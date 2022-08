Android 13: 5 funções 'escondidas' do sistema que você precisa conhecer

O Android 13 foi lançado nesta segunda-feira (15) e trouxe vários novos recursos, inclusive alguns que ficaram mais "escondidos". Isso aconteceu porque algumas mudanças do sistema operacional foram discretas, e, por essa razão, as ferramentas mais robustas foram priorizadas na divulgação. No entanto, essas funcionalidades "ocultas" do update podem ser muito úteis para o dia a dia, contando com opções adicionais no modo "Hora de Dormir" e a limpeza automática da área de transferência após uma hora, por exemplo. A seguir, confira cinco novidades pouco conhecidas do Android 13 que você deveria saber.

1. Ver quais apps estão ativos

Uma das novidades do Android 13 é a visualização dos aplicativos que estão “ativos” - ou seja, que continuam em sendo executados em segundo plano. Uma plataforma como o Google Maps, por exemplo, pode utilizar a localização do smartphone e manter o app ligado mesmo depois de fechado. Com a atualização do sistema, um indicador é exibido no painel de “Configurações rápidas”, e permite checar os aplicativos em atividade e decidir pará-los para economizar bateria e processamento.

2. Verificar permissões de apps nos últimos sete dias

O novo painel de privacidade do sistema operacional permite que usuários verifiquem as permissões utilizadas pelos aplicativos nos últimos sete dias - como localização, câmera e microfone, por exemplo. Vale lembrar, porém, que o recurso já havia sido disponibilizado no Android 12, mas apenas durante o período das últimas 24 horas. Assim, com a atualização do sistema, esse limite de tempo foi aumentado, e, agora, a ferramenta também conta com uma “linha do tempo” sobre as plataformas.

Dessa maneira, o usuário pode verificar, por exemplo, quais são os serviços que acessam informações confidenciais do smartphone de maneira repetitiva - o que pode ajudar a monitorar a confiabilidade do app. Após identificar os serviços que estão “abusando” dos dados do celular, o usuário poderá utilizar o painel para revogar cada uma das permissões concedidas previamente.

3. Limpeza automática da área de transferência

O Android 13 realiza uma “limpeza” na área de transferência dos smartphones após o período de uma hora, na finalidade de aumentar a privacidade dos usuários. Ou seja, todo o conteúdo copiado no celular será apagado automaticamente, como telefones, números de cartões, credenciais de logins e até mesmo imagens. A medida evita que dados confidenciais fiquem “guardados” por tempo indeterminado e sejam acessados por aplicativos maliciosos, por exemplo.

Além de garantir mais segurança, a atualização foi implementada para melhorar o desempenho do sistema operacional. Isso porque, com a limpeza, o celular não estará constantemente “carregando” as informações salvas na área de transferência - o que pode ainda ter algum impacto, mesmo que pequeno, na bateria.

4. Ícones de apps combinando com Plano de Fundo

Com o Android 12, os usuários puderam contar com um novo sistema de temas: o “Material You”. Nele, as cores do plano de fundo escolhido são aplicadas em todo o celular, incluindo os ícones de aplicativos como Google Drive, Google Maps e Gmail. Agora, com a chegada do Android 13, a personalização pode ir além: todos os ícones poderão ser combinados com o wallpaper, não apenas os desenvolvidos pelo Google - o que pode garantir um visual ainda mais organizado.

Vale dizer, porém, que a novidade não será aplicada automaticamente a todos os apps. Para que isso aconteça, os desenvolvedores de cada plataforma precisarão habilitar a opção, e só assim usuários poderão ativá-la no celular. Até o momento, o principal app a ganhar um ícone personalizado é o WhatsApp, mensageiro da Meta - mas, por enquanto, a opção está em fase de testes.

5. Mais recursos para o modo "Hora de Dormir"

O “Modo hora de dormir” oferece diversos recursos para os usuários que desejam relaxar durante a noite, como a interrupção de notificações após um determinado horário e o envio de lembretes no momento de parar de usar o celular. No Android 13, estarão disponíveis mais algumas opções úteis, como o escurecimento do papel de parede, a redução do brilho da tela e a ativação do modo escuro em todo o sistema - configurações que, vale dizer, podem ajudar no preparo para uma noite de sono com qualidade.

Com informações de Pocketnow e How-To Geek

