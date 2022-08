Airfryer tecnológica: 7 modelos com painel touch e até conexão Wi-Fi

Fritadeiras elétricas podem trazer mais praticidade no preparo de refeições saudáveis, já que não precisam de óleo para fritar e assar receitas. Muitas pessoas ainda podem preferir usar utensílios tradicionais como frigideiras, panelas de pressão e forno elétrico, mas os equipamentos elétricos prometem facilitar os preparos. Atualmente, é possível encontrar modelos tecnológicos no mercado, equipados com painéis sensíveis ao toque e até com conexões Wi-Fi, como é o caso do modelo da Philips , que pode ser controlado à distância via app ou por meio de comandos de voz enviados à Alexa e custa R$ 1.709 .

Equipamentos mais simples, no entanto, podem ser adquiridos por cifras a partir de R$ 586, como é o caso da fritadeira da Electrolux, que também traz diferenciais como um painel digital sensível ao toque e uma função de desligamento automático, que garante mais segurança durante o preparo de receitas. Há, ainda, versões 2 em 1, como a das marcas Britânia e Philco, que permitem realizar dois preparos ao mesmo tempo, utilizando as funções forno e fritadeira, disponíveis por a partir de R$ 97. Confira a seguir sete airfryers tecnológicas para comprar no Brasil em 2022.

1 de 8 Airfryer: conheça sete modelos 'tech' para comprar em 2022 — Foto: Reprodução/Philips Airfryer: conheça sete modelos 'tech' para comprar em 2022 — Foto: Reprodução/Philips

1. Electrolux EAF20 - a partir de R$ 586

A fritadeira elétrica da Electrolux é equipada com um painel digital sensível ao toque e oferece nove variedades de receitas já pré-programadas. De acordo com a fabricante, o modelo é capaz de reduzir o consumo de óleo no preparo de refeições em até 90%, reduzindo, também, as calorias dos alimentos. Equipada com a função Virar, a fritadeira ainda emite sinais sonoros e luminosos quando for a hora de virar os alimentos, garantindo que todas as partes da refeição serão fritas por igual. Ela é vendida por cerca de R$ 586.

A potência do modelo é de 1400 watts, e está disponível em versões de 110 e 220 volts. O cesto da fritadeira tem capacidade de 3,2 litros, é removível e tem acabamento antiaderente, facilitando a limpeza. Para completar, a panela elétrica também possui desligamento automático, o que garante maior segurança durante o uso. No site da Shoptime, o modelo é avaliado com nota 3,2 de 5. Consumidores elogiam a facilidade de preparar alimentos, mas criticam a qualidade do material da fritadeira.

Prós: recurso de desligamento automático que oferece mais segurança.

recurso de desligamento automático que oferece mais segurança. Contras: consumidores criticam a qualidade do material em que a fritadeira é confeccionada

2 de 8 A fritadeira elétrica da Electrolux promete reduzir o consumo de óleo em até 90% — Foto: Divulgação/Electrolux A fritadeira elétrica da Electrolux promete reduzir o consumo de óleo em até 90% — Foto: Divulgação/Electrolux

2. Oster OFRT950 - a partir de R$ 604

A fritadeira da Oster traz um design elegante em preto com painel digital integrado. O modelo possui oito funções pré-programadas para preparar os mais variados tipos de receitas, que incluem desde carnes a legumes e sua cesta possui capacidade de 3,3 litros. A fritadeira também possui função de pré-aquecimento com variação térmica de 40 ºC a 200 ºC, o que otimiza o preparo das receitas uma vez que o timer só começa a contar a partir do momento em que a temperatura ideal de cozimento dos alimentos é atingida. Ela é comercializada por valores que partem de R$ 604.

A fritadeira tem 1300 watts de potência, e está disponível em versões de 110 e 220 volts. Consumidores que adquiriram o produto o avaliaram com nota 5 de 5 e destacaram a beleza da fritadeira e a facilidade de manuseio como pontos positivos. Segundo relatos de usuários, o modelo também é mais silencioso em comparação com modelos similares.

Prós: consumidores destacam que o modelo é silencioso

consumidores destacam que o modelo é silencioso Contras: dentre as opções da lista, a versão é a que possui menor potência

3 de 8 A airfyer da Oster possui oito funções pré-programadas e cesta com capacidade de 3,3 litros — Foto: Divulgação/Oster A airfyer da Oster possui oito funções pré-programadas e cesta com capacidade de 3,3 litros — Foto: Divulgação/Oster

A airfryer da Mondial é um modelo 4 em 1: ela pode ser usada para fritar, assar, cozinhar e gratinar preparos, oferecendo um grande leque de possibilidades ao criar e desenvolver receitas. O modelo tem potência de 1500 watts e controle de temperatura até 200ºC. Seu painel digital touch promete praticidade na escolha da temperatura e do tempo ideal para diferentes preparos, e ela também é equipada com o recurso de desligamento automático, que garante mais segurança ao utilizá-la. O modelo é visto por preços a partir de R$ 640.

O timer pode ser programado para até 60 minutos e a cesta da fritadeira tem capacidade de até 3,5 litros. No site da Shoptime, consumidores avaliaram o produto com nota 4,1 de 5. Eles destacam que a fritadeira é silenciosa, fácil de manusear e tem um tamanho ideal para realizar receitas para uma família de quatro pessoas. Como pontos negativos, no entanto, destacam que o painel touch pode apresentar problemas com poucos meses de uso, alterando as formas de preparo selecionadas de maneira aleatória.

Prós: modelo 4 em 1 que frita, assa, cozinha e gratina, além de ser silencioso

modelo 4 em 1 que frita, assa, cozinha e gratina, além de ser silencioso Contras: segundo relatos, o painel touch do dispositivo pode apresentar problemas com pouco tempo de uso

4 de 8 A fritadeira elétrica da Mondial é um modelo 4 em 1 que frita, assa, cozinha e gratina os preparos — Foto: Divulgação/Mondial A fritadeira elétrica da Mondial é um modelo 4 em 1 que frita, assa, cozinha e gratina os preparos — Foto: Divulgação/Mondial

4. Fritadeira Elétrica Fun Kitchen - a partir de R$ 899

O modelo da Fun Kitchen traz um design moderno, com painel touch para ajuste de temperatura e tempo de preparo das refeições. A fritadeira tem potência de 1700 watts, e sua cesta tem capacidade de 4,5 litros. Ela está disponível em versões de 110 e 220 volts e pode ser usada para cozinhar receitas com legumes e carnes. No painel digital ainda é possível escolher uma entre sete opções de preparo pré-programadas.

No site da Shoptime, a opção está disponível por preços que partem de R$ 899. Na plataforma, consumidores avaliaram o item com nota 4 de 5, destacando que o uso da fritadeira é bastante intuitivo, já que ela desliga de maneira automática ao remover a cesta.

Prós: cesta com boa capacidade e sistema de segurança que desliga a fritadeira assim que ela é removida

cesta com boa capacidade e sistema de segurança que desliga a fritadeira assim que ela é removida Contras: possui preço mais alto em comparação a modelos do mesmo segmento

5 de 8 Fritadeira Elétrica Fun Kitchen tem potência de 1700 watts — Foto: Divulgação/Fun Kitchen Fritadeira Elétrica Fun Kitchen tem potência de 1700 watts — Foto: Divulgação/Fun Kitchen

5. Britânia Oven BFR2100P - a partir de R$ 977

A fritadeira da Britânia foge um pouco do tradicional, já que também pode ser usada como forno para assar os preparos. O modelo, que é 2 em 1, pode ser usado como airfryer e forno ao mesmo tempo, e acompanha acessórios como duas assadeiras e uma cesta, que podem ser usadas em conjunto para a realização dos preparos. O equipamento possui 1800 watts e de potência e o forno tem capacidade de até 12 litros. O produto é encontrado por valores a partir de R$ 977.

O modelo ainda conta com luz interna, que permite checar os preparos sem precisar abrir a fritadeira e também tem proteção contra superaquecimento. Seu painel digital pode ser usado para controlar o tempo e a temperatura das receitas e também conta com 10 opções de preparos pré-programados. No site da Shoptime, o modelo é avaliado pelos consumidores com nota 4,5 de 5. Eles elogiam o custo- benefício da airfryer, mas destacam problemas para encaixar as assadeiras e relatam que a bandeja de gordura pode transbordar dependendo do preparo.

Prós: modelo 2 em 1, funciona como forno e airfryer

modelo 2 em 1, funciona como forno e airfryer Contras: relatos de usuários indicam problemas para encaixar as bandejas e assadeiras

6 de 8 A fritadeira elétrica da Britânia pode ser usada como forno e tem capacidade de até 12 litros — Foto: Divulgação/Britânia A fritadeira elétrica da Britânia pode ser usada como forno e tem capacidade de até 12 litros — Foto: Divulgação/Britânia

6. Philco Oven PFR2200P - a partir de R$ 1.031

Assim como o modelo da Britânia, a fritadeira da Philco pode ser usada como forno. O modelo é do tipo 3 em 1 e funciona como airfyer, forno e função desidratar - que pode ser usada para preparar tomates secos, por exemplo. Seu painel digital permite escolher entre nove funções pré-programadas diferentes e é possível preparar receitas que ficam prontas em cinco minutos. O produto é encontrado por cifras que partem de R$ 1.031.

O modelo possui 1800 watts e de potência e tem capacidade de até 12 litros. O interior da fritadeira possui dois andares, o que permite preparar até duas receitas ao mesmo tempo. A airfryer ainda acompanha quatro acessórios e traz uma bandeja rasa, uma funda, uma cesta com capacidade de 3,5 litros e uma bandeja coletora de gordura. No site da Shoptime, o equipamento é avaliado com nota 4,8 de 5 e consumidores elogiam o fato do modelo ser silencioso. Como ponto negativo, no entanto, salientam que a airfryer não desliga automaticamente ao abrir a porta para retirar os alimentos.

Prós: pode ser usada como airfryer e forno ao mesmo tempo

pode ser usada como airfryer e forno ao mesmo tempo Contras: não tem função de desligamento automático ao abrir a fritadeira

7 de 8 A airfryer da Philco acompanha duas assadeiras e um cesto para fazer preparos diferentes ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Philco A airfryer da Philco acompanha duas assadeiras e um cesto para fazer preparos diferentes ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Philco

7. High Connect Philips Walita - a partir de R$ 1.709

A airfryer da Philips chama atenção principalmente pelo design: o modelo é compacto e moderno, e possui painel touch integrado. Outro diferencial da fritadeira é que ela conta com conexão Wi-Fi e é compatível com Alexa, o que permite controlá-la à distância pelo celular e por meio de comandos de voz. Dessa forma, é possível adiantar refeições e organizar as tarefas da rotina, por exemplo, já que é possível iniciar o preparo mesmo fora de casa - é possível preparar os alimentos e deixá-los dentro da fritadeira, mas programar para que comecem a cozinhar enquanto pega as crianças na escola, por exemplo. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.709 para comprar o produto.

O modelo tem potência de 2.000 watts e promete ser mais silencioso em comparação com outras fritadeiras do segmento. Ela pode atingir tempera de até 200ºC, e está disponível em versões de 110 e 220 volts. Sua cesta tem capacidade de 4,6 litros, permitindo o preparo de refeições para toda a família. Vale dizer que o modelo também tem app exclusivo com mais de 200 receitas. No site da Shoptime, a fritadeira é avaliada com nota 5 de 5.

Prós: conexão Wi-Fi e controle à distância via app ou Alexa

conexão Wi-Fi e controle à distância via app ou Alexa Contras: preço elevado

8 de 8 A fritadeira elétrica da Philips pode ser controlada à distância pelo celular ou por comandos de voz — Foto: Divulgação/Philips A fritadeira elétrica da Philips pode ser controlada à distância pelo celular ou por comandos de voz — Foto: Divulgação/Philips

Com informações de Mondial e Oster

