Android: 7 dicas que vão deixar o seu celular mais organizado

Algumas ações no Android podem facilitar a organização da tela de início do seu celular, e ainda garantem agilidade na navegação cotidiana. Para isso, é possível contar com diversos recursos nativos, como a criação de pastas de aplicativos e a configuração de widgets que garantem um acesso mais rápido aos conteúdos . Além disso, existem outros métodos que podem ser adotados pelos usuários, como a distribuição de softwares na tela por ordem alfabética ou pelas cores dos ícones. Confira, a seguir, sete dicas para garantir que o smartphone Android esteja organizado.

1. Adicione aplicativos à Barra de Favoritos

A “Barra de Favoritos” fica localizada na parte inferior da tela de celulares Android. Geralmente, considerando as configurações de fábrica, os apps encontrados nessa faixa são o de mensagens, ligações e a câmera. Porém, caso queira, é possível modificar esses programas e inserir as aplicações mais utilizadas por você, de forma a agilizar os acessos.

Para isso, basta pressionar o ícone do app desejado e, então, movimentar sobre a tela até o local que você quiser que ele fique.

2. Adicione ou removas páginas na Tela de Início

Desbloquear o celular e encontrar muitos apps na página inicial pode gerar uma sensação de desorganização. Uma alternativa a isso é adicionar telas extras e distribuir os aplicativos entre elas. Nesse sentido, é possível deixar os mais utilizados na página principal e deixar os demais nas telas seguintes, por exemplo.

O procedimento para a criação de uma nova página é bem simples: basta tocar em um app, segurá-lo e arrastar para o lado. O caminho oposto também é válido: dá para remover do Android as páginas que já não fazem mais sentido. Para isso, basta deixá-las vazias, arrastando os apps para fora delas.

3. Armazene apps em pastas

Outra forma de garantir organização para o celular é por meio da criação de pastas de aplicativos. É possível, por exemplo, separá-los por temas, como “Trabalho”, “Músicas” e “Redes Sociais”. Assim, o usuário poderá encontrar o que precisa com mais facilidade.

Para criar uma pasta, selecione dois aplicativos e coloque-os na página inicial. Então, toque e segure um deles e mova-o “para cima” do outro, como se estivesse fazendo uma junção dos dois. Feito isso, a pasta estará criada e será possível adicionar outras aplicações dentro dela.

4. Organize apps por ordem alfabética ou por cor

Separar aplicativos de A a Z também pode ser uma boa maneira de organizá-los e encontrar aquilo que precisa mais rapidamente. Para isso, basta movê-los entre as páginas da tela inicial e fazer a distribuição conforme as iniciais de cada um.

Ainda, outra opção é organizar apps por cores semelhantes dos ícones, o que garante um visual mais divertido para o celular. A alternativa, entretanto, pode funcionar melhor para separar apenas os apps que usa com frequência, já que as cores estarão fixadas em sua mente: por exemplo, para usar o WhatsApp, você automaticamente tenta localizar um ícone verde. Já para as aplicações que não usar tanto, pode ser mais difícil lembrar cores do que nomes.

5. Adicione Widgets para economizar espaço

Incluir atalhos na página inicial pode ser uma boa forma de garantir acesso rápido aos aplicativos que usa com mais frequência. Para isso, basta tocar e segurar em qualquer ponto da tela e selecionar a seção “Widgets”. É possível encontrar recursos do tipo disponíveis para o Google Chrome, Google Drive, Google Agenda, entre outros.

Ao selecionar, por exemplo, um widget do Google Agenda, será possível visualizar todos os seus compromissos do dia na tela e sem precisar abrir o aplicativo. Desse modo, dá para organizar e otimizar as páginas do celular de acordo com as necessidades do dia a dia.

6. Delete apps que não use com frequência

É comum que os usuários acumulem aplicativos em seus celulares, mas esse hábito pode ser prejudicial por diversos motivos - como desorganização. Nesse caso, uma boa dica é checar quais serviços instalados no smartphone que você menos usa e, então, fazer uma limpa. Dessa forma, é possível não só reorganizar o telefone, mas também abrir mais espaço de armazenamento e memória.

7. Utilize wallpapers neutros e/ou sem animação

Planos de fundo com muitos elementos podem se misturar aos aplicativos fixados na página inicial - o que pode ser desconfortável visualmente e passar uma sensação de desorganização. Por isso, também é importante escolher papéis de parede neutros e/ou sem animação, a fim de garantir um visual "clean" para o celular. É possível, por exemplo, adotar opções com cores sólidas ou detalhes claros, para que não entrem em conflito com os ícones.

O passo a passo para mudar o wallpaper do seu celular muda de acordo com a versão do sistema instalado nele. Porém, em linhas gerais, é possível encontrar a opção em Configurações > Tela > Pano de fundo.

