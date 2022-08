Além do 'online' no WhatsApp: como conversar privadamente em todos apps

O WhatsApp ganhou um novo recurso para tirar o status "online" das conversas, mas o app não é o único que conta com essa possibilidade. iversos aplicativos oferecem recursos que permitem ocultar quando alguém está online. Algumas configurações, como confirmação de leitura no WhatsApp e status de atividade no Instagram , podem denunciar que o usuário está ativo nos aplicativos. Para ter mais privacidade para usar apps sem que outras pessoas saibam que se está conectado, é possível desativar alguns recursos que já vem habilitados de forma padrão em diversos mensageiros. Por isso, confira agora dicas para usar seus apps de forma sigilosa.

Tirar confirmação de leitura no WhatsApp

Tirar confirmação de leitura no WhatsApp impede que as pessoas saibam se você leu as mensagens enviadas ou viu os status delas. Essa pode ser uma forma interessante de ler algo recebido ou visualizar o status de alguém e continuar despercebido.

Para fazer isso, vá em “Configurações” > “Conta”> “Privacidade”> “Confirmações de leitura”. Em seguida, desabilite a opção ao colocar a bolinha verde para a esquerda. Vale ressaltar que ao desativar as confirmações de leitura para os outros, elas também não estarão visíveis para você.

Responder conversas no WhatsApp pelas Notificações

Enquanto o fim do online não chega para todos os celulares, outra forma de interagir no app sem ser visto por lá é responder as mensagens pelas notificações. Quando isso é feito, apenas a resposta é enviada ao destinatário, mas o status online não aparece no seu perfil, como quando o WhatsApp é aberto.

Para fazer isso, primeiramente, é necessário conferir se suas notificações estão habilitadas. Vá em “Configurações” > “Notificações” > “Notificações” > “Usar notificações de alta prioridade”. Habilite a função para que as conversas sejam recebidas na barra de notificações. Ao recebe-la, basta tocar em “Responder” para escrever a mensagem.

Tirar "Visto por último" e "Online" no Telegram

Desabilitar o “Visto por último” e “Online” do Telegram é possível também. O app oferece a opção de configurar o visto por último e o online para ser exibido para Todos, Apenas contatos ou para Ninguém. A função pode ser interessante para quem busca mais privacidade no mensageiro.

Para fazer isso, acesse as três linhas horizontais e toque em “Configurações” > “Privacidade e segurança” > “Último acesso e online” > “Ninguém”. Cabe ressaltar que, ao desabilitar para você, não será mais possível visualizar o de outras pessoas também.

Esconder "Status de Atividade" no Instagram

O status de atividade do Instagram é exibido no direct e aponta se a pessoa está online naquele momento, ou quando foi a última vez em que ela esteve presente na rede social. É possível desativar esse serviço e usar o Instagram de forma mais sigilosa ao ir ao seu perfil e pressionar as três linhas verticais. Depois, siga o caminho: “Configurações” > “Privacidade” > “Status da atividade”.

Nessa área, é possível desabilitar tanto o visto por último e online do mensageiro quanto a opção da pessoa ver você online quando estiverem em um mesmo chat. Faça isso ao desabilitar as funções “Mostrar status da atividade” e “Mostrar quando vocês estiverem online ao mesmo tempo”.

Desativar a chave "Mostrar quando você está online" no Messenger

É possível configurar o Messenger para não deixar que os seus contatos saibam quando você está online. Para desabilitar a função no Android, vá em “Bate-papos” e toque na sua foto do perfil. Após isso, pressione “Status online” duas vezes e desative o recurso. No iPhone, a funcionalidade pode ser removida da seguinte forma: toque em “Bate-papos”, vá até sua foto de perfil e pressione “Status online” > “Mostrar quando você está online” > “Desativar”.

Desligar recibo de leitura no iMessage

O mensageiro da Apple também permite desativar o recibo de leitura. Essa opção gera mais privacidade para quem não quer ser visto. Para desabilitar a função, toque em ““mensagens” e desative a opção “recibos de leitura”. Dessa forma, o aplicativo irá exibir apenas que a mensagem foi entregue, mas não irá exibir se foi visualizada.

Com informações de Gizmodo

