocidade de Movimento de seus aliados próximos brevemente (R). Portanto, com sua ultimate e a barreira mágica (E), Sivir consegue escapar de emboscadas e se manter em segurança.

6 de 6 Apesar de ser pouco utilizada atualmente, Sivir é uma campeã com um kit de habilidades simples — Foto: Divulgação/Riot Games Apesar de ser pouco utilizada atualmente, Sivir é uma campeã com um kit de habilidades simples — Foto: Divulgação/Riot Games