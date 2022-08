Anonymous Stories Viewer funciona? Entenda app para ver stories escondido

O Anonymous Stories Viewer é um aplicativo que promete deixar usuários visualizarem Stories de contas abertas do Instagram de forma anônima. Disponível para Android , o app não exige entrar com login e senha do Instagram, sendo necessário apenas digitar o nome da conta desejada para assistir seu conteúdo. Na sua página da Google Play Store , porém, a plataforma recebe uma série de críticas de usuários que relatam mau funcionamento do serviço. Pensando em ajudar os leitores que desejam saber se o Anonymous Stories Viewer é seguro, o TechTudo preparou uma lista como o aplicativo funciona. Confira a seguir.

1 de 4 Saiba se o aplicativo Anonymous Story Viewer funciona — Foto: Reprodução/Marcela Franco

O que é Anonymous Stories Viewer? Precisa de Instagram para usar?

Como o nome indica, o Anonymous Stories Viewer for Instagram é um aplicativo que permite visualizar Stories de forma anônima - ou seja, sem que a outra pessoa saiba que você assistiu. O app consiste em uma tela principal com um espaço de pesquisa para digitar a conta que deseja ver os Stories. Depois de tocar em "GO", o conteúdo será exibido em formato de carrossel e o usuário deve tocar em um deles para reproduzi-lo em tela cheia. Não é necessário ter uma conta no Instagram ou usar as credenciais de login da rede social para usar o aplicativo, o que facilita sua navegação.

2 de 4 Tela inicial do aplicativo Anonymous Story Viewer — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Funciona mesmo? É confiável?

Nos testes realizados pelo TechTudo, o Anonymous Stories Viewer não funcionou. Ao digitar o nome de contas do Instagram na barra indicada, o app exibiu um aviso dizendo que não havia Stories recentes para serem mostrados. No entanto, ao entrar na rede social, era possível ver que o usuário tinha conteúdos disponíveis. Em seguida, tentamos digitar outras contas e já na segunda tentativa o aplicativo pediu para colocar créditos para completar a busca. O valor de um crédito, que dá direito a uma pesquisa, é de R$ 4,99.

3 de 4 Mensagem que aparece ao buscar por uma conta do Instagram no Story Viewer — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Na Google Play Store, o Anonymous Stories Viewer foi avaliado em 3.5/5 pelos usuários, que relataram conseguir usar o app apenas em raras situações. Além disso, muitos comentaram sobre o uso excessivo de propagandas, e o não funcionamento do recurso para ver Stories anonimamente. Porém, por estar presente na loja oficial de aplicativos, o programa recebe atualizações de segurança constantemente, o que indica que ele não deve apresentar riscos de infectar o celular com vírus.

Como ver Stories anonimamente com app?

Para usar o Anonymous Stories Viewer basta acessar o app e, na tela inicial, tocar em "Type user name here". Feito isso, vá em "GO". A plataforma, então, deveria mostrar os Stories do perfil buscado na tela. Porém, ao tentar essa passo a passo, o aplicativo exibe uma mensagem falando que o usuário não possui Stories recentes.

4 de 4 BlindStory integra a lista de apps que permitem visualizar Stories do Instagram de forma anônima — Foto: Reprodução/Marcela Franco

Aqueles que desejam visualizar Stories de forma anônima podem baixar outros apps que foram testados pelo TechTudo e funcionaram. Entre as opções, estão o SilentStory for Instagram, para Android; Blindstory, disponível para Android e iPhone (iOS); e LOOK Insta Follow Story Ghost, para iPhone (iOS). Nos dois primeiros aplicativos citados, é preciso fazer login com as credenciais do Instagram. As plataformas mostram as contas que você segue em fileiras e, para visualizar os Stories sem ser descoberto, basta tocar sobre a foto de um perfil.

Já o LOOK Insta Follow Story Ghost dispensa a necessidade de fazer login com uma conta do Instagram. Para usar visualizar os Stories anonimamente na plataforma, é preciso adicionar os perfis em uma lista de favoritos e conferir o histórico de pesquisa.

